4 совета, как пожарить картошку с хрустящей румяной корочкой

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Часто случается так, что картофель на сковороде не жарится, а парится. В итоге мы кладем на тарелку что-то мягкое, бесформенное, даже близко не похожее на хрустящую картошку, которую мы ели в детстве. Почему так происходит, и как это исправить, читайте в статье Novate.ru. Часто случается так, что картофель на сковороде не жарится, а парится. В итоге мы кладем на тарелку что-то мягкое, бесформенное, даже близко не похожее на хрустящую картошку, которую мы ели в детстве. Почему так происходит, и как это исправить, читайте в статье Novate.ru.

Несмотря на то, что жареная картошка идет вразрез всем канонам правильного питания, которое сейчас в моде, мы не перестаем ее готовить. Хрустящая снаружи и мягкая внутри, с румяной золотистой корочкой – она отлично сочетается с рыбкой и маринованными огурчикам. Вот только приготовить именно такое блюдо не всегда получается. Делимся с вами лайфхаками, которые позволят всегда делать «ту самую» картошку.

Совет 1: Правильно выбирайте картофель



Картофель, желтый внутри, лучше жарится. / Фото: shizuokagourmet.com Картофель, желтый внутри, лучше жарится. / Фото: shizuokagourmet.com

Следует знать, что не любая картошка способна хорошо поджариться. Есть сорта, которые просто не созданы для этого. Именно поэтому так важно выбирать правильную разновидность овоща. Для жарки лучше всего подходят сорта с плотной структурой и небольшим количеством крахмала в составе. Чаще всего такие клубни желтые внутри, поэтому можете ориентироваться на внешний вид. А вот сорта с белой мякотью и «водянистой» текстурой хуже держат форму и быстро развариваются, поэтому их лучше использовать для приготовления пюре. Если говорить о конкретных сортах для жарки, то это «Гала», «Синеглазка», «Скарб» и пр.

Совет 2: Хорошо промывайте картофель



Замочите нарезанный картофель водой. / Фото: multiurok. Замочите нарезанный картофель водой. / Фото: multiurok.ru

Первая, и самая главная причина того, что картофель получается мягким – переизбыток крахмала в составе. Именно поэтому очень важно хорошо промыть картофель после нарезки и оставить его на 15 минут в кастрюле с холодной водой (для лучшего эффекта можете добавить пять-десять кубиков льда). За это время лишний крахмал уйдет, и вы сможете приступить к последующим этапам приготовления.

Совет 3: Обсушивайте картофель полотенцем



Используйте бумажное полотенце. / Фото: nur.kz Используйте бумажное полотенце. / Фото: nur.kz

Класть мокрый картофель на сковороду – очень плохая идея. Лишняя влага на поверхности кусочков не позволит им сразу схватиться, образуется много пара, из-за которого картофель будет париться, а не жариться (особенно, когда вы накроете сковороду крышкой). Именно поэтому после того, как вы достанете ломтики из сковороды, обязательно выложите их на обычное или бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнюю влагу. Хорошо промокните картофель и только после этого выкладывайте на разогретую и смазанную маслом сковороду.

На заметку: Вместо полотенца можно использовать обычный дуршлаг. Откиньте на него картофель, дождитесь, пока вся вода стечет и потом отправьте его жариться. Только убедитесь, что кусочки полностью высохли.

Совет 4: Кладите картофель на хорошо разогретую сковороду



Дождитесь, пока сковорода начнет дымить. / Фото: ne-dieta.ru Дождитесь, пока сковорода начнет дымить. / Фото: ne-dieta.ru

Еще одна частая ошибка – выкладывать картофель в холодную сковороду или в холодное масло. Сразу после того, как вы это делаете, кусочки начинают тушиться. Как предотвратить такой исход? Во-первых, налейте достаточное количество масла. Обычно хватает трех-четырех столовых ложек – следите, чтобы дно было полностью покрыто. Во-вторых, разогревайте сковороду не на сильном, а на среднем огне. Как только появится легкий дымок, можете отправлять картофель жариться. В-третьих, выкладывайте ломтики в один слой – только так они «схватятся» и равномерно поджарятся. Старайтесь не трогать их первые пять минут, чтобы успела появиться золотистая корочка.

• Масло лучше брать подсолнечное рафинированное, так как у него подходящая температура горения. В конце можете добавить кусочек сливочного или топленого масла, чтобы появился приятный привкус и ореховый аромат.

• Не нужно жарить картофель на сильном огне – так он сгорит снаружи и останется сырым внутри. Лучше изначально выставить средний огонь, а в конце уменьшить, чтобы картофель точно приготовился в середине. Если хотите добиться отменного хруста, снимите крышку со сковороды за две-три минут до конца жарки. Воздух подсушит поверхность, и получится идеальный результат.

Частые ошибки



Дайте картофелю «схватиться». / Фото: photorecept.ru Дайте картофелю «схватиться». / Фото: photorecept.ru

Вот несколько популярных ошибок, которые мешают приготовить вкусную жареную картошку:

• Нарезаете мелкими кусочками. Тонкие небольшие ломтики быстро теряют влагу и сгорают. Старайтесь, чтобы толщина брусочков была не менее одного сантиметра – тогда они будут готовиться равномерно.

• Рано перемешиваете. Картофель лучше не трогать первые пять минут – ломтики должны схватиться и образовать корочку. Потом они сами отойдут от дна, вам не нужно будет прикладывать к этому никаких усилий.

• Добавляете соль в начале. Соль вытягивает влагу, делает кусочки мягкими и бесформенными. Поэтому все специи лучше добавлять в конце, чтобы отрегулировать вкус.

• Кладете много картофеля в сковороду. Не всегда есть время жарить картошку партиями, но это единственный способ правильно ее приготовить. Когда в сковороде много кусочков, воздух не может циркулировать, и процесс жарки превращается в тушение. Поставьте две большие сковороды на плиту и готовьте картошку одновременно.

• Не ждете нагрева масла. Перед тем, как высыпать в сковороду полную миску картофеля, положите один кусочек. Если не слышите шипения, подождите минуту, и только после этого выкладывайте ломтики. Жарка на холодном масле приводит к тушению овоща.

Если классический вариант подачи картофеля надоел, можете использовать различные добавки: лук, грибы, зелень. Также подумайте о «сопровождении». С жареным картофелем идеально сочетается селедка, копченая скумбрия, консервированные овощи, например, огурцы и помидоры, различные овощные салаты.