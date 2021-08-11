10 скрытых возможностей втулки от туалетной бумаги

Казалось бы, такой предмет как втулка от туалетной бумаги перестает иметь свою практическую ценность после того, как закончится рулон. Но, стоит только подключить фантазию, и выяснится, что столь невзрачной вещице можно дать вторую жизнь в самых разных формах.

Причем процесс работы с простой втулкой может стать веселым занятием и для взрослых, и для детей. Вашему вниманию «десятка» самых разных способов использования втулки от туалетной бумаги.

1. Удобное хранение кабелей и проводов

Хороший способ, как хранить провода в порядке.

Когда в доме есть какая-либо электроника, практически всегда на полках шкафов возникает эта «притча во языцех» - кучи сваленных запутавшихся между собой проводов, которые больше похоже на гнездо. Конечно, есть специальные приспособления для того, чтобы содержать кабеля в порядке, но когда их десятки, никаких «гаджетов» не напасешься.

Вот тут и может пригодиться простая втулка. Разрежьте ее на части (к примеру, пополам) и вставьте в получившиеся цилиндры свернутые провода. Хранение их в таком виде не только предотвратит запутывание кабелей между собой, но и значительно сэкономит место, которое они занимают в шкафу или на полке.

2. Формочки для рассады

Дачникам на заметку.

С началом весны приходит еще один сезон – дачный. Поклонники сада и огорода начинают активно засаживать грядки. Часто дачники самостоятельно выращивают рассаду, и многие из них сталкиваются с проблемой – как компактно разместить будущие ростки поштучно, а затем беспрепятственно привезти их на огород.

Нередко мы обращаемся к пластиковым стаканчикам, однако их мягкость может стать причиной повреждения корней рассады или проблемы при транспортировке ее на дачу. А вот при использовании втулок такой проблемы не возникнет – такие формы достаточно крепкие и устойчивые, чтобы не волноваться за сохранность ростков по дороге на участок.

3. Органайзер для канцелярии и мелких вещей

Практичный органайзер своими руками.

Пожалуй, в каждой семье хотя бы однажды возникала проблема складирования огромного количества мелких вещиц или канцелярии, которые лежат где попало. Решить эту извечную задачу может помочь органайзер. Вот только не все из тех, которые продаются в готовом виде, способны соответствовать запросам желающим его приобрести: то места много занимает, то количество отделений не устраивает или не нравится дизайн.

Реальным выходом может стать создание органайзера своими руками. И втулки от туалетной бумаги вполне подходят в качестве материала – они довольно легкие и прочные. Кроме того, нейтральный цвет позволяет перекрасить их в любую гамму. Кстати, к этому занятию можно привлечь и детей, особенно если органайзер создается для них.

4. Кегли для боулинга

Игра для всей семьи из втулок.

Удивительно, но втулки можно применить даже в спорте. Когда хочется заняться семьей чем-нибудь подвижным в условиях квартиры, но так, чтобы ее не разгромить, боулинг – хорошая идея. Но даже кегли, как и шар могут быть довольно тяжелыми, даже если он и домашний. А иногда этой игры попросту нет.

На помощь в этом случае могут прийти втулки в качестве кеглей – они будут легкими и тихими при падении. Кроме того, перед началом игры их можно раскрасить в разные цвета, к чему также можно привлечь детей.

Интересный факт: таким боулингом можно развлекать себя не только дома, но и, к примеру, в офисе во время обеденного перерыва.

5. Компактное хранение рулонов с обоями

Легко и удобно хранить обои просто.

Когда заканчивается ремонт, остается не только строительный мусор в огромных объемах, но и остатки от рулонов с обоями. И вот их решаются выбросить далеко не все. При этом постоянно возникает проблема с тем, как хранить их: рулоны мнутся, раскручиваются и занимают много места.

Решить этот вопрос можно с помощью втулок для туалетной бумаги. Их можно использовать в качестве фиксаторов, которые позволят держать рулоны с обоями в одной форме и компактно разместить без боязни, что полотна помнутся или получат другие повреждения.

6. Игрушка для кота

Развлечение для четвероногих охотников.

Не стоит забывать и о братьях наших меньших. Порой наша квартира или дом становится жертвой «игр» наших четвероногих друзей. Поэтому хозяева предпочитают направить энергию своих питомцев на игрушки.

Удивительно, но втулка может стать достойным материалом для создания забавы для домашнего животного. Ее можно украсить, перьями или деталями, издающими шорох или звон – и питомец с удовольствием переключит свое внимание на игрушку, оставив в покое многострадальные диваны и дверные косяки.

7. Кормушка для птиц

С заботой о братьях наших меньших.

Втулка от туалетной бумаги может даже стать…кормушкой для птиц. Уличных пернатых частенько подкармливают, особенно в холодные зимние месяцы. А к процессу создания кормушек с удовольствием присоединяются дети.

Сделать «место для кормления» уличных птиц с помощью втулки несложно – достаточно намочить ее и обвалять в зернах. Можно также вырезать более стандартную кормушку и насыпать семечки или крупу внутрь. Лакомство, подвешенное на ветке, птички совершенно точно не облетят стороной.

8. Хранение пряжи

Втулки помогут хранить пряжу компактно и удобно.

Еще одна вещь, которая при неправильном хранении может создать немало проблем – это пряжа. Рукодельницы нередко ломают голову, стараясь выдумать способ размещения мотков с шерстью так, чтобы они не спутались в «гнездо» из разноцветных ниток.

И здесь может помочь втулка, причем она, как и в случае с проводами, будет выполнять сразу две функции: отдельные мотки не перепутаются между собой, и пряжа будет храниться компактнее. Вот только в этом случае использоваться будет внешняя сторона втулки – достаточно просто намотать на нее нитки, чтобы получилась катушка.

9. Адвент-календарь

Подарок, который удивляет целый месяц.

Этот западный тренд подарков все больше захватывает отечественный рынок. Адвент-календарь представляет собой набор небольших презентов или сладостей, которые помещены в пронумерованные отделения. Суть такого подарка состоит в том, что его получатель открывает по одному отделению каждый день.

Если нет возможности купить готовый адвент-календарь, или их наполнение не отвечают потребительскому запросу, можно сделать его собственными руками. А втулки от туалетной бумаги являются подходящим материалом для отделений. Такой адвент-календарь будет компактным и легким, и точно порадует того, кому он будет преподнесен.

10. Декор интерьера

Втулка от туалетной бумаги может стать элементом декора.

Удивительно, но втулки от туалетной бумаги способны помочь в украшении интерьера своего жилища. Далеко не всегда удается найти тот оптимальный вариант декора среди готовых изделий из строительных магазинов или дизайнерских продуктов.

В этом случае можно прибегнуть к самостоятельному созданию украшения своего дома. Причем втулки можно модифицировать в самых разных изделиях – от декора зеркал или стен до украшений детской комнаты самодельных игрушек.

Источник