Эта поразительная дорога два раза в сутки погружается под воду!

Естественный переход между островом и материком, выступающий во время отлива, был впервые упомянут на картах в 1701 году. В 1840 году по нему была построена капитальная дорога из булыжника, позволившая передвигаться как верхом, так и на телегах.



Сейчас длина дороги составляет 4,5 километра. Путь вроде небольшой, но считается весьма рискованным.