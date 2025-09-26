С нами не соску...
Интерьер квартиры для молодой женщины

Интерьер квартиры для молодой женщины Интерьер этой квартиры площадью 150 квадратных метров в Киеве оформил архитектор Слава Балбек и его команда из balbek bureau. Квартира принадлежит молодой женщине и находится в модном районе в центре города. Расположенная на 29 этаже, она удивляет панорамными видами на Киев.

Современная планировка включает большую гостиную, совмещённую со столовой и кухней, постирочную, гостевой санузел, большую гардеробную и спальню с ванной комнатой.
В гостиной есть камин и телевизор, много книжных полок и уютный диван. Дизайн кухни повторяет дух всей квартиры: отдельно стоящий остров с мраморной столешницей, пастельные тона и контрастные тёмные оттенки шкафов, мерцающая плитка на полу — всё это делает помещение привлекательным и готовым к созданию кулинарных шедевров. Особого внимания заслуживает гардеробная: её мебель классического стиля в пастельно-зелёном цвете сочетается с золотой отделкой светильников. Самым уютным местом в квартире стал эркер с мягкими подушками, где хозяйка может насладиться чтением любимых книг. Спальня выполнена в спокойной, светлой цветовой гамме, а ванная со светло-голубыми стеновыми панелями и мраморным полом является любимой комнатой в апартаментах. Архитекторы стремились создать современную квартиру с некоторыми ссылками на классицизм, смело смешивая минимализм в мебели с лепниной и карнизами, не забывая о цветовых всплесках, которые появляются здесь и там по всей квартире. Хозяйка активно участвовала во всех этапах проектирования, окончательный результат создан благодаря тесному сотрудничеству между архитекторами и клиентом. Интерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщины Интерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщины Интерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщины Интерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщины Интерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщины Интерьер квартиры для молодой женщиныИнтерьер квартиры для молодой женщины


источник

