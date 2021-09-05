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10 фраз, доказывающих, что русский язык — язык парадоксов!

Наш язык так образен, что говорить на нём — одно удовольствие! Кроме того, как и загадочная русская душа, он полон парадоксов.

10 фраз, доказывающих, что русский язык — язык парадоксов!

10 фраз, доказывающих, что русский язык — язык парадоксов!

10 фраз, доказывающих, что русский язык — язык парадоксов!

10 фраз, доказывающих, что русский язык — язык парадоксов!

10 фраз, доказывающих, что русский язык — язык парадоксов!

10 фраз, доказывающих, что русский язык — язык парадоксов!

10 фраз, доказывающих, что русский язык — язык парадоксов!

10 фраз, доказывающих, что русский язык — язык парадоксов!

10 фраз, доказывающих, что русский язык — язык парадоксов!

10 фраз, доказывающих, что русский язык — язык парадоксов!

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