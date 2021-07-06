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Почему магазины на территории воинских частей называют «Чипками»


Почему магазины на территории воинских частей называют «Чипками»

Каждая профессия имеет свой собственный сленг, который заключается в использовании жаргонных слов, иностранных заимствований, а также в неправильной постановке ударений. Профессия военного в этом вопросе не только не является исключением, но и скорее напротив – ценнейшим и ярчайшим примером. Сегодня же поговорим о таком загадочном слове, как «чипок».

Радость слона и деда. /Фото: youtube.com.

Радость слона и деда. /Фото: youtube.com.

 

Версий о происхождении слова «Чипок» существует очень много. Для начала стоит напомнить, что данным термином военнослужащие как контрактной (в том числе офицеры), так и срочной службы называют коммерческое заведение общественного питания, торговую лавку с едой, кафе. Несмотря на то, что российская армия все сильнее меняется с каждым годом, название «чипок», появившееся еще во времена СССР, плотно закрепилось в армейском фольклоре. Так откуда же пошло данное словечко? Есть три версии: «коммерческая», «курсантская» и «историческая».

1. Версия «историческая»


Стали так звать еще в СССР. /Фото: ya.ru.

Стали так звать еще в СССР. /Фото: ya.ru.

 

Бытует мнение, будто-то бы ЧИПОК – это такая аббревиатура, которая была введена где-то после Гражданской войны (по некоторым догадкам в 1927 году) в РККА. Расшифровывается данное сокращение, как «Часть Индивидуального Продуктового Обеспечения Красноармейцев».
Есть основание полагать, что нечто подобное действительно могло иметь место быть на волне проведения Новой экономической политики в СССР, которая продлилась до 1931 года. Есть только одно огромное «но». Ни одного документа, подтверждающего «историческую» версию термина, нет.

2. Версия «курсантская»


Курсанты тоже любят кушать. /Фото: dvgups.ru.

Курсанты тоже любят кушать. /Фото: dvgups.ru.

 

Вторая и наиболее правдоподобная версия сводится к тому, что ЧИПОК – это аббревиатура от шуточного «Чрезвычайная Индивидуальная Помощь Оголодавшему Курсанту». Надо отметить, что именно так ЧИПОК расшифровывают в военных училищах по сей день. Версия выглядит весьма стройно, однако непонятно, что появилось раньше – расшифровка или само слово.

3. Версия «коммерческая»


Коммерция даже в армии нужна. /Фото: mamasoldata.mybb.ru.

Коммерция даже в армии нужна. /Фото: mamasoldata.mybb.ru.

 

Наконец, есть еще одна вполне состоятельная версия происхождения данного термина. Есть основания полагать, что «Чипок» - это жаргонное развитие сокращения ЧП от Частный предприниматель. Правда и здесь есть свое «но». Дело в том, что слово «Чипок» очень старое, а первые частные предприниматели с магазинами появились в воинских частях не раньше 1990-х годов, когда произошел развал Советского Союза.

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Почему магазины на территории воинских частей называют «Чипками»

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