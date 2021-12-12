Мы знаем их яркими, дерзкими и неповторимыми рок-звездами. Но ведь они не всегда выглядели так — в детстве это были опрятно и скромно одетые мальчики и девочки.
Нам стало любопытно, как изменились эти «скромняги» с годами, и мы нашли фотографии, на которых их просто не узнать!
Фредди Меркьюри
Эми Уайнхаус
Михаил Горшенев (Горшок)
Дэвид Боуи
Джими Хендрикс
Курт Кобейн
Земфира
Джон Леннон
Дебби Харри
Элвис Пресли
Бьорк
Борис Гребенщиков
Пол Маккартни
Оззи Осборн
Илья Лагутенко
Стивен Тайлер
Джимми Пейдж
Игги Поп
Джонни Кэш
Александр Васильев
Кортни Лав
Боб Дилан
Джон Лайдон (Джонни Роттен)
Мик Джаггер
Виктор Цой
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25 культовых рок-звезд в юности
Мы знаем их яркими, дерзкими и неповторимыми рок-звездами. Но ведь они не всегда выглядели так — в детстве это были опрятно и скромно одетые мальчики и девочки.
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