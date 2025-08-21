В Бразилии построили ультраузкий 9-этажный дом, который спрятали за перфорированным фасадом

В бразильском городе Белу-Оризонти завершилось строительство уникального жилого дома, который ярко выделяется на фоне окружающей застройки. Мало того, что дом удалось втиснуть между высотками, ширина пролета между объектами едва дотягивает до 12,5 метров, так его фасад облицевали перфорированными панелями из алюминия, окрашенными в цвет необработанной руды, изобилующей в регионе.
В Бразилии построили ультраузкий 9-этажный жилой дом, который спрятали за перфорированным фасадом (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти). | Фото: globaldesignnews.com.
В век урбанизации перед архитекторами стоит архисложная задача рационального использования земельных ресурсов городских агломераций, что вынуждает их создавать удивительные проекты, используя всю свою фантазию и творческий потенциал. Примером того, как изобретательность может помочь творить чудеса, является многоквартирной дом под названием Casamirador Inconfidentes Savassi, построенный в бразильском городе Белу-Оризонти. В это сложно поверить, но на клочке земли шириной всего 12,7 м местные архитекторы, представляющие компанию Gisele Borges Arquitetura, умудрились построить многоквартирный 9-этажный дом, который сразу же стал знаковым сооружением и настоящим украшением центрального района Савасси.
В узком пролете, между имеющимися строениями, удалось построить девятиэтажный жилой дом (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти). | Фото: casamirador.com.br.
Только в одной точке многоэтажный дом контактирует с землей (Casamirador Inconfidentes Savassi, Бразилия).
Главная проблема проектирования состояла в том, чтобы построить устойчивое здание при этом соблюсти все градостроительные нормы, которые распространяются как на возводимый объект, так и на взаимодействие с уже построенными сооружениями. Плюс ко всему сложный рельеф небольшого клочка земли не позволял рыть котлован под новое строение для создания фундамента, поэтому одну сторону Casamirador Inconfidentes Savassi пришлось устанавливать на V-образную опору, что так же требовало сложных расчетов и даже экспериментов, чтобы обеспечить полную безопасность жильцам и окружающим архитектурным объектам. Для достижения устойчивости и обеспечения норм естественного освещения жилых помещений было решено строить дом в виде неправильной пирамиды, сужающейся к верхним этажам только со стороны длинных стен. Торцевые стороны так и остались параллельными друг к другу. Но на этом нестандартные дизайнерские внедрения не закончились.
Основная нагрузка ложится на V-образную опору, которая и удерживает конструкцию жилого дома (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти).
Квартиры на верхних этажах занимают всю ширину дома (Casamirador Inconfidentes Savassi, Бразилия). | Фото: casamirador.com.br.
Учитывая, что новый жилой дом Casamirador Inconfidentes Savassi впритык расположен к остальным высоткам, перед разработчиками стояла задача обеспечить приватность личной жизни без ущерба для естественного освещения. Они легко вышли из этого положения, предусмотрев внешнюю оболочку здания по принципу одежды, прикрывающую лишь те части тела (в данном случае, объекта), которые нужно спрятать от людских глаз. В итоге получился довольно привлекательный внешний вид здания, ведь в качестве эффектного «наряда» использовали перфорированные панели, созданные из алюминия, который, как известно, стойко переносит контакт с агрессивными средами, включая осадки. Эти панели были окрашены в землисто-красноватый оттенок сепии – в цвет необработанной руды, залежами которой может похвастаться этот регион Бразилии. Таким образом архитекторы решили отдать дань местным традициям и открывающимся возможностям горнодобывающей отрасли.
Перфорированные алюминиевые панели придают фасаду особую легкость и прозрачность (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти). | Фото: globaldesignnews.com.
Алюминиевые панели в землисто-красный цвет характерный для сепии, что напрямую указывает на изобилие необработанной руды в регионе (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти).
