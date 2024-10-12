С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dash45
    идиот!Ленинград 1961 года
  • serga sv
    👍7 «хардкорных» со...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Хохлы до сих пор верят в сказки про Киевскую Русь и Владимира Великого что они именно украинцы. В то время никто ниче...Как безжалостная ...

Как вырастить зеленый лук без почвы

Во многие блюда мира добавляют репчатый и зеленый лук. Овощи придают еде сочность и специфический вкус. Для того, чтобы лук всегда был в вашем доме, не обязательно его покупать в магазине. Можно вырастить самим, без особых усилий и вложений.
Простой способ выращивания лука без почвы пользуется популярностью.




Потребуется:

репчатый лук среднего размера;

острый нож;

пластиковые контейнеры.Проращивание лука на зелень без почвы:

Перед посадкой, лук необходимо подготовить. Для этого с овоща удалите плодоножку и снимите лишнюю шелуху.



Разместите лук в контейнеры плотно друг к другу донцем вниз.





Слегка полейте чистой водой.



Расположите емкости с луком на солнечном месте. При необходимости подливайте воду в контейнеры. Через 7 дней вы заметите появившиеся зеленые стручки лука, которые будут увеличиваться в размере каждый день.





Для того, чтобы использовать в пищу зеленый лук, просто достаньте луковицу из контейнера, удалите головку лука и наслаждайтесь сочным вкусом зеленой части плода. Смотрите подробное видео по выращиванию лука без почвы.


Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Лук
выращивание

Картина дня

наверх