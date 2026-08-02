Почему некоторые семьи Шотландии так чтят рисунки на килтах



/ Фото: stockcake.com. / Фото: stockcake.com.

Шотландия - хоть и холодное, но всё равно очень красивое место. Конечно же, кроме невероятной природы, она имеет и свои отличительные черты, выражающиеся во внешнем виде местного населения. Кто не знает знаменитый шотландский килт, который стал настоящей визитной карточкой Шотландии? Шотландия - хоть и холодное, но всё равно очень красивое место. Конечно же, кроме невероятной природы, она имеет и свои отличительные черты, выражающиеся во внешнем виде местного населения. Кто не знает знаменитый шотландский килт, который стал настоящей визитной карточкой Шотландии?Но история его появления ещё более интересна и удивительна. Об этом точно стоит узнать.



Шотландия. / Фото: pinterest.com. Шотландия. / Фото: pinterest.com.

Что собой вообще представляет килт? Его делают из одного большого куска ткани, и это элемент верхней одежды. Носят его вместо брюк, закрепляя на талии специальными ремнями. Но традиционно идёт эта одежда в комплекте с сумкой под названием спорран. Раньше она использовалась для денег или разнообразной мелочёвки, которую носили с собой люди. Сегодня же сумка выполняет более декоративную функцию, но в целом её можно использовать и по прямому назначению.

Килты не все одинаковые, они могут быть разных размеров. Некоторые из них имеют длинный, проще сказать, шлейф, который набрасывают на плечо, обычно такие модели отлично защищают от непогоды, представляя собой настоящий плащ. Другие же просто выглядят как привычные юбки. И различают их именно так — большой и малый килт.



Спорран. / Фото: commons.wikimedia.org Спорран. / Фото: commons.wikimedia.org

Но кроме самого килта к нему идёт и другая атрибутика, это обязательно должны быть специальные гольфы, а в правый даже вкладывается кинжал. Конечно, раньше он использовался для защиты и собственного спокойствия, но сегодня это лишь дань прошлым традициям. Если такой кинжал спереди, то клан, а в Шотландии свой род чтят очень преданно, готов к бою.

Впервые килт как одежда упоминается только в середине 15 века. Именно тогда учёные смогли точно распознать его описание, потому стоит дать скидку на то, что эта одежда была и раньше, просто никто не мог её достаточно хорошо описать. Даже в прошлом он всегда мог быть самых разных цветов, но обязательно в клетку. И также, как и сегодня, крепился поясом на талии. А кроме этого у килта обязательно должно было быть много складок.



Большой килт. / Фото: kiltexperts.com. Большой килт. / Фото: kiltexperts.com.

Через пару веков, когда описаниям подобных вещей стали уделять больше времени, килт изменений не претерпел. Его также носили мужчины, которые отправлялись в далёкие и трудные походы, по сложнопроходимой местности. В нём было крайне удобно передвигаться по лесам, через броды рек, а также плотная ткань и возможность превратить его в плащ, помогала спрятаться от сильной непогоды. А погода в Шотландии, как известно, очень и очень переменчивая и холодная.

Но несмотря на то, что в лесу в такой одежде удобно, она подошла и для города. Потому очень быстро вошла в обход и даже спустя огромное количество времени не только не вышла из моды, но и не утратила актуальности.



Малый килт. / Фото: storage.googleapis.com. Малый килт. / Фото: storage.googleapis.com.

Само слово «килт» обозначает «складчатый». А вот шерсть из которой делается эта одежда называется тартан, она уже происходит от языка викингов. Такая шерстяная ткань, обычно с полосами разного цвета и ширины пошла именно от туда. Эти полосы могут пересекаться между собой, образовывая квадраты, и каждый из рисунков имеет своё собственное значение.

Если в таком рисунке есть не менее 7 полос, то его обладатель точно может быть вождём своего семейства. Конечно, это идёт из древности, но всё же, даже сегодня те семьи, где чтят традиции своих предков, придерживаются такого правила.



Рисунок может быть разным. / Фото: commons.wikimedia.org. Рисунок может быть разным. / Фото: commons.wikimedia.org.

И далее в порядке убывания, на полосу меньше - уже принадлежность к сказителям и бродячим артистам. Далее идут разнообразные начальники и учителя владения мечом, после другие военные должности. Пара полос будет у фермера и тех, кто занимается простым бытом, а у прислуги и вовсе всего 1 полоса. И всё это в рамках одного клана, просто цвета и количество полос, а следовательно и рисунков из них, различались.

Раньше полос и рисунков было очень много, но и сегодня их насчитывается огромное множество. К сожалению, некоторые из расцветок были полностью утеряны в те времена, когда ношение килта было под запретом. Но всё же, некоторые из них сохранились. Но кроме цветов килтов, у множества шотландцев Англия забрала их фамильные угодья и в целом запретила упоминать собственные фамилии. А для производства килтов ввела запрет на сами тартаны. Но не все с этим смирились, и через 30 лет такой запрет был наконец-то отменён. И некоторые кланы снова вернулись к использованию собственных расцветок в одежде, нося их с гордостью.



Складка тоже обязательна. / Фото: fragrantcloudnet.wordpress.com. Складка тоже обязательна. / Фото: fragrantcloudnet.wordpress.com.

Стоит также учесть, что не все жители Шотландии, что в прошлом, что сейчас, носят и носили килт. Это была одежда исключительно жителей горных районов, поскольку передвигаться в такой местности, сквозь колючие растения и по камням удобнее, когда ногам ничто не мешает. А тепло от шерстяной ткани заменить иным материалом невозможно, да и сохнет такая одежда быстрее.

А вот малые килты появились гораздо позднее, и произошло это по простой причине. На работе большие куски ткани, особенно те, что можно было закинуть на плечо, сильно мешали, но отказываться от своей традиционной одежды никто не хотел. И потому все лишние его части обрезали, оставив лишь верхнюю часть. Но этим занимались сами рабочие, никакого определённого требования не было, главное, чтобы не мешало при работе на сложном производстве.