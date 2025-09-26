Интерьер этой квартиры площадью 150 квадратных метров в Киеве оформил архитектор Слава Балбек и его команда из balbek bureau. Квартира принадлежит молодой женщине и находится в модном районе в центре города. Расположенная на 29 этаже, она удивляет панорамными видами на Киев.
Современная планировка включает большую гостиную, совмещённую со столовой и кухней, постирочную, гостевой санузел, большую гардеробную и спальню с ванной комнатой.кухни повторяет дух всей квартиры: отдельно стоящий остров с мраморной столешницей, пастельные тона и контрастные тёмные оттенки шкафов, мерцающая плитка на полу — всё это делает помещение привлекательным и готовым к созданию кулинарных шедевров. Особого внимания заслуживает гардеробная: её мебель классического стиля в пастельно-зелёном цвете сочетается с золотой отделкой светильников. Самым уютным местом в квартире стал эркер с мягкими подушками, где хозяйка может насладиться чтением любимых книг. Спальня выполнена в спокойной, светлой цветовой гамме, а ванная со светло-голубыми стеновыми панелями и мраморным полом является любимой комнатой в апартаментах. Архитекторы стремились создать современную квартиру с некоторыми ссылками на классицизм, смело смешивая минимализм в мебели с лепниной и карнизами, не забывая о цветовых всплесках, которые появляются здесь и там по всей квартире. Хозяйка активно участвовала во всех этапах проектирования, окончательный результат создан благодаря тесному сотрудничеству между архитекторами и клиентом.
Интерьер квартиры для молодой женщины
