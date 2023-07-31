Акция религиозной секты или спецоперация ЦРУ: Почему случилась бойня в Гайане

Бойня в Гайане: Самая массовая ликвидация американских коммунистов или план лидера секты?
18 ноября 1978 года США потрясла новость: в городе сектантов-последователей Джима Джонса Джонстауне в Гайане практически все жители совершили суицид, умертвив и своих детей тоже. Всего умерло 913 человек, включая больше 200 детей и одного американского конгрессмена. До сих пор споры о том, что произошло в Джонстауне, не утихают.
Реинкарнация Ленина
По официальной версии, виновником такого количества смертей стал глава общины, преподобный Джим Джонс — он же глава секты «Храм народов». По воспоминаниям, он считал себя реинкарнацией самого Иисуса, а также Будды и Ленина. Также он будто бы говорил от имени бестелесных разумов Вселенной.
Интерес к религии и потустороннему Джонс проявлял с детства. Во-первых, его мать верила в духов, и видела и слышала их буквально везде. Во-вторых, Джонс проникся нетипичными для Америки его времени идеями, уверовал в то, что должен распространять их, и в молодости пошёл проповедовать за одну из церквей Индианаполиса. И очень успешно! Новые прихожане шли толпами. Но совет церкви очень смутило, что в своих проповедях Джонс заявлял, будто бог создал равными белых и чёрных. Его сочли неадекватным и прогнали.
Вот тогда Джонс и создал собственную церковь. Поначалу это была просто община, которая считалась частью местной церкви, и Джонса даже приняла в сан священника. Но 1965 году он понял, что новый Мессия, неясно — но именно таково было его учение. Он подал своим последователям пример, усыновив несколько детей разных этничностей и рас после того, как женился.
В то же время его описывают как нетерпимого к инакомыслию, требующего полного доверия и подчинения, заносчивого — а уверенность в том, что он просто Иисус в новом воплощении, постепенно переросла в манию величия.
Джим Джонс.
Жить отдельно от грешников
Вскоре после основания секты Джонс уехал вместе со всеми последователями в долину Редвуд в Калифорнии. Сам Джонс сообщает, что именно там он сможет спасти верных ему от ядерной войны, но скорее всего, причиной отъезда из города стал серьёзный конфликт с местной, очень влиятельной церковью. Уже в пустыне Джонс установил жестчайшую иерархию в общине, приравняв себя к Мессии, поставив чуть ниже себя двенадцать «ангелов», ещё ниже — специальная комиссия, состоявшая из особо отмеченных за заслуги последователей, и всем им должны были подчиняться рядовые члены секты вместе со своими детьми. Все паспорта и деньги хранились при этом у Джонса.
В 1977 году Джонс и его последователи переехали в Гайану, единственную англоязычную страну Южной Америки, и основали там Джонстаун. Согласно официальной версии, примерно через год существования колонии её посетил американский конгрессмен. Поняв, что внутри творится нечто ужасное, он попытался сбежать, но по приказу Джонса его расстреляли. После этого Джонс предложил последователям совершить акт «революционного самоубийства», и все, кто был в Джонстауне. кроме самого Джонса, приняли яд. Сам преподобный после этого застрелился. В живых осталась только баскетбольная команда мальчиков, которая в этот момент была в соседнем городе на матче.
Жители Джонстауна.
И не оставаться в мире грешников
В сети доступны фотографии трупов в Джонстауне (в частности, на сайте ФБР), и каждый, кто их видел, говорит, что зрелище ужасает, в том числе масштабом и количеством мёртвых детей. Психологи разбирают случай Джонса как классическое сочетание нарциссического расстройства, замешанного также на мании преследования, которая обострилась у Джонса после переезда в другой климат.
Описание последнего дня Джонстауна ещё страшнее. Согласно документам дела, Джонс провёл своё обычное ежевечернее собрание. На нём велась аудиозапись, которая потом была подшита к делу. Объявив о необходимости самоубийства, поскольку оставаться в мире ужасных людей невозможно, Джонс велел наполнить большой бак виноградным напитком и растворить в нём яд — цианистый калий. Первыми яд выпили его дети, за ними потянулись и другие дети. и только после вида умерших детей взрослые решились на самоубийство тоже. Никто из взрослых не пытался помешать ни одному ребёнку пить смертельный напиток.
Следствие полагало, что далеко не все в Джонстауне приняли яд добровольно, и часть людей сектанты принудили это сделать. В любом случае, отравлены оказались все, кроме двух людей — застреленных в голову Джонса и Энн Мур. Позже в соседнем городе обнаружили зарезанных ножом жительницу Джонстауна и её детей — как считается, она решила уйти вслед за своим вождём.
Одна из фотографий с места событий.
Самоубийство или спецоперация ЦРУ?
Однако вот уже много лет существует альтернативная версия происшествия, сторонники которой считают или саму запись собрания Джонса подделкой, или вовсе несуществующей, а создание им собственной религии — вынужденной необходимостью из-за того, что с пятидесятых годов партии с коммунистическими или социалистическими взглядами невозможно в США существовать не могло, а религию можно было основать практически любую. Например, с коммунистическими идеями, объявив их священными и назвав по-другому.
