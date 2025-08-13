Замок Веррес – одно из самых известных средневековых поместий долины Аоста, являющееся военной крепостью, стало первым фортификационным объектом, построенным по новой технологии. Укрепительное сооружение, расположенное на вершине скалистого утеса, является ярким примером моноблочного строительства масштабных архитектурных комплексов., согласившись на эксперимент, новаторский подход к строительству и особые технологии позволили крепости «пережить» натиск недоброжелателей и 200 лет забвения.
1. История появления замка Веррес в долине Аоста
Замок Веррес является одним из самых известных средневековых фортификационных сооружений на северо-западе Италии. | Фото: breathingeurope.com.
Долина Аоста – живописнейший район в Альпах, во все времена считалась лакомым кусочком, на который претендовали епископы, феодалы, известные кланы. Это обстоятельство заставляло владельцев обзаводиться замками, крепостные стены которого могли защитить от непрошенных гостей. На вершине одного из утесов еще в XII веке появился замок Веррес (Il Castello di Verres), который к концу XIV века снова оказался в руках рода графов Савойских. Глава клана в 1372 г. распорядился передать поместье и древнюю крепость одному из членов семьи – дворянину Иблето ди Калланту, который верой и правдой служил семье на ответственных должностях.
Монолитный замок Веррес на вершине скалистого утеса в итальянских Альпах (Италия). | Фото: viefrancigene.com.
Благодаря его стараниям крепость, расположенная на скалистом мысе, откуда открывается прекрасный вид на реку Эвансон и город Веррес, превратился в неприступный военный объект. Выгодное местоположение, позволяющее следить за тем, что происходит в городе, на «Тропе мулов» долины Шаллан-Айас, в долине Аоста в целом и на основной дороге, которая являлась стратегически важным путем сообщения – все это обеспечивало контроль над местностью и максимальную безопасность за монолитными стенами.
2. Моноблочная технология – инновационный метод строительства укрепительных сооружений
Il Castello di Verres – является ярким примером моноблочного строительства в Средневековье (Италия).
Внешне замок выглядел как монументальный кубический блок, каждая сторона которого имела длину 30 метров. Стены словно срослись со скалистой поверхностью утеса, став его естественным продолжением. Несмотря на неприступность самой скалы, стены были основательными, их толщина достигала 2,5 м. Для усложнения задачи противнику на вершине крепостной стены, которая одновременно являлась и стеной зданий, были установлены непрерывные карнизы, отступающие на достаточное расстояние, чтобы извне невозможно было проникнуть внутрь замка даже с помощью лестницы.
Окна имеют небольшие размеры, чтобы недоброжелатели не могли проникнуть внутрь крепости (Il Castello di Verres, Италия). | Фото: breathingeurope.com.
Единственным украшением монолитного каменного сооружения стали окна, одни были выполнены в средневековом стиле и представляли собой многостворчатые конструкции, другие же были поперечными (их еще называют ренессансными. Чтобы окна не стали самым слабым звеном, некоторые из них были очень узкими и все их закрыли решетками, в качестве дополнительной защиты выступали деревянные ставни, которые закрывались изнутри помещений. Стоит отметить, что обновленный замок, в те времена считался неприступной военной крепостью, отличающуюся от большинства крепостей того времени, которые состояли из комплекса отдельно стоящих архитектурных объектов, обнесенных стеной.
3. Преобразования Замка Веррес в XVI веке
Стены замка стали естественным продолжением скалы, на которой он расположен (Il Castello di Verres, Италия).
Спустя полтора столетия Ренато ди Чалланту, один из потомков, унаследовавший замок Веррес, внес некоторые детали (с учетом обновления арсенала), которые увеличили обороноспособность объекта. В 1536 году новый владелец граф Ренато с помощью испанского капитана, довольно известного военного инженера-архитектора Пьетро де Валье расширили крепость, переоборудовав некоторые ее части под использование новых моделей огнестрельного оружия. Для этих целей у основания монолитной крепости, оборудованной контрфорсами и многоугольными башнями, была возведена дополнительная стена с отверстиями, подходящими для использования современных артиллерийских орудий и пушек, которые доставлялись из вотчины Ренато (Валанжен в Швейцарии), где их отливали на его заводе.
Выступающие карнизы также могут защитить во время штурма стен (Il Castello di Verres, Италия). | Фото: viefrancigene.com.