Чтобы получить легкость и прозрачность, отверстия в алюминиевых панелях имеет разные размеров и располагаются они асимметрично. На гармоничный внешний вид это никак не повлияло, зато позволило жильцам видеть сквозь них, находясь в квартире, при этом прохожим ничего не удастся рассмотреть, что происходит за окном. Это, конечно же, не означает, что дом полностью спрятан за металлической оболочкой, в каждом жилом помещении предусмотрены массивные окна, но открытые пространства расположены так, что заглянуть в них можно только с помощью дрона. А вот большинство панорамных окон, лоджии, балконы и технические структуры спрятаны за второй «кожей», что тоже положительно повлияло на внешний вид.
За перфорированной оболочкой спрятали выступающие части большинства балконов и инженерные коммуникации, которые точно уж не украшают фасад здания (Casamirador Inconfidentes Savassi, Бразилия). | Фото: casamirador.com.br.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, еще один положительный момент от такой дизайнерской хитрости. Это способность преломлять солнечные лучи, частично затеняя внутреннее пространство, а также приостанавливать сильные потоки воздуха, при этом не препятствуя естественному вентилированию и проникновению света.
На нижнем уровне предусмотрен просторный вестибюль, оранжерея, велопарковка, прачечная и зоны отдыха (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти).
Примечательно: Для повышения жесткости внешней конструкции Casamirador Inconfidentes Savassi алюминиевые панели согнули со всех четырех сторон. А для того, чтобы определиться со способом крепления, пришлось провести немало экспериментов, прежде чем они были установлены на жилом объекте. Монтаж перфорированных панелей производился только на горизонтальных профилях, интегрированных в плиты соседствующих этажей, что обеспечило надежность конструкции без создания дополнительных рам.
Из каждой квартиры открывается прекрасный вид на городской пейзаж, при этом обеспечивается полная приватность жизни ее владельцев (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти). | Фото: zapimoveis.com.br.
Так же стоит отметить, что бетонный фасад, спрятанный за эффектной обшивкой, не требует дополнительных отделочных работ и выделять средства на создание эстетически привлекательных бетонных растворов также не понадобилось. Несмотря на то, что бетонные конструкции имеют ряд преимуществ, но, если использовать традиционный состав о привлекательности внешнего вида объектов не может идти речь. Естественно, современные технологии позволяют создавать белоснежные бетонные элементы и конструкции, например, но простым добавлением красителей в раствор в этом случае никак не обойдешься. Если реализовываются дизайнерские решения, которые предполагают бетонные конструкции без отделки, то приходится использовать конструкционные или экспонированные составы, но их расчет и специальные наполнители – это трудоемкий, ответственный и дорогостоящий процесс, на котором удалось сэкономить в этом проекте.
Встроенные кухни упростили задачу обустройства жилых площадей новоиспеченным владельцам (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти).
Что же касается планировки внутреннего пространства Casamirador Inconfidentes Savassi, то на девяти этажах обустроили 38 отдельных типов жилья, включая квартиры, студии, пентхаусы и лофты, которые никак чердачными помещениями не назовешь. Из них и двухуровневых пентхаусов есть выход на эксплуатируемую крышу, правда, красотами городского пейзажа с такой высоты могут любоваться лишь жильцы последнего этажа. Ввиду того, что площадь крыши очень маленькая обустроить общие зоны отдыха не удалось, ведь нужно было интегрировать еще и солнечные панели, призванные обеспечивать все потребности жильцов в электроэнергии.
Лофтовые жилые пространства порадуют прекрасными видами за панорамными окнами и зонами отдыха на крыше (Casamirador Inconfidentes Savassi, Бразилия). | Фото: zapimoveis.com.br.
Пример квартиры-студии в новом доме, имеющем незаурядный внешний вид и нестандартные формы (Casamirador Inconfidentes Savassi, Белу-Оризонти).
В каждой квартире предусмотрены все удобства, включая встроенную кухню и сантехнику в ванных комнатах, также имеются лоджии или балконы, частично спрятанные за алюминиевым «нарядом», который и превратил новый дом в местную достопримечательность. Несмотря на высокие цены на жилье в этом районе и в доме, в том числе, после сдачи его в эксплуатацию в 2021 году, все квартиры были моментально проданы. Это обусловлено местоположением жилой высотки (центр города) и низкими коммунальными платежами, поскольку значительную часть электроэнергии дом производит самостоятельно, да и энергоэффективности самого объекта разработчики компании Gisele Borges Arquitetura уделили особое внимание.