Согласно альтернативной версии (и, кстати, официальной позиции СССР), в Джонстауне произошло грандиозное убийство, и организовал его не Джонс, а ЦРУ. Мотивом же для убийства стало заявление Джонса о желании вместе со всей своей общиной получить советское гражданство, а ещё лучше — и переехать в СССР.
Советский консул в Гайане утверждал, что перед своей смертью ему позвонила та самая зарезанная вместе с детьми женщина, сообщив, что Джонстаун окружён войсками, а к ней самой в дверь ломятся неизвестная, и просила срочно прислать полицию и вообще любой помощи. По свидетельству сотрудников советского посольства, вечером 18 ноября в разгар трагедии радиостанция Джонстауна также транслировала свою передачу с помощью неизвестного кода — и неизвестному адресату.
Вот моменты трагедии, которые вызывают сомнение у сторонников советской версии. Например, по какой-то причине никто не собирал и не отправлял тел в морг первые несколько дней, пока они стремительно разлагались на тропическом солнце, а после этого вскрытие произвели только семи трупов. Кроме того, местный доктор, осматривавший трупы, сообщал, что часть джонстаунцев умерла от инъекций, сделанных в спину — а такие инъекции могли им сделать не только собратья по вере. Особенно подозрительным находят факт, что до сих пор большинство документов по расследованию бойни в Джонстауне засекречено.
Джим Джонс и его последователи.
Больше деталей
Однако кроме этих обстоятельств, есть ещё некоторые. Убитый конгрессмен, навещавший Джонстаун, был абсолютно доволен тем, что увидел. С ним вместе было несколько представителей прессы. Все отмечали, что жители Джонстауна выглядят довольными, дети точно не голодают и учатся. Правда, один из жителей вдруг напал на сенатора с ножом, приставив лезвие к его шее — но его скрутили остальные.
С сенатором вызвались уехать шестнадцать жителей Джонстауна (одна сообщила, что собирается съездить проведать родственников в Калифорнии). Преподобный выдал им паспорта и деньги на проезд. Однако один из отъезжающих потихоньку сообщил конгрессмену и журналистом, что сбегает из общины, поскольку Джонс собирается всех убить.
Сенатору пришлось вызвать самолёт побольше, и, когда в него начали загружаться бывшие с ним люди, откуда-то появилась вооружённая толпа. Сенатора застрелили сразу, с ним убили двух журналистов. Люди бросились в самолёт, но там, внутри, один из отъезжающих, тот самых, что говорил о грядущем массовом убийстве, вдруг вытащил пистолет и стал стрелять в остальных.
Вот как рассказывал о произошедшем один из журналистов:
»Эй, смотрите! — воскликнул кто-то, указывая вдаль. Через взлетную полосу ехали грузовик и трактор с платформой. Тем временем к самолётам приближались трое неизвестных. Они выглядели агрессивно... Но я не очень тревожился, потому что местная полиция была здесь... Боб Браун и Стив Санг нацелили свои камеры на трёх приближающихся мужчин, которые оттолкнули нескольких гайанцев ... выхватили винтовку у оторопевшего гайанского полицейского... И тут началась стрельба. Раздались крики. Я ... побежал вокруг хвоста самолёта, миновал группу NBC, ведущую съёмки, и спрятался за колесо... Кто-то упал на меня и скатился... Я понял, что ранен... Ещё чье-то тело упало на меня и скатилось... Беспомощно я лежал... Ждал выстрела в спину. Стрелявшие хорошо делали своё дело, добивая раненых в упор... Как я миновал смерти, я никогда не пойму... На взлетной полосе находился ещё один самолёт, который должен был доставить ... «озабоченных родственников» и тех, кто покинул коммуну. После начала стрельбы самолёт пытался взлететь. Но в салоне открыл стрельбу Ларри Лейтон. Он убил Монику Багби и Вернона Госнея. Потом пистолет заклинило, и Паркс смог выбить его из рук Лейтона.»
Это может говорить о том, что внутри самой общины существовал негласный раскол и Джонс давно не владел всей полнотой власти — или о том, как считают конспирологи, что Лейтон был подсадной уткой от американского правительства. Кроме того, звонившая консулу жительница общины также перед визитом конгрессмена передавала ему, что в город приехало около полусотни молодых крепких американцев — «туристов». Возможно, именно эти люди на самом деле стреляли по конгрессмену и журналистам.
Кроме того, один из знакомых Джима Джонса, юрист Марк Лейн, выпустил книгу “Самый сильный яд”, где рассказывает всё, что знает об общине Джонса, и приводит косвенные доказательства в пользу советской версии бойни в Джонстауне. Он также утверждает, что слышал, как застрелили Джонса, и уже после его убийства прозвучало где-то восемьдесят пять выстрелов — очевидно, стреляли в других людей.
Текст: Лилит Мазикина.
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