4 драгоценных камня, которые оставили заметный след в истории

Драгоценные камни всегда были объектом особого внимания людей по всей планете на протяжении тысячелетий. Ведь их не только рассматривали как показатель состоятельности и символ власти, но также приписывали им лечебные и магические свойства. А порой они становились объектом, вокруг которых разворачивались целые цепочки значительных событий, определяющих будущее.
1. Алмаз «Куллинан»
Так камень выглядел первоначально. /Фото: wikipedia.org
Этот алмаз был самым большим из всех когда-либо найденных в истории. Своё имя - «Куллинан» - он получил в честь владельца рудника, где его обнаружили, а звали его Томас Куллинан. Найден камень был в 1905 году в южноафриканской шахте, из-за чего получил ещё одно своё прозвище - «Звезда Африки». Первоначальная масса алмаза составляла 621 грамм, или 3106 каратов, а размеры — 10 на 6,5 сантиметров. Согласно распространённому предположению, камень являлся осколком более крупного кристалла, который так и не удалось найти