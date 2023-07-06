10 самых дорогих блюд из гастрономической столицы мира - Токио
Многие считают, что гастрономической столицей мира является Париж, но они ошибаются, потому что это Токио. Именно в этом городе находится самое большое количество ресторанов в мире, отмеченных звездами Мишлена. В Японии и туристы, и местные жители имеют прекрасную возможность попробовать разнообразные дорогие и экзотические блюда, стоимость которых составляет от 100 до 1000 долларов за порцию, не включая напитков и 8% налог. Японские повара гордятся своей работой, поэтому предлагаем при первой же возможности попробовать хоть что-то из представленного в обзоре.
Чтобы стать хорошим поваром в Японии необходимо пройти много разных курсов, иметь практику и талант. Самыми лучшими специалистами по приготовлению суши считаются пожилые люди, которые уже много-много лет занимаются именно этим. В Японских ресторанах очень строго подходят к качеству ингредиентов и продуктов. Чтобы получилось самое лучшее блюдо, ингредиенты тоже должны быть свежими и отборными. Поэтому производители мяса, фруктов и овощей тоже строго соблюдают все нормы. Никогда фермер не направит в супермаркет некачественные продукты.
10. Суши Edomae
Суши Edomae
В Токио находится самое большое количество ресторанов со звездами Мишлена. В них работают настолько профессиональные специалисты по приготовлению суши, что цена на блюда очень высокая, за 20-30 кусочков придётся заплатить более 300 долларов. Даже рестораны без звезд Мишлена, но предлагающие своим гостям суши Edomae, тоже очень дорогие. У мастеров суши отточены навыки владения ножом. Они в совершенстве знают, как разделывать рыбу, как ее правильно нарезать, чтобы у блюда был достойный вкус. Суши Edomae готовят классическим способом, еще известным с 19 века, когда Токио назывался Эдо. Никогда уважающий себя специалист суши Edomae не заменит положенный ингредиент на что-то более дешевое. Но повара не ограничиваются только японскими продуктами, если продукт из Канады, Китая или Новой Зеландии более высокого качества, чем японский, то он выберет именно его.
9. Фугу
Фугу
Рыба фугу считается деликатесом, но имеет страшную репутацию. Если она приготовлена с нарушениями технологий, то есть ее опасно, так как она ядовита. Сегодня эта рыба настолько популярна, что ее выращивают искусственно, но даже это не дешево. Повар, который специализируется на фугу, должен пройти специальные курсы и иметь многолетнюю практику и лицензию. Обычные японцы едят фугу один или два раза в год, так как это очень дорогое блюдо, которое стоит от 100 до 200 долларов, иногда и дороже. Рыба, выловленная в море, стоит дороже той, что выращена искусственно.
8. Кудзира
Кудзира
Уже много лет японская китобойная промышленность в СМИ имеет отвратительную репутацию, но мясо кита до сих пор подают в ресторанах как деликатес. Местное население не употребляет его на регулярной основе, возможно из-за цены, а, возможно, потому, что это деликатес. На большинстве ресторанов, которые подают блюда из китового мяса, даже вывески на английском языке. Самое дорогое мясо кита называется ономи. Это кусок от спинного плавника до хвостового плавника. 1 кг такого мяса стоит 200 долларов.
7. Басаши
Басаши
Конину нельзя назвать популярным мясом в США и во многих странах Европы, а в Японии она считается деликатесом. В префектуре Кумамото на южном острове Кюсю жители употребляют её в сыром виде, «басаши». Как и любое другое качественное мясо, конина стоит дорого. За маленькую порцию придётся заплатить от 10 долларов. Есть блюда и за 100 долларов.
6. Вагю
Вагю
Практически все слышали о том, что коровам Кобе на японских фермах делают массаж. Японские фермеры гордятся тем, что могут производить говядину такого высокого качества. Мясо вагю имеет красивый мраморный рисунок и высокое содержание жира. Это не та, привычная всем, говядина. Самыми популярными породами коров, производителей мяса вагю, считаются Кобе, Матсусака и Охми. Эти породы, которые по своей престижности с родни автомобилям Rolls Royce, часам Rolex или сумкам от Gucci , получили свои названия от местности, где их выращивают. За килограмм говяжьего стейка придётся выложить 500 долларов.
5. Высококачественные фрукты
Высококачественные фрукты
Многие слышали о квадратные арбузах и ценах на них. Некоторые из них продаются за 200 долларов. Если фрукт хорошо выглядит снаружи, то он вкусен и внутри, поэтому гроздь высококачественного винограда может обойтись в 50 долларов. Дыня «юбари» с острова Хоккайдо тоже считается высококачественным фруктом. Её высокая цена обусловлена особенностями выращивания в тяжелых климатических условиях. В основном дыню можно приобрести за 200 долларов, но в 2008 году на аукционе пара дынь была продана за 20 000 долларов.
4. Оторо
Оторо
В одном из ресторанов Токио подают аппетитные суши из брюшка тунца, мясо которого тает во рту. Его даже не придется жевать. А в сочетании с рисом эти нигири-суши вообще божественно вкусны. Мясо «оторо» является дорогим в силу ряда причин, которые заключаются не только в мастерстве приготовления суши. Голубой тунец - очень редкая рыба, поэтому не часто встречается в меню ресторанов блюда, особенно большие порции. Мясо приобретают рано утром на аукционе на рынке Тsukiji. Затем его надо правильно нарезать и хранить при определенной температуре с низким уровнем влажности. Все это, плюс усилия рыболовов, которые поймали тушку весом 200 – 500 кг, и составляют стоимость деликатеса. Владелец суши-ресторана, Кийоши Кимура, заплатил 1 760 000 долларов в 2013 году за голубого тунца весом 200 кг, а годом ранее за тунца весом более 200 кг – всего 736 000 долларов.
3. Обед Кайсэки
Обед Кайсэки
Традиционный обед Кайсэки своими корнями уходит в далекое прошлое, и его деликатные технологии приготовления и подача считаются искусством. Не только качественные ингредиенты, но и работа повара обуславливают высокую стоимость этого обеда. В среднем стоимость обеда Кайсэки, пример высокой гастрономической моды, составляет от 100 до 340 долларов. Сегодня в Токио сохранились древние рецепты и технологии с тех времен, когда Токио назывался Эдо.
2. Тэмпура
Тэмпура
Кто бы мог подумать, что тэмпура относится к дорогим японским блюдам. Многие сами частенько, не зная об этом, готовят такое блюдо на обед. Они, конечно же, не мастера с 40-летним стажем и с высококачественными свежими ингредиентами. Тэмпура в ресторане со звездой Мишлена обойдется в 100 долларов, это дорого с той точки зрения, что блюдо относится к фастфуду.
1. Черепаха суппон
Черепаха суппон
Суппон – это дальневосточный вид черепах с мягким панцирем. Эти создания странно выглядят, но очень вкусны. Мясо считается деликатесом и стоит дорого. Говорят, что мясо очень полезно для кожи, из-за высокого содержания в нем коллагена. Сердце черепахи и яйца употребляют в сыром виде, запивая сакэ. Считается, что это повышает потенцию. За порцию супа из черепахи придётся заплатить от 100 долларов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии