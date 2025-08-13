1. История появления замка Веррес в долине Аоста

Замок Веррес является одним из самых известных средневековых фортификационных сооружений на северо-западе Италии. | Фото: breathingeurope.com.

Монолитный замок Веррес на вершине скалистого утеса в итальянских Альпах (Италия). | Фото: viefrancigene.com.

2. Моноблочная технология – инновационный метод строительства укрепительных сооружений

Il Castello di Verres – является ярким примером моноблочного строительства в Средневековье (Италия).

Окна имеют небольшие размеры, чтобы недоброжелатели не могли проникнуть внутрь крепости (Il Castello di Verres, Италия). | Фото: breathingeurope.com.

3. Преобразования Замка Веррес в XVI веке

Стены замка стали естественным продолжением скалы, на которой он расположен (Il Castello di Verres, Италия).

Выступающие карнизы также могут защитить во время штурма стен (Il Castello di Verres, Италия). | Фото: viefrancigene.com.

4. Обустройство внутреннего пространства Замка Веррес

При реконструкции в замке появилось много арочных элементов (Il Castello di Verres, Италия).

Внушительная лестница, соединяющая все этажи дома, очаровывает эффектными формами и цветом камней (Il Castello di Verres, Италия). | Фото: breathingeurope.com.

Залы и спальни на втором этаже отделаны деревом (Il Castello di Verres, Италия).

5. Причина того, почему авангардная крепость превратилась в «заброшку»

Почти 200 лет замок был в запустении (Il Castello di Verres, Италия).

Интерьер средневекового замка после реставрации (Il Castello di Verres, Италия).

Каждый год замок является аутентичным фоном для Исторического карнавала Верреса, с реконструкцией средневековой атмосферы (Il Castello di Verres, Италия).