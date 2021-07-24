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Чем нельзя кормить детей с утра

Чем нельзя кормить детей с утра

Хотите, чтобы ваш малыш рос здоровым, веселым, полным сил и энергии? Тогда ни в коем случае не готовьте ему следующие блюда по утрам, потому что они принесут больше проблем, чем пользы.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ


Чем нельзя кормить детей с утра

Несмотря на то, что эти продукты чрезвычайно полезны для ребенка, по утрам о них лучше забыть. Кислоты, которые содержатся в овощах и фруктах, вызовут раздражение в желудке.

СУХИЕ ЗАВТРАКИ


Чем нельзя кормить детей с утра

Это блюдо бьет рекорды по популярности в мире точно так же, как и советы врачей… забыть о них навсегда. Высокое содержание сахара в сухих завтраках – верный путь к ожирению и проблемам с поджелудочной железой.

ЦИТРУСОВЫЕ ФРЕШИ


Чем нельзя кормить детей с утра

Кислоты цитрусовых не только раздражают слизистую желудка, но и могут сделать кожу более восприимчивой к солнцу. Ведь в соках цитрусовых содержатся «светочувствительные» химические вещества — псоралены и фурокумарины, которые и являются виновниками солнечных ожогов.

БУТЕРБРОДЫ И ВЫПЕЧКА


Чем нельзя кормить детей с утра

Эти продукты также не стоит готовить для малыша утром. Свежая выпечка провоцирует обильное газообразование и дискомфорт в желудке, а бутерброды «помогают» набирать лишний вес.

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ


Чем нельзя кормить детей с утра

Они полезны, бесспорно. Но знаете ли вы, что натощак они даже опасны? Дело в том, что правильные бактерии, из-за которых так ценна кисломолочная продукция, попадают в агрессивную кислую среду и погибают в желудке, не доходя до кишечника. Поэтому лучше предлагать йогурт малышу через полчаса после еды.

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