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25 культовых рок-звезд в юности

Мы знаем их яркими, дерзкими и неповторимыми рок-звездами. Но ведь они не всегда выглядели так — в детстве это были опрятно и скромно одетые мальчики и девочки.

Нам стало любопытно, как изменились эти «скромняги» с годами, и мы нашли фотографии, на которых их просто не узнать!

25 культовых рок-звезд в юности

25 культовых рок-звезд в юности

Фредди Меркьюри

25 культовых рок-звезд в юности

Эми Уайнхаус

25 культовых рок-звезд в юности

Михаил Горшенев (Горшок)

25 культовых рок-звезд в юности

Дэвид Боуи

25 культовых рок-звезд в юности

Джими Хендрикс

25 культовых рок-звезд в юности

Курт Кобейн

25 культовых рок-звезд в юности

Земфира

25 культовых рок-звезд в юности

Джон Леннон

25 культовых рок-звезд в юности

Дебби Харри

25 культовых рок-звезд в юности

Элвис Пресли

25 культовых рок-звезд в юности

Бьорк

25 культовых рок-звезд в юности

Борис Гребенщиков

25 культовых рок-звезд в юности

Пол Маккартни

25 культовых рок-звезд в юности

Оззи Осборн

25 культовых рок-звезд в юности

Илья Лагутенко

25 культовых рок-звезд в юности

Стивен Тайлер

25 культовых рок-звезд в юности

Джимми Пейдж

25 культовых рок-звезд в юности

Игги Поп

25 культовых рок-звезд в юности

Джонни Кэш

25 культовых рок-звезд в юности

Александр Васильев

25 культовых рок-звезд в юности

Кортни Лав

25 культовых рок-звезд в юности

Боб Дилан

25 культовых рок-звезд в юности

Джон Лайдон (Джонни Роттен)

25 культовых рок-звезд в юности

Мик Джаггер

25 культовых рок-звезд в юности

Виктор Цой

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