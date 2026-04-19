Как ухаживать за вещами, которые нельзя гладить

Перед глажкой всегда нужно внимательно читать информацию на бирке одежды. На ней, в частности, указаны возможность использования пара и предпочтительная температура глажки.
Если вещь стала мятой, а гладить ее нельзя, можно попробовать отпарить ее с помощью утюга. Многие современные утюги имеют специальный режим вертикального отпаривания.
Вещи также можно разгладить специальным прибором: отпаривателем. Они бывают стационарными (эти модели громоздкие, занимают много места и стоят достаточно дорого) и «ручными». Последние хоть и не такие мощные, но зато небольшие по размеру, стоят намного дешевле стационарных, их удобно брать с собой в поездки. При отпаривании прибор нужно включить на минимальную подачу пара или в режим глажки деликатных тканей.
Как разгладить ткань горячим паром?Нужно повесить изделие на плечики или разложить на доске. Затем нужно поднести утюг или отпариватель к ткани, не прикасаясь к ней, и, медленно перемещая прибор, обработать паром изделие. Нажимать на кнопку отпаривателя на утюге нужно до тех пор, пока вещь не станет слегка влажной. Затем нужно дать изделию остыть и высохнуть.
На что следует обратить внимание при отпаривании?Перед отпариванием следует проверить сам утюг, поскольку вместе с паром он может выпускать частички накипи и окалины. Для очистки следует заполнить резервуар водой и нагреть утюг на максимальной мощности. Затем нужно расположить прибор горизонтально над раковиной и нажать кнопку самоочистки.
Если кнопки самоочистки нет, удалить накипь можно при помощи воды с добавлением столового уксуса или лимонной кислоты. Раствор следует влить в резервуар, затем включить электроприбор в сеть и оставить его в таком состоянии примерно на 10 минут. После этого нужно разместить под утюгом емкость для сбора влаги и, удерживая утюг горизонтально, нажать и держать кнопку выпуска пара до тех пор, пока из отверстий на подошве не перестанет вытекать загрязненная влага.
Что делать, если утюг не имеет режима отпаривания?Ткань с небольшими заломами можно расправить, повесив вещь на ночь или на несколько часов над горячей ванной. Влага и пар от ванны или душа помогут материалу расправиться.
Если разрешена стирка, то вещь можно просто перестирать, установив деликатный режим и отключив отжим. После стирки изделие нужно аккуратно отжать руками, расправить и повесить на плечики.
«Если деликатный режим без отжима не помог и складки остались, то в таком случае вещь лучше отнести в химчистку, где разгладить деликатную ткань можно путем пропаривания. Для такого типа глажки используются специальные манекены», — рассказала специалист химчистки Татьяна Козак.
Какие ткани нельзя гладить?Ни в коем случае нельзя гладить с увлажнением вещи из материалов, дающих усадку, например из вискозы. Также не гладят нейлон. Чтобы складки исчезли, изделие нужно увлажнить и аккуратно разложить на сушилке, чтобы оно высохло.
Ворсистые ткани, такие, как бархат или плюш, можно гладить только с изнанки, а мятые и вдавленные места на них можно привести в первоначальный вид, подержав материал ворсом вниз над горячим паром. Не стоит гладить и махровые изделия, так как после этого они теряют мягкость и способность хорошо впитывать влагу.
Свежие комментарии