Как растянуть ее в домашних условиях

Не торопитесь выбрасывать обувь, которая вам жмет! В этой статье вы найдете 5 простых и эффективных способов растянуть обувь в домашних условиях.







Любая модница стремится включить стильную и красивую обувь в свой гардероб. Однако иногда случается так, что после покупки той или иной модели оказывается, что она не соответствует размеру и жмет при ходьбе.

Почему обувь может жать

5 способов растянуть обувь

С помощью специальных средств

С помощью спирта

С помощью мокрой газеты

С помощью фена

С помощью морозильной камеры

Советы по растяжке обуви

Подведем итог

Даже в этих случаях не стоит отчаиваться раньше времени. Прежде всего, стоит разобраться с тем, как растянуть обувь в домашних условиях, и попробовать применить эти методы на практике. В большинстве случаев меры оказываются довольно действенными, и вы сможете с удовольствием носить красивые туфли, ботинки или другую обувь.Выбор правильной обуви, удобной для вашей стопы, играет ключевую роль в обеспечении комфортной ходьбы. Однако иногда бывает так, что новая обувь жмет, хотя казалась довольно удобной при первоначальной примерке. Это может происходить по следующим причинам:Неправильный размер – обувь может оказаться несколько меньшего размера, чем вам нужно. Такое может случиться, даже если при примерке вы решили, что модель идеально села по вашей ноге. Стоит отметить, что в этом случае растяжение обуви возможно, если она отличается от вашего где-то на полразмера, но не более.Неудобная посадка. Даже если размер подходящий, некоторые модели обуви могут иметь неудобную форму или конструкцию, которая не подходит для вашей ноги. Например, когда стопа имеет высокий подъем, а конкретная модель обуви создавалась без учета этой особенности.Некачественные материалы – грубая кожа или жесткая подошва могут вызывать трение и давление на стопу.Проблемы с ногами. Например, наличие мозолей, вросших ногтей или других проблем со стопой могут сделать любую обувь неприятной в носке.Если вы хотите узнать, как растянуть обувь простыми и доступными средствами, ознакомьтесь со способами, которые для вас подобрал Клео.ру. Их можно легко применить в домашних условиях и добиться быстрого результата. Вы сможете растянуть любимую модель на размер, подходящий именно вам, и в рекордные сроки отправиться на прогулку. Далее следует подборка пяти самых распространенных и доступных способов для растяжения обуви.Если новая обувь жмет вам, и вы хотите справиться с этой проблемой, можно приобрести специальные аэрозольные средства. Например, для натуральной кожи можно использовать растяжитель Tarrago Shoe Stretch. При его использовании важно учитывать следующие моменты:Состав зачастую наносится на внутреннюю поверхность обуви, при этом проблемные места смачивают особенно обильно. Исключением являются модели с меховым утеплителем. В этом случае средство нужно нанести на внешнюю поверхность обуви.После нанесения спрея обувь нужно надеть и носить до высыхания средства. Процесс занимает около получаса. Если стопа испытывает очень болезненные ощущения, можно воспользоваться альтернативным методом. Это применение специальных колодок для растяжения, которые оснащены пластиковыми деталями, предназначенными для растяжения в особо проблемных участках.Спиртовой раствор – довольно действенное средство для растяжения обуви. Приготовьте состав, смешав воду со спиртом в пропорции 1 к 2. После заполните жидкостью пульверизатор и распылите средство по внутренней поверхности изделий. После этого наденьте обувь на толстые носки и ходите так несколько часов. Стоит учитывать важный момент: спирт является агрессивным веществом, поэтому предварительно нужно проверить, как он будет воздействовать на изделия. Для этого можно выбрать незаметный участок на обуви, нанести на него спирт и проверить стойкость окраски.Способ растяжения обуви, в котором применяется обычная газета, еще называется «армейский». Этот метод имеет определенные нюансы. Если просто вложить мокрую бумагу внутрь изделий, велика вероятность, что вы распределите наполнитель неравномерно, в результате обувь деформируется и потеряет форму. Чтобы этого не случилось, лучше внести в способ некоторые коррективы:Намочите водой хлопчатобумажные носки, отожмите их и наденьте на ноги. После наденьте обувные изделия, походите в них некоторое время, пока они сначала не намокнут и после немного не подсохнут. Изделия примут форму по вашей стопе.Снимите обувь и поместите внутрь нее газеты. После нужно дождаться, пока изделия полностью высохнут. Они должны будут принять форму вашей стопы, удобную для вас.Один из самых простых и эффективных способов – растяжение обуви феном. Наденьте на ноги толстые и теплые носки, а на них – туфли или ботинки. После этого начните прогревать обувь феном. Материал будет растягиваться под воздействием горячего воздуха. Основное условие заключается в том, чтобы не переусердствовать и не передержать обувь. В противном случае это может негативно отразиться на эстетичном виде материала.Увеличить обувь на размер как в ширину, так и в длину получится с помощью льда. Чтобы воспользоваться этим способом, придерживайтесь следующих действий:Протрите внутреннюю поверхность обуви одеколоном, после вложите внутрь несколько полиэтиленовых пакетов, помещенных друг в друга.Налейте в пакеты воду на половину их высоты и отправьте обувные изделия в морозильную камеру. Выдерживайте их там 12-34 часа.Достаньте обувь, дождитесь, пока вода растает, вытащите пакеты. Подождите, пока обувь нагреется, походите в ней некоторое время, чтобы она хорошо села по вашей стопе.Чтобы методы по растяжению обуви были особенно действенными, стоит учитывать некоторые нюансы. Так советует обратить внимание на следующие моменты при использовании аэрозольных средств:Стоит учитывать материал обуви. Так, натуральная мягкая кожа растянется быстрее, а грубоватая и толстая потребует больше усилий. Для этого можно нанести средство как снаружи, так и внутри. Лакированные модели растягивать нежелательно, поскольку велика вероятность надрывов лакового слоя.Когда вы надеваете обувь для разнашивания, не стоит это делать на толстый носок. Дело в том, что ткань может впитать в себя аэрозольное средство, что негативно повлияет на процесс.Теперь вы знаете, как растянуть обувь в домашних условиях, выбрав для этого тот или иной метод. Проанализируйте, какой способ подойдет именно вам, и приступайте к процессу. Затратив незначительные усилия и средства, уже в скором времени вы сможете наслаждаться прогулкой в новой красивой обуви.