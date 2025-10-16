Победители конкурса подводной фотографии 2020

О дне океана известно меньше, чем о поверхности Луны. Это другой мир. И вот, были объявлены победители одного из крупнейших в мире конкурсов подводной фотографии под названием Underwater Photographer of the Year 2020. Невероятные снимки подводного мира — в сегодняшнем обзоре.



Орляковые скаты на Мальдивах.

(Фото Henley Spiers | UPY2020): Креветки-единороги. (Фото Keigo Kawamura | UPY2020 ): Малый полосатик. (Фото Ines Goovaerts | UPY2020 ): Консервная банка — временный дом краба-отшельника. (Фото Shane Keena | UPY2020 ): Лимонные акулы в мангровых лесах. (Фото Anita Kainrath | UPY2020 ): Портрет на коралловом рифе на Каймановых островах. (Фото Hannes Klostermann | UPY2020): В рыболовных сетях. (Фото Pasquale Vassallo | UPY2020 ): Морские анемоны. (Фото James Lynott | UPY2020 ): «Саудовский Титаник». В 1978 году этот большой грузовой корабль сел на мель, а затем на нем возник большой пожар. (Фото Renee Capozzola | UPY2020): Сенот на полуострове Юкатан в Мексике. Сенот — это пещера, углубление, впадина, часть ее обязательно заполнена водой. Они бывают очень разными — это и замкнутые пещеры и просто небольшие впадины-бассейны. (Фото Zena Holloway | UPY2020 ): Кит пускает пузыри. (Фото Paolo Isgro | UPY2020): Осьминог и футбольный мяч. (Фото Pasquale Vassallo | UPY2020): Эта крошечная обыкновенная лягушка имеет длину менее 1 сантиметра. (Фото Laura Storm | UPY2020): Еще один рогатый красавец подводного мира. (Фото Dan Bolt | UPY2020): Победитель конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 202.Жизнь вокруг айсбергов на Антарктическом полуострове. (Фото Greg Lecoeur | UPY2020 ):