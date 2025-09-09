Зачем в США дают по несколько пожизненных сроков

Наверняка в голливудском кино или в какой-нибудь криминальной хронике по нашумевшему в США делу наши соотечественники слышали о западной практике осуждения человека за тяжкие преступления сразу на несколько пожизненных сроков. Возникает справедливый вопрос: зачем такое вообще делается, ведь пожизненный срок как бы подразумевает, что сидеть в каменном мешке человек будет до самого конца своей жизни?
Для того, чтобы понять, зачем нужно множество пожизненных сроков в судебной системе Соединенных Штатов, придется уяснить три важных момента. Момент первый: в США каждое преступление человека рассматривается в рамках отдельного судебного процесса, а не в рамках общего судебного процесса. Принципиального отличия между подходами нет. По сути, это не более, чем юридическая формальность. Однако, она тем не менее оказывает влияние на такие вещи, как возможность подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Разберем на примере: человек совершил убийство, угон и поджег, за что получил 10, 3 и 5 лет соответственно. Когда человека отправляют в тюрьму – эти сроки складываются в 18 лет. Через некоторое время в зависимости от законов конкретного штата и тяжести преступлений человек получает возможность подать то самое ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Момент второй: законы Соединенных Штатов позволяют человеку выходить на волю даже с пожизненного заключения, если он отсидел уже 15-25 лет (в зависимости от штата). Однако, здесь с ходатайствами об УДО работает та же логика, что была описана выше. Вся фишка в том, что за некоторые наиболее тяжелые преступления в США, например, многочисленные изнасилования, терроризм или серийные убийства полагается не один пожизненный срок, а два, три и больше. Таким образом сроки минимальной отсидки до УДО по пожизненному заключению также складываются, в результате чего получается минимум 15+15=30 лет при двух пожизненных, 45 лет минимальной отсидки при трех пожизненных и так далее. Но и это еще не все…
Помните, как мы в самом начале говорили о том, что для каждого преступления проводился отдельный суд? Так вот момент третий: точно так же комиссия по УДО после минимальной отсидки заключенного будет рассматривать отдельно и каждое дело на предмет возможного освобождения. Т.е. человеку с несколькими пожизненными, например, могут простить убийства и поджег, но не простить изнасилование, в результате чего с него снимут два из трех пожизненных, оставив одно. Человек останется в тюрьме и до следующей комиссии по УДО ему вновь придется сидеть 15 лет. И здесь наверняка многие вскрикнут: «А зачем так сложно-то?!»
Ответ парадоксально прост: ситуация с пожизненными сроками – это «побочный эффект» того, как начисляются «обычные» ограниченные по времени сроки. В США с XIX века хорошо развит адвокатский бизнес. И важно понимать, что это именно «бизнес» с большой буквы. Т.е. людям зачастую плевать кого защищать, если на этом можно сделать имя в профессиональной среде и заработать денег. Государство же заинтересовано в том, чтобы наиболее злостные преступники все-таки оказывались и оставались за решеткой. Отсюда и такие «кульбиты» правовой системы: чтобы и бизнесу не навредить, и американскую свободу не подорвать, и себе лазейки для подковерной игры оставить, и при этом общество оградить от законченных подлецов и чудовищ.
