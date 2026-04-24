5 рецептов блюд из вчерашнего оливье, которые вкуснее, чем оригинальный салат

Рецепт 1: Оладьи
Подавайте оладьи со сметаной
Наверняка вы уже готовили оладьи из оставшейся каши, картофельного пюре и даже макарон, а вот теперь пришло время сделать их из самого любимого новогоднего салата. Главное – добиться баланса: хрустящей корочки снаружи и мягкой начинки внутри.
Итак, кроме основного ингредиента вам понадобится одно яйцо и пару столовых ложек муки.
Для начала возьмите глубокую миску, переложите туда остатки салата и слегка разомните все вилкой, чтобы убрать крупные кусочки. Добавьте яйцо, муку и перемешайте до однородности. Обратите внимание, что муки может понадобиться чуть больше – консистенция должна быть, как у теста на обычные оладьи, иначе они не будут держать форму.
Поставьте сковороду на плиту, смажьте дно растительным маслом и дождитесь, пока она нагреется. Выложите тесто столовой ложкой в форме небольших кружочков и жарьте с обеих сторон по три минуты, пока не образуется золотистая корочка. Чтобы оладьи точно не остались сырыми внутри, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до среднего – тогда они приготовятся равномерно. Подавать готовое блюдо можно со сметаной или с майонезом, заправленным зеленью и чесноком.
Рецепт 2: Запеканка
Не хотите стоять у плиты в ожидании, пока оладьи можно будет перевернуть? Тогда предлагаем рецепт, который потребует вашего минимального участия. Речь идет о запеканке.
Для ее приготовления вам даже не понадобится мука. Только остатки оливье (примерно 500 граммов), два яйца, 100 граммов тертого сыра и кусочек сливочного масла, чтобы смазать форму для выпечки.
Когда вы подготовите все компоненты, приступайте к сборке запеканки. В форму, смазанную сливочным маслом, выложите оливье и хорошо разровняйте его, чтобы не было бугорков. Далее взбейте яйца пару минут при помощи миксера, и залейте им салат. Сверху посыпьте все сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 20 минут можете проверить готовность – должна появиться хрустящая золотистая корочка.
Лайфхак: Если вы хотите, чтобы верхушка получилась еще более румяной и хрустящей, смешайте сыр с небольшим количеством панировочных сухарей, и только потом посыпьте им запеканку. Кстати, так можно делать с любым подобным блюдом, которое вы готовите в духовке.
Рецепт 3: Омлет
Что может быть лучше нежного и пышного омлета на завтрак? Только омлет из оливье. Звучит странно, но получается очень вкусно. Да и готовится блюдо всего десять минут.
Итак, вам понадобится следующие ингредиенты: 200 граммов оливье, четыре яйца, две столовых ложки молока, соль, перец, прованские травы и другие специи по вкусу, растительное масло для жарки.
На первом этапе нужно взбить яйцо с молоком в пышную пену с помощью миксера, добавив соль и специи. Поставьте сковороду на плиту, смажьте ее маслом и подождите, пока она нагреется. Выложите оливье тонким слоем и обжаривайте пару минут, постоянно помешивая. Когда кусочки салата станут слегка золотистыми, залейте все яичной смесью.
Обратите внимание, что омлет нужно готовить не на сильном, а не среднем огне, чтобы он не подгорел. Через две-три минуты накройте его крышкой и жарьте еще пять минут. В конце можете посыпать тертым сыром или зеленью. Так получится еще вкуснее.
Рецепт 4: Пирожки
Если в холодильнике осталось готовое тесто, например, слоеное или дрожжевое, можете быстро сделать пирожки с начинкой из оливье. Всего на их приготовление вам понадобится 30 минут, 20 из которых пирожки будут запекаться в духовке.
Итак, для приготовления блюда вам понадобится 300 граммов оливье, 500 граммов слоеного или дрожжевого теста, один желток для смазывания сверху.
Заранее достаньте тесто из холодильника, чтобы оно разморозилось. Далее раскатайте его при помощи скалки и вырежьте стаканом круги (также можно порезать тесто на квадратики). Если салат слишком влажный, слегка отожмите его и слейте лишнюю жидкость, после чего приступайте к формовке пирожков.
На одну половинку теста выложите начинку и накройте другой половинкой, хорошо защипнув края. Также пирожки можно формировать в виде конвертиков или треугольников – как вам будет удобно. Возьмите противень, застелите его пергаментом, выложите пирожки и смажьте их взбитым белком (для этих целей удобно использовать кулинарную кисть). Отправьте пирожки в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
Кстати, если вам не хочется заморачиваться с их лепкой, можете сделать выпечку в виде рулета. Просто раскатайте пласт теста, выложите начинку на одну сторону начинку, плотно скрутите и нарежьте на порционные кусочки. Получится еще проще и быстрее.
Рецепт 5: Фаршированные яйца
Если у вас осталось буквально 100-200 граммов оливье, но выбросить его не поднимается рука, используйте салат в качестве начинки для фаршированных яиц. Это простой и быстрый вариант закуски, который готовится буквально за десять минут. Когда гости на пороге, а еды после новогодней ночи осталось не так много, это отличное решение.
Итак, отварите пять яиц, очистите их от скорлупы, разрежьте каждое напополам и достаньте желтки. Разомните их вилкой, смешайте с оливье и оцените консистенцию начинки: если она слишком сухая, можете добавить немного майонеза и горчицы для пикантности. Заполните половинки яиц оливье, украсьте рубленной зеленью или паприкой и подавайте к столу.
