Как была найдена огромная, лежащая статуя Будды, некогда скрытая в густых джунглях

Храм Чаутаджи является одним из наиболее значимых пагод, которые посвящены Будде. Он расположен в государстве Мьянма, в столице страны, городе Янгон. Даже те, кто прежде бывали в буддийских храмах оказываются под огромным впечатлением от посещения этого места. Ведь он невероятное архитектурное сооружение, уникальный по своей природе, а также очень важный аспект буддийской религии.
Храмы в Мьянме /Фото:ria.ru
Само по себе государство Мьянма это страна с очень богатой и обширной историей. О ней мало что знают из-за её удалённости, но тем не менее, она способна удивить. Конечно страна имеет очень разнообразную культуру, а также важная столица буддийского мира. Тхеравада, основная религия страны, это одна из наиболее консервативных ветвей всего буддизма. В ней самым главным является учение Будды, а также важную роль занимают медитации и множество практик. Религия занимает основное место в жизни жителей страны и присутствует везде, быту, праздниках и даже традициях.
Местные жители /Фото:svoiludi.ru
Потому и все храмы в стране также имеют огромное культурное значение. Это не просто те места, где можно совершить поклоны, а также основной культурный центр. И хотя внешняя архитектура зданий поражает своим великолепием и масштабом, внутри они не менее интересны, прекрасны и захватывающи. Одним из таких мест и является храм Чаутаджи в Янгоне. Эта пагода считается у местных жителей самой священной и также очень известной буддийской святыней по всему миру. Каждый день в это место приходят тысячи последователей буддизма, чтобы совратишь поклоны.
Но, самое главное, конечно не в самих пагодах, как и любая буддийская страна, она имеет множество статуй самого Будды. Они, как правило, всегда очень большого размера, где бы не находились. Это относится и к одной из самых знаменитых статуй Будды в мире. Она поистине уникальна своим расположением и, конечно же значением.
Обычно, в буддийских храмах ставят статуи Будды, который располагается в расслабленной и медитативной позе, называемой позой лотоса. Такое расположение является символом усилий, а также спокойствия ума, ведь именно они необходимы любому для просветления. Но, гораздо реже можно встретить статую Будды, который лежал бы на боку, хотя такие тоже есть и уже имеют иной посыл. В таком положении он является олицетворением своей физической смерти, в том состоянии, когда совершает переход в полное состояние нирваны. А также и наиболее полное освобождения себя от страданий, в момент перерождения души и тела.
Нирвана /Фото:steamcommunity.com
В столице Мьянмы как раз и располагается одна из самых потрясающих, красивых и изящных, продуманной до мельчайших деталей статуй, которая изображает Будду лежащим. Сама по себе она представляет очень важную часть не только религии, но и искусства, а также духовных практик, потому и стала такой большой достопримечательностью региона. Вокруг всей пагоды, где находится лежащая статуя, построены другие храмы и алтари. Там все прихожане имеют возможность оставлять свои подношения, а также проводить обряды.http://funhere.ru/?p=25600
Ступни статуи /Фото:Pinterest
Статуя по истине огромна, практически шестьдесят метров, а стопы Будды имеют длину шесть метров, она лежит оперевшись на свою руку, вторая же рука расположена вдоль всего его тела. Высота составляет пятнадцать метров, что смотрится невероятно грандиозно. Она была создана в 1907 году, и тут уже оказалась очень важным местом для поклонения в Мьянме. Однако, к сожалению, из-за осадков, а в Мьянме климат влажный и жаркий, она неизменно подвергалась различным воздействиям, что не могло не сказаться на её общем состоянии.
Паломничество к статуе /Фото:ru.dalailama.com
И в 1966 году было принято решение, об открытии на сбор средств, которые пошли бы на восстановление не только статуи, но и всей пагоды. Такая просьба монахов не могла остаться незамеченной местными жителями и даже некоторыми туристами. Деньги были собраны, а затем и проведена реставрация, которая позволила не только улучшить внешний вид статуи, но и сохранить духовное наследие на долгие годы вперёд. Монахи, которые собирали средства, а также реставраторы, навсегда остались увековечены на специальных балках расположенных на конструкции пагоды.
Складки на одежде /Фото:youtravel.me
Когда все восстановительные работы были завершены, длина лежащей статуи Будды была увеличена на целых пять метров. Это и правда оказалось очень много, что только подчеркнуло всё величие подобного произведения. Но, были и иные изменения, которые не всеми были восприняты с энтузиазмом. Например, голова Будды была сдвинута на некоторое расстояние, что неизменно придало статуе новый характер и выражение лица.
Буддийские молитвы /Фото:ru.pinterest.com
Стопы тоже заслуживают отдельного внимания и очень привлекают туристов. Каждая из них разделена на условные сто восемь сегментов, это как символ наиболее важных буддийских учений. Также на стопах расположены и золотые символы, которые обозначают самые благородные качества Будды. Там записаны все духовные ценности, к ним относятся сострадание, мудрость, а также терпение. Любая деталь лежащей статуи, куда не взгляни, имеет под собой не только красивый внешний вид, но и важный философский смысл. Так можно не просто насладиться частью буддийской религии, но и попробовать открыть для себя нечто новое.
Пагода Чаутаджи[/Фото:en.wikipedia.org
На протяжении очень длительного времени, к сожалению, доступ простым людям к статуе был полностью закрыт, а никакой информации найти было невозможно. Да даже и сейчас она расположена в окружении очень густых джунглей и просто так её не увидеть. Так продолжалось до тех пор пока Англичане, прибывшие в страну, не начали прокладывать по этим джунглям железнодорожный узел. Дорога и должна была как раз проходить через Янгон. Когда дорогу довели до горы и нужно было делать туннель, строители поняли, что это была совсем не гора, а огромная статуя лежащего Будды. Расщелина, где планировалось и делать туннель оказалась ртом огромной статуи.
Этот храмовый комплекс и сегодня остаётся очень уединённым в отличие от множества других. Он как и прежде находится в джунглях, добраться к нему долго, и множества туристов толпой тут редко можно встретить. Потому посещение пагоды становится уникальной возможностью насладиться атмосферой спокойствия и уединения места, так присущего буддийской практике.
Статуя была спрятана в джунглях /Фото:championat.com
А если сделалась это внимательно, то можно открыть для себя, что все золотые одеяния Будды имеют очень тонкие, но тем не менее заметные складки. Они делают одежду статуи наиболее живой, реальной, а также позволяют представить как бы она могла колыхаться на ветру в реальности. Также отдельного внимания стоит инкрустация драгоценными камнями и золотом. Из них создано огромное количество сложных, витиеватых узоров и символов.
Очень величественная /Фото:oikumena.kz
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