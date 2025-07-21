Для чего в СССР была создана причудливая 28-тонная легковушка

Автомобильная промышленность была не самой сильной стороной советского государства. В стране умели делать отличные грузовики и специализированные машины, однако с производством легковых авто были некоторые сложности. А в 1956 году на свет появился причудливый МАЗ-541. Мало кто знает, что именно это за автомобиль, хотя многие его наверняка кое-где видели.
Это никакой не пикап. |Фото: ya.ru.
В 1955 году в Советском Союзе был создан третий в мире реактивный пассажирский самолет Ту-104. Первой и второй такой машиной были британский De Havilland Comet и канадский Avro Canada C102 Jetliner. А уже в 1956 году 104-ый поступил в эксплуатацию. Новая машина была очень тяжелой и высокой, что поначалу для ее транспортировки пришлось использовать армейские тягачи МАЗ-535. Старые аэродромные тягачи для Ту-104 не подходили, поэтому советским руководством была поставлена задача создать принципиально новую машину.
Это аэродромный тягач. |Фото: 5koleso.ru.
Собственно, «легковушка» МАЗ-541 только похожа на пикап. На самом деле это вовсе никакой не легковой автомобиль, а новый аэродромный тягач, созданный в 1956 году. Машина была специально спроектирована с учетом высоты шасси самолетов Ту-104. В отличие от армейских аналогов новинка могла подъезжать к самолету без риска зацепить фюзеляж. Это позволило значительно облегчить и ускорить процесс буксировки. Отличительной особенностью 541-го стало наличие двух постов управления – «переднего» и «заднего». «Задний» пост использовался оператором в момент зацепления самолета.
Тянул до 85 тонн. |Фото: 5koleso.ru.
Производили аэродромные тягачи на Минском автомобильном заводе. МАЗ-541 имел полный привод и колесную формулу 4х4, в движение приводился дизельным двигателем Д-12А, который работал с 5-ступенчатой коробкой передач. Машина могла буксировать самолеты массой до 85 тонны. В порожнем состоянии тягач разгонялся всего до 30 км/ч. Расход топлива грузовой машины достигал 130 литров на 100 км пути или 45 литров в час. В общей сложности в СССР произвели 30 таких тягачей, однако сделать из них успели только 20. Масса самолетов постоянно росла и уже в скором времени советским аэропортам понадобился новый «пикап» для буксировки. Оставшиеся 541-ые проработали до 1970 года.
Хорошая была машина. ¦Фото: brisker.ru.
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