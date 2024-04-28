В заброшенном доме время остановилось в 1960-х годах

На этих удивительных фотографий показан хорошо сохранившийся интерьер дома, который семья покинула более 50 лет назад.











Особняк находится в лесу в Бельгии, стены украшены ретро обоями, картинами и семейными портретами. Такое ощущение, что семья собиралась в спешке: практически все вещи остались на своих местах, на столе стоит немытая посуда. Можно только гадать о причинах побега жителей дома, но видима это было жизненно необходимо. 31-летняя исследователь заброшенных мест и фотограф Jane Veltmann посетила этот дом и сделала несколько интересных снимков.











































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