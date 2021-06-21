Секреты, о которых молчат продавцы в магазинах

Сегодня продавцами используется множество трюков, стараясь заставить покупателя приобрести даже то, чего он и не собирался даже покупать. Давайте рассмотрим самые скрываемые производителями и продавцами факты.



1. Распродажи совсем не в пользу покупателей

2. В зависимости от бренда, размеры часто не совпадают

3. Не всегда сотрудничество с известным дизайнером — гласит о качестве

4. Преднамеренно неаккуратно оформлена секция распродаж

5. Вещи, которые не были распроданы из секции «распродажа»

6. В процессе производства одежды применяются вредные вещества

7. Продажа синтетики по стоимости натуральной ткани

8. Товары от дизайнеров в аутлетах более низкого качества по сравнению с теми же вещами в бутиках

9. Вещи, у которых плохое качество

10. Как правило, мода меняется практически еженедельно

Нельзя не согласиться с тем, что при виде таблички «Распродажа», каждый из нас готов купить даже абсолютно ненужную вещь. Мы все ведемся на скидки, однако что же все-таки спрятано за этой табличкой?Зачастую все происходит согласно такому сценарию: перед любыми распродажами стоимость изделий повышается, а затем, продается уже якобы со скидками, привлекая наивного потребителя. Таким образом, рекламные и витринные скидки блещут показателем в 70%, а то и больше.Как правило, у каждого производителя одежды своя размерная сетка. Следовательно, если в одном бутике на вас отлично смотрится S, то в другом с трудом натяните на себя M. Уловка многих компаний в том, чтобы намеренно «уменьшать» размеры своих изделий, подталкивая в такой способ покупательниц к покупкам их вещей.Крупными брендами периодически выпускаются линии одежды, которые они разрабатывают совместно с известными дизайнерами.В данном случае покупатель платит больше за эксклюзив, заключающийся исключительно в ограниченном тираже выпускаемой одежды. А что касается качества, то оно зачастую ничем не отличается от любой другой вещи этого же магазина.Невозможно не заметить подобную картину: в магазине вещи разложены аккуратно либо развешаны на плечиках. А вот в секции, где находятся изделия для распродажи — полнейший бардак, все свалено в одну огромную кучу. Такая уловка продавцами используется специально, ведь покопавшись в таком хламе, покупатель будет счастлив, если отыщет красивую недорогую вещь.Если вы надеетесь на то, что они будут вообще сняты с реализации, то глубоко ошибаетесь. Пролежав недолгое время вдали от глаз покупателя, они будут снова возвращены на те же полочки и плечики, только с уже абсолютно другим ценником.Глупо верить ярлыку, где указано, что вещь абсолютно натуральна. На самом деле, присутствует большая вероятность причинить вред своему здоровью. Одними химикатами воплощается дизайнерская задумка (придавая необходимый тон и фактуру изделию), другими защищается одежда от насекомых и плесени.Производители одежды очень часто завышают цены на синтетику. Делается это для стимуляции покупателей покупать более дорогие изделия из натуральных материалов. Ведь мы считаем, что шерстяные кофточки не такие дорогие, если сравнивать с синтетическими и станут выгодным вложением средств.С целью экономии каждый из нас отправляется за дизайнерской вещью в аутлеты. Однако, вы будете сильно разочарованы, ведь одежда и аксессуары оттуда лишь с виду экземпляры из дизайнерских коллекций. Ведущими брендами зачастую делаются подобные изделия с использованием дешевого сырья специально для аутлетов. Их цель: получения прибыли за счет тех, кому не по карману вещи из дорогого бутика.Если посмотреть на вещи наших мам, то поражает, как хорошо они сохранились. Мы могли бы носить их и сейчас. А все по той причине, что раньше они производились качественнее. Современная одежда с не прошитыми швами, кривыми строчками, не пропечатанными рисунками, дешевой пластмассовой фурнитурой и линяющая после нескольких стирок. Собственно здесь и кроется уловка производителей, делая дешево и быстро, чтобы вещи чаще покупались.Уже ушло в далекое прошлое то время, когда в модной индустрии главенствовали 2 сезона: Весна/Лето и Осень/Зима. Нынешними производителями одежды берется курс на микро тренды. Чуть ли не еженедельно в бутиках появляются модные новинки.