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Роковые девушки фестиваля «Вудсток» 1969 года

Почти 47 лет минуло с того знакового рок-фестиваля, который прошел на одной из ферм городка в сельской местности Бетел, штат Нью-Йорк, США. Однако его влияние на современную моду ощущается до сих пор. В 2013 году многие дизайнеры стали обращаться к тенденциям того времени и переносить их на моду 21 века, и это увлечение 60-ми годами сейчас можно заметить повсюду. Тогда, в 1969 году, на Вудстокской ярмарке музыки и искусств было несколько тысяч профессиональных фоторепортеров, которые и оставили истории эти кадры, что мы предлагаем в нашей подборке.

Роковые девушки фестиваля

Вудстокская ярмарка музыки и искусств — один из знаменитейших рок-фестивалей, прошедший с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел, штат Нью-Йорк, США. Событие посетило около 500 тысяч человек, а среди выступавших были такие исполнители, как The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие.

Роковые девушки фестиваля

Во время проведения фестиваля умерло 3 человека: один от передозировки героина, второй был сбит трактором, третий упал с высоких конструкций; произошло 2 неподтверждённых рождения ребёнка. В 1970 году был выпущен документальный фильм «Вудсток. Три дня мира и музыки», получивший в 1971 году «Оскар». Вудсток стал символом конца «эры хиппи» и начала сексуальной революции.

Роковые девушки фестиваля

Наплыв посетителей к месту проведения фестиваля вызвал большие пробки на дорогах. Люди оставляли свои машины и шли пешком несколько километров, чтобы поучаствовать в Вудстоке. В сообщениях на радиостанциях WNEW-FM в Манхеттене и в телерепортажах людей отговаривали от посещения фестиваля. Арло Гатри, во время своего получасового сета в первый день, сказал шутливо: «Нью-йоркская автострада закрыта, чувак! Слишком много фриков!». Вдобавок к трудностям из-за большого количества людей, прошедший дождь размыл дороги и поля. У большинства посетителей не было возможности воспользоваться санитарными услугами и первой помощью; сотни тысяч людей столкнулись с плохой погодой, нехваткой продуктов питания и антисанитарией.

Роковые девушки фестиваля

Во время начала фестиваля, СМИ акцентировались на проблемах: заголовки на первой странице Daily News сообщали о «больших пробках на хиппифесте» и «хиппи, погрязших в море грязи». К концу Вудстока обзоры стали более позитивными, в частности потому, что родители посетителей фестиваля обратились к таблоидам и, основываясь на телефонных звонках своих детей, сказали, что заявления прессы крайне неправдивы.

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

Роковые девушки фестиваля

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