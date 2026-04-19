Как ухаживать за вещами, которые нельзя гладить

Перед глажкой всегда нужно внимательно читать информацию на бирке одежды. На ней, в частности, указаны возможность использования пара и предпочтительная температура глажки.







Если вещь стала мятой, а гладить ее нельзя, можно попробовать отпарить ее с помощью утюга. Многие современные утюги имеют специальный режим вертикального отпаривания.

Как разгладить ткань горячим паром?

На что следует обратить внимание при отпаривании?

Что делать, если утюг не имеет режима отпаривания?

Какие ткани нельзя гладить?

Такая обработка позволяет разгладить складки и заломы на поверхности материала, не прикасаясь к нему утюгом и не снимая одежду с вешалки.Вещи также можно разгладить специальным прибором: отпаривателем. Они бывают стационарными (эти модели громоздкие, занимают много места и стоят достаточно дорого) и «ручными». Последние хоть и не такие мощные, но зато небольшие по размеру, стоят намного дешевле стационарных, их удобно брать с собой в поездки. При отпаривании прибор нужно включить на минимальную подачу пара или в режим глажки деликатных тканей.Нужно повесить изделие на плечики или разложить на доске. Затем нужно поднести утюг или отпариватель к ткани, не прикасаясь к ней, и, медленно перемещая прибор, обработать паром изделие. Нажимать на кнопку отпаривателя на утюге нужно до тех пор, пока вещь не станет слегка влажной. Затем нужно дать изделию остыть и высохнуть.Перед отпариванием следует проверить сам утюг, поскольку вместе с паром он может выпускать частички накипи и окалины. Для очистки следует заполнить резервуар водой и нагреть утюг на максимальной мощности. Затем нужно расположить прибор горизонтально над раковиной и нажать кнопку самоочистки.Струя пара и воды вымоет все минеральные отложения.Если кнопки самоочистки нет, удалить накипь можно при помощи воды с добавлением столового уксуса или лимонной кислоты. Раствор следует влить в резервуар, затем включить электроприбор в сеть и оставить его в таком состоянии примерно на 10 минут. После этого нужно разместить под утюгом емкость для сбора влаги и, удерживая утюг горизонтально, нажать и держать кнопку выпуска пара до тех пор, пока из отверстий на подошве не перестанет вытекать загрязненная влага.Ткань с небольшими заломами можно расправить, повесив вещь на ночь или на несколько часов над горячей ванной. Влага и пар от ванны или душа помогут материалу расправиться.Если разрешена стирка, то вещь можно просто перестирать, установив деликатный режим и отключив отжим. После стирки изделие нужно аккуратно отжать руками, расправить и повесить на плечики.«Если деликатный режим без отжима не помог и складки остались, то в таком случае вещь лучше отнести в химчистку, где разгладить деликатную ткань можно путем пропаривания. Для такого типа глажки используются специальные манекены», — рассказала специалист химчистки Татьяна Козак.Ни в коем случае нельзя гладить с увлажнением вещи из материалов, дающих усадку, например из вискозы. Также не гладят нейлон. Чтобы складки исчезли, изделие нужно увлажнить и аккуратно разложить на сушилке, чтобы оно высохло.Ворсистые ткани, такие, как бархат или плюш, можно гладить только с изнанки, а мятые и вдавленные места на них можно привести в первоначальный вид, подержав материал ворсом вниз над горячим паром. Не стоит гладить и махровые изделия, так как после этого они теряют мягкость и способность хорошо впитывать влагу.