Военный инженер изменил и конструкцию входной дверь, к которой можно было добраться лишь по извилистой «Тропе мулов», преодолев подъемный мост. Для того чтобы окончательно остановить захватчиков, придумали и военную хитрость. Вход защищен двойным порталом, который позволял между стрельчатой аркой наружной части и круглой аркой, находящейся внутри, установить решетку. В тамбуре была сделана потайная дверь, расположенная относительно ворот под 90 градусов, чтобы избежать таранов. Плюс ко всему с правой стороны от ворот в стенах вырезали бойницы, благодаря которым велся активный огонь по противнику. Авторы Novatr.ru, хотели бы напомнить, что солдаты того времени носили щит левой рукой, поэтому правый бок был более открытым, а значит и уязвимым.
4. Обустройство внутреннего пространства Замка Веррес
При реконструкции в замке появилось много арочных элементов (Il Castello di Verres, Италия).
Внушительная лестница, соединяющая все этажи дома, очаровывает эффектными формами и цветом камней (Il Castello di Verres, Италия). | Фото: breathingeurope.com.
Чтобы попасть в жилые апартаменты замка, нужно преодолеть тамбур и несколько коридоров, которые приведут до караульного помещения, под ними раньше располагалась тюрьма, а теперь используется в качестве билетной кассы. Напротив караула находится фактический вход в замок, закрытый деревянными воротами, укрепленными железными гвоздями и окруженные двойной остроконечной аркой. Отсюда можно попасть на территорию внутреннего двора, ведущего как к резиденции, так и к крепостным валам, когда-то занятым конюшнями (сейчас они недоступны для посещений) и к другим помещениям.
Залы и спальни на втором этаже отделаны деревом (Il Castello di Verres, Италия).
Залы и комнаты, предназначенные для владельца, хоть и были монументальными, но благодаря арочным потолкам и витиеватой лестнице, установленной на аркбутанах (каменные опорные полуарки), казались изысканными и воздушными. Созданию возвышенной обстановки (как для средневекового периода) поспособствовали расширяющиеся оконные проемы, добротные двери и полки больших каминов, которые создавали лучшие ремесленники. Спальные комнаты были менее монументальными и величественными, зато в них создали теплую обстановку, чему поспособствовали деревянные потолки, несколько каминов, массивная деревянная мебель.
5. Причина того, почему авангардная крепость превратилась в «заброшку»
Почти 200 лет замок был в запустении (Il Castello di Verres, Италия).
Практически все беды Замка Веррес были связаны с несовершенством законодательства, точнее сказать, из-за закона Салика (Lex Salica), который запрещал женщинам наследовать поместья. Это означает, что «дочери не могут наследовать земли (но не исключаются из других активов). Вся земля может принадлежать только мужчинам, которые являются братьями женщины – наследницы покойного». На протяжении нескольких веков были ситуации, когда у владельца этого рода оставались только дочери, с которыми судились двоюродные/троюродные братья из-за чего замок оказывался во владении других семей.
Интерьер средневекового замка после реставрации (Il Castello di Verres, Италия).
Примечательно: У Ренато ди Чаллана также не оказалось наследника сына/внука, поэтому в 1565 году все его владения перешли к его зятю – Джованни Федерико Мадруццо, являющегося супругом его дочери Изабеллы. Но тут же возник длительный юридический спор, затеянный другими родственниками мужского пола семьи Чаллан. Они воспользовались законом Салика, который не разрешал Изабелле унаследовать земли, включая замок Веррес, что и привело к смене фамильной ветви. Новым владельцем стал герцог Савойский Карло Эмануэле II.
Герцог Савойский, став владельцем поместья, использовал крепость в качестве наблюдательного пункта и военного гарнизона, но в 1661 году он принял решение перенести все вооружение в другой свой замок в Монжове, в форт Бард. Он имеют более выгодное стратегическое положение для контроля над долиной Аоста. После того как все оружие было вывезены, поместье было заброшено.
Каждый год замок является аутентичным фоном для Исторического карнавала Верреса, с реконструкцией средневековой атмосферы (Il Castello di Verres, Италия).
Первая реставрация была проведена в начале XX века, а вот после Второй мировой войны замок объявили национальным памятником и перешел он в собственность общины Валле-д'Аоста, которая поддерживает состояние средневековой достопримечательности на должном уровне. Последняя реконструкция завершилась в 2007 году, после чего каждый желающий может отправиться в Веррес, чтобы на себе ощутить средневековую атмосферу одного из самых необычных замков Италии. Также можно посетить Исторический карнавал Верреса с реконструкцией средневековой атмосферы, во время которого устраивают танцы в духе колоритного праздника, устраиваемого легендарной графиней Катериной де Шаллан (одна из владелиц замка) 500 лет назад.
