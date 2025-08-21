В Бразилии построили ультраузкий 9-этажный дом, который спрятали за перфорированным фасадом

В Бразилии построили ультраузкий 9-этажный жилой дом, который спрятали за перфорированным фасадом (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти). | Фото: globaldesignnews.com.

В узком пролете, между имеющимися строениями, удалось построить девятиэтажный жилой дом (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти). | Фото: casamirador.com.br.

Только в одной точке многоэтажный дом контактирует с землей (Casamirador Inconfidentes Savassi, Бразилия).| Фото: globaldesignnews.com.

Основная нагрузка ложится на V-образную опору, которая и удерживает конструкцию жилого дома (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти).

Квартиры на верхних этажах занимают всю ширину дома (Casamirador Inconfidentes Savassi, Бразилия). | Фото: casamirador.com.br.

Перфорированные алюминиевые панели придают фасаду особую легкость и прозрачность (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти). | Фото: globaldesignnews.com.

Алюминиевые панели в землисто-красный цвет характерный для сепии, что напрямую указывает на изобилие необработанной руды в регионе (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти).

За перфорированной оболочкой спрятали выступающие части большинства балконов и инженерные коммуникации, которые точно уж не украшают фасад здания (Casamirador Inconfidentes Savassi, Бразилия). | Фото: casamirador.com.br.

На нижнем уровне предусмотрен просторный вестибюль, оранжерея, велопарковка, прачечная и зоны отдыха (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти).

Из каждой квартиры открывается прекрасный вид на городской пейзаж, при этом обеспечивается полная приватность жизни ее владельцев (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти). | Фото: zapimoveis.com.br.

Встроенные кухни упростили задачу обустройства жилых площадей новоиспеченным владельцам (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти).

Лофтовые жилые пространства порадуют прекрасными видами за панорамными окнами и зонами отдыха на крыше (Casamirador Inconfidentes Savassi, Бразилия). | Фото: zapimoveis.com.br.

Пример квартиры-студии в новом доме, имеющем незаурядный внешний вид и нестандартные формы (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти).