Семь самых необычных природных явлений на планете

От ярко-розового озера в Австралии и кроваво-красного водопада в Антарктике до потаенного пляжа в Мексике и американской долины, в которой жутковато движутся камни — эти достопримечательности можно назвать самыми странными в мире, полагает обозреватель BBC Travel.
Величественно поднимающиеся к небу горы и переливающиеся на солнце безбрежные воды морей всегда влекут к себе путешественников — но у природы в запасе есть кое-что более удивительное!
Каждое из семи описанных здесь мест — потрясающее зрелище, созданное матушкой-природой.
Застывшие метановые пузыри (Канада)
Они кажутся каким-то потусторонним явлением — словно летающие тарелки, которые упали в воду и замерзли. Или как древние медузы, замурованные во льду.
На самом деле эти ледяные круги состоят из застывших пузырьков метана, которые замерзают под водой, создавая захватывающий пейзаж.
Застывшие метановые пузыри легковоспламенимы
Подобные пузырьки газа можно увидеть зимой в озерах, расположенных в северных широтах — например, таких как озеро Абрахам в канадской провинции Альберта.
Они появляются, когда сухие листья, трава и животные, оказавшись в воде, тонут и становятся пищей для бактерий, выделяющих метан. Газ выделяется в виде пузырьков, которые при контакте с замерзшей водой превращаются в десятки тысяч белых ледяных дисков. Это завораживающее, но потенциально опасное зрелище. Мощный парниковый газ не только приводит к потеплению на планете, но и является легковоспламенимым.
Весной лед начинает таять, и пузырьки метана лопаются и шипят, выбираясь из ледяного плена, но если кому-нибудь вздумается зажечь поблизости спичку, вся эта масса метана возгорится и произойдет чудовищный взрыв. Любопытные путешественники могут поглазеть на эти газовые чудеса на озерах канадского Национального парка Банф или на берегу Северного Ледовитого океана со стороны Сибири, где ученые наблюдали колоссальные пузыри газа диаметром по 900 метров.
Кровавый водопад (Антарктика)
Название этого природного чуда говорит само за себя. Кровавый водопад, расположенный в Сухих долинах Мак-Мердо на востоке Антарктики, выглядит как медленно стекающий ручеек алой крови, которой забрызган весь белоснежный ледник Тейлора и озеро Бонни, куда низвергается водопад.
Неожиданное и жутковатое зрелище! Однако страшные капли — это не кровь. И не вода, окрашенная красными водорослями, как изначально предположили первые исследователи Антарктики.
На самом деле, как объясняет пользователь Quora Адитья Бхардвай, все дело в охре из очень соленого подледного озера.
До Кровавого водопада в Антарктике можно добраться только на вертолете или на круизном судне
Около двух миллионов лет назад сверхсоленый водоем оказался взаперти под ледником Тейлора, без света, кислорода и тепла. Просачиваясь сквозь трещину во льду, соленая вода вступает реакцию с кислородом, содержащемся в воздухе, и образует этот уникальный водопад цвета ржавчины.
Это настоящее чудо — как для туристов, так и для ученых, и ледник Тейлора, куда можно добраться только на вертолете с американской антарктической станции Мак-Мердо, с новозеландской исследовательской станции Скотт или на круизном судне по морю Росса, — единственное место на земле, где можно наблюдать это удивительное творение природы.
Движущиеся камни (США)
Когда туристы обнаружили десятки камней, которые словно переместились по дну высохшего озера Рейстрэк-Плайя в калифорнийском национальном парке «Долина смерти», оставив за собой заметный след, ученые оказались в тупике.
Как такое количество булыжников — некоторые весом под триста килограммов — могло переместиться по этой отдаленной части парка на целых 250 метров.
Это явление кажется еще более таинственным, если учесть, что некоторые дорожки следов оказались причудливо изогнутыми, а некоторые — прямыми, с резкими сдвигами налево и направо.
Кто — или что — стоит за этой тайной? Для объяснения этого феномена выдвигалось множество теорий: от магнитных полей и песчаных смерчей до вмешательства каких-нибудь шутников или даже инопланетян.
Понять, почему увесистые камни оставляют следы на дне пересохших озер, смог только ученый из НАСА
Разгадать эту загадку смог только научный сотрудник Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА) Ральф Лоренц.
В 2006 году он построил модель, налив в пластиковый контейнер воды на два с половиной сантиметра и заморозив в ней небольшой камень, чтобы продемонстрировать действие плавучих льдов, которым и объясняется таинственное движение камней.
Зимой Рейстрэк-плайя заполняется водой, и разбросанные по дну камни обледеневают. Учитывая высокую плавучесть льда, достаточно легкого ветерка, чтобы замерзшие булыжники начали дрейфовать по грязному дну озера, оставляя за собой след: камни с шершавым основанием — прямой, а с гладким — ломаный и извилистый.
Когда становится тепло, лед тает, вода испаряется, и на земле остаются только булыжники и их загадочные следы. Такие движущиеся камни можно увидеть в нескольких местах, в том числе в Литтл-Бонни-Клер-Плайя в американском штате Невада, но самые известные находятся здесь, в Долине смерти.
Озеро Кавах Иджен (Индонезия)
Туристы съезжаются на индонезийский остров Ява, чтобы увидеть величественный вулкан Кавах Иджен, но неожиданно их взору открывается еще одно завораживающее зрелище — ярко-бирюзовое или даже аквамариновое озеро на вершине вулкана.
Впечатление дополняют камни жизнерадостного лимонного цвета и потоки белого газа, окружающие озеро диаметром в километр.
Сернистые газы в сочетании с растворенными металлами придают озеру Кавах Иджен такой неожиданный цвет
Всю эту удивительную картину создает один-единственный элемент — сера. Из вулканического очага, расположенного под вулканом, в озеро попадают сернистые газы. В сочетании с концентрированным раствором металлов газы придают воде ярко-голубой с зеленью цвет.
Кроме того, благодаря этим газам кратерное озеро Иджен является самым большим в мире кислотным озером.
Из того же вулканического очага через горячие источники вырывается сернистый газ и нависает над озером. Когда газ конденсируется и оседает на землю, он окрашивает окружающие озеро камни в ослепительно желтый цвет.
«Соляная кислота, высвободившаяся из вулкана Иджен, смешалась с озерной водой и превратила этот водоем в тот кислотный ужас, который мы наблюдаем сегодня», — пишет пользователь сайта Quora Винай Сисодия.
«Но самое потрясающее в этом явлении, особенно ночью — это выбросы сернистых газов, которые при контакте с воздухом вспыхивают ярко-голубым цветом».
Самые бесстрашные из путешественников могут отправиться на трехчасовую пешую прогулку к кратеру, чтобы познакомиться с удивительным и опасным озером поближе.
Скрытый пляж (Мексика)
Мечта любого туриста — потайной пляж вдали от толпы купальщиков, местами тенистый, местами солнечный, с девственно чистой водой. Эта мечта сбывается на Плайя-дель-Амор, больше известный как Скрытый пляж, на одном из островов Марьета близ мексиканских берегов.
В начале 1900-х Мексика стала проводить на необитаемых островах Марьета испытания бомб, результатом которых стала зияющая дыра на поверхности одного из островов.
Добираться до Скрытого пляжа приходится по тоннелю длиной 24 метра
Со временем приливы нанесли сюда песок и воду, создав потаенный райский уголок, где наиболее решительно настроенные любители уединения могут купаться, загорать и плавать на лодках вдали от посторонних глаз.
Плайя-дель-Амор, что дословно переводится как «Пляж любви», снаружи незаметен, добираться туда приходится по тоннелю длиной 24 метра, соединяющему это уединенное местечко с океаном.
Розовое озеро Хиллер (Австралия)
Пролететь над Западной Австралией стоит хотя бы ради этого редкого зрелища: среди изумрудно-зеленых лесов, в окружении темно-синих вод Южного океана притаилась цепочка озер ярко-розового цвета.
Одно из самых известных — озеро Хиллер, протянувшееся на 600 метров по краю Среднего острова архипелага Решерш близ южного побережья Западной Австралии.
В окружении тонкой полоски песка и густых зарослей эвкалипта и чайного дерева нежно-розовое озеро смотрится весьма необычно.
Вода в озере Хиллер очень соленая — пловцов прямо-таки выталкивает на поверхность
Однако еще удивительнее этого ядовито-розового оттенка тот факт, что «по-видимому, никто не может толком объяснить, с чем связан этот необычный цвет».
Среди возможных причин называют наличие зеленых водорослей, которые способны накапливать большое количество красно-оранжевого пигмента бета-каротина, присутствие галобактерий — микроорганизмов, которые при большом скоплении кажутся красноватыми, или высокую концентрацию розовых артемий.
Большинство туристов наслаждается цветовым великолепием озера Хиллер с вертолета или самолета. Для тех, кто путешествует по земле, предусмотрено дополнительное развлечение: вода в озере очень соленая, но не ядовитая, так что не забудьте захватить с собой купальник и не упустите возможность окунуться — всплывете как пробка!
«Ведьмины круги» (Намибия)
В траве, выросшей на засушливой почве пустыни Намиб, можно наблюдать странное явление — миллионы круглых проплешин диаметром от 2 до 15 метров, лишенных какой-либо растительности и расположенных как соты на территории протяженностью 2 500 километров.
Этими участками голой земли, известными как «ведьмины круги», усыпана вся пустыня, словно огромный травяной ковер, траченный гигантской молью.
«Ведьмины круги» — миллионы проплешин, испещривших пустыню Намиб словно соты
Они кажутся еще загадочнее, если учесть, что никто до сих пор точно не знает, чем объяснить эти образования. Впрочем, в теориях недостатка нет.
Ученые предполагали, что почва в этих местах заражена радиацией или что выделяемые какими-нибудь растениями токсины поражают растительность вокруг.
Некоторые думают, что круги — это работа песчаных термитов, которые прорывают в земле отверстия для хранения воды и пожирают корни растений, чтобы расположенный под ними песок мог впитывать дождевую влагу.
Еще одна гипотеза приписывает появление кругов соперничеству за ресурсы. В суровом климате пустыни растения борются за воду и питательные вещества. По мере того, как слабые растения гибнут, а более сильные вырастают, зеленый покров «самоорганизуется», принимая необычные формы.
Впрочем, глядя на неземную красоту этих явлений, не так уж сложно согласиться с теорией местных племен, которые убеждены, что «ведьмины круги» — не что иное, как следы богов.
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