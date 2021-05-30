Винные пробки для декора: 9 вариантов применения

Из пробок от винных бутылок можно сделать много чего интересного. /Фото: vtemu.by

1. Буквы из пробок

Пробковые буквы — стильное и современное украшение для любого интерьера. /Фото: i.pinimg.com

2. Развлечение для детей

Если немного переделать винные пробки, то они отлично послужат на радость детям. /Фото: rie-world.com

3. Коврик для ванной

Стильно, практично и приятно по внешнему виду. /Фото: i.pinimg.com

4. Безвредность ножек

С такой подставкой мебель точно не будет портить пол. /Фото: photo-3-baomoi.zadn.vn

5. Новогодние украшения

Необычный, но приятный для глаз и окружающей обстановки праздничный декор. /Фото: 6sotok-dom.com

Таким украшениям особенно сильно порадуются дети. /Фото: images.squarespace-cdn.com

6. Пробковое панно на любую тематику

Собирая пробки от бутылок, можно создать оригинальную картину или панно. /Фото: i.pinimg.com

7. Стильный горшок

Комнатные растения тоже требуют необычного оформления. /Фото: dexorate.com

8. Особый шарм для кухни

Оформление рабочей зоны на кухне также не обойдется без винных пробок. /Фото: st.violity.com

9. Декоративный столик

Небанальное оформление мебели. /Фото: i.imgur.com