«Уже готовенький, но еще свеженький!», или как некоторые люди жили с мертвецами в своей квартире?

Когда уходит любимый и дорогой человек, становится страшно. Чуть позже страх приведет с собой боль, а она же, в свою очередь, потянет за собой опустошение и покинутость. Все эти компоненты сольются воедино, и тогда человек может сойти с ума. Конечно же, есть разные варианты выхода из такой ситуации.
Если взять себя в руки не получается, то приходят на помощь знакомые, друзья, родственники. Они помогают человеку справиться с горем, возможно, ищут хорошего психолога, а также настраивают на позитивный лад. Но что делать, когда ты один? За твоей спиной нет никого, кто бы мог о тебе побеспокоиться. Единственный, кто бы мог это сделать, умер, и от него уже ничего не осталось кроме памяти в твоей голове. Такие люди зачастую могут реально сойти с ума, и все в этом плане зависит исключительно от человека. В сегодняшней статье мы подобрали для вас несколько историй о людях, которые не смогли жить без своих любимых и близких, которые ранее скончались. Судить об их поступке нет смысла, потому что каждый сам понимает, что такое одиночество, и неизвестно, сможет ли он его вынести без смысла жизни, который/которая навсегда ушли.
«Сумасшедшая Маргарет и ее проклятый дом»
История этой женщины действительно поражает, но, несмотря на это, ее можно и пожалеть. В 2008 году практически все печатные издания просто пестрили заголовками о невероятном событии, которое произошло в штате Иллинойс. Милая дама Маргарет Бернсторф в свои 94 года была обычной старушкой, которая жила в маленьком и уютном домике. У соседей не было никаких особых жалоб на нее, а когда Маргарет ухаживала за своим великолепным садом, многие подходили к ней и здоровались, на что женщина приветливо отвечала. Вообще, у Маргарет Бернстроф было много друзей и знакомых, которые любили проводить с этой милой старушкой время, правда женщина никого не приглашала к себе в дом, но и это особо не печалило. Большинство ее друзей думали, что женщина стала просто скрытной (все-таки 94 года) и, вполне вероятно, барахольщицей, поэтому никому даже в голову не могло прийти, что старая сумасшедшая Маргарет не пускает в свой дом посетителей просто потому, что живет с мертвыми телами двух своих сестер и брата. Учитывая то, что ее много раз спрашивали о том, где же ее семья, женщина отвечала, что Анита (умерла в 2008 году) заболела, Фрэнк (умер в 2003 году) перебрался в другой город и не подает о себе весточки, а Элейн (умерла в 70-х годах) давно забыла про нее. Социальный работник, который пришёл проверить, как Маргарет себя чувствует, и обнаружил тела. Все трое умерли по естественным причинам. Полицейским женщина ответила, что ей было невыносимо одиноко, и она решила, что ее родные и любимые должны быть всегда с ней.
«Слепая барахольщица»
Полицейский был настолько потрясен тем, что обнаружил в доме Риты Вулфенсон в Бруклине, что описал это как «нечто ненормальное и ужасное». В сентябре 2016 года невестка Риты Жозетт Бухман посетила ее дом и нашла полностью одетый скелет, который лежал на матрасе в одной из комнат. Женщина стояла в шоке и не знала, что делать. По началу, она подумала, что это какой-то манекен, но, с трудом подойдя поближе, она осознала, что перед ней лежат останки человека. Рита Вулфенсон является барахольщицей со стажем, которая из-за всего этого мусора, заполонившего ее дом, так и осталась слепа к своей проблеме и тому, что случилось ранее. По предварительным данным, полиция смогла установить личность человека, который оказался в квартире Риты. Останки принадлежали ее собственному сыну, который умер 20 лет назад. В свою очередь, женщина сказала, что ее сын просто взял и ушел 20 лет назад. Он оставил ее совсем одну, и она уже не верила, что когда-то услышит его и обнимет. Патологоанатомы не дали окончательного заключения касательно причины смерти парня. Вполне вероятно, что он умер в одной из комнат дома, а она просто не нашла его тела. Это ужасно.
Мертвый отец
В течение четырех месяцев Тимоти Браун жил с телом своего мертвого отца Кеннета. Он совершенно не пытался каким-то образом скрыть останки. Полиция получила сообщение о странном человеке, который находится в доме Тимоти, когда его сосед заметил, что на протяжении нескольких дней с виду похожий на Кеннета человек сидит неподвижно на стуле в кухне, и при этом одет он в пижаму, которая ранее принадлежала Кеннету. Расследование показало, что отец Тимоти Кеннет Браун действительно скончался от последствий пожара, и именно это событие заставило что-то щелкнуть в голове у парня. Тимоти продолжал жить так, как будто ничего не произошло, и его отец все еще жив. Детектив Эндрю Уэйтли сказал: «Он не мог поверить в тот факт, что его отец умер. Они жили вместе и вели весьма затворнический образ жизни. Тимоти очень любил своего отца». Когда последний умер, парень знал, что нужно сообщить в полицию, но не смог и сделал все, чтобы его жизнь была, как прежде.
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