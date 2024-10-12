Как вырастить зеленый лук без почвы

Во многие блюда мира добавляют репчатый и зеленый лук. Овощи придают еде сочность и специфический вкус. Для того, чтобы лук всегда был в вашем доме, не обязательно его покупать в магазине. Можно вырастить самим, без особых усилий и вложений.

Простой способ выращивания лука без почвы пользуется популярностью.

репчатый лук среднего размера;острый нож;пластиковые контейнеры.Перед посадкой, лук необходимо подготовить. Для этого с овоща удалите плодоножку и снимите лишнюю шелуху.Разместите лук в контейнеры плотно друг к другу донцем вниз.Слегка полейте чистой водой.Расположите емкости с луком на солнечном месте. При необходимости подливайте воду в контейнеры. Через 7 дней вы заметите появившиеся зеленые стручки лука, которые будут увеличиваться в размере каждый день.Для того, чтобы использовать в пищу зеленый лук, просто достаньте луковицу из контейнера, удалите головку лука и наслаждайтесь сочным вкусом зеленой части плода. Смотрите подробное видео по выращиванию лука без почвы.