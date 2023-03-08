Эта поразительная дорога два раза в сутки погружается под воду!

Естественный переход между островом и материком, выступающий во время отлива, был впервые упомянут на картах в 1701 году. В 1840 году по нему была построена капитальная дорога из булыжника, позволившая передвигаться как верхом, так и на телегах.
Сейчас длина дороги составляет 4,5 километра. Путь вроде небольшой, но считается весьма рискованным.
Источник фотографий: Bigpicture.ru
Несмотря на большие знаки по обе стороны дороги с расписанием приливов, множество людей из-за стремительно прибывающей воды ежегодно попадают в ловушку.
Для таких неудачников выстроены спасательные башни, где они могут переждать, пока сойдет вода, но спасти машину уже не получится.
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