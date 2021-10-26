Складной столик из фанеры своими руками

Порой так хочется с утра пораньше выпить кофе на балконе, одновременно просматривая свежие новости в соцсетях. Все, что для этого нужно — сделать складной столик, на который можно и чашечку с кофе поставить, и смартфон при необходимости положить.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить компактный складной столик для балкона своими руками.

Эту интересную идею мы подсмотрели на YouTube канале автора Dekay’s Crafts. Рекомендуем взять себе на заметку.

Необходимые материалы:

фанера;

керамическая плитка;

веревка.

Обратите внимание: складной столик не обязательно использовать только на балконе. Можно определить ему место в прихожей.

Также он будет не лишним в домашней мастерской или гараже, где вопрос экономии пространства стоит ребром.

Основные этапы работ

Сначала изготавливаем столешницу. Из листа фанеры вырезаем кусок прямоугольной формы (размеры — на ваше усмотрение). Сверху на жидкие гвозди или монтажный клей приклеиваем керамическую плитку.

Выступающие края плитки необходимо будет обрезать либо по месту — с помощью болгарки и алмазного диска, либо до укладки — на плиткорезе.

Швы между плитками заполняем силиконом. Можно использовать как бесцветный, так и белый герметик.

На следующем этапе изготавливаем из фанеры все необходимые детали (для складного механизма), а также выпиливаем монтажную площадку, которая будет крепиться к стене.

Соединяем все детали вместе. После этого наматываем веревку, с помощью которой можно будет легко и быстро установить упоры под столешницей.

В завершении останется только прикрепить собранную конструкцию к стене. Выставляем все по уровню. Складной столик готов!

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления и сборки складного столика из фанеры можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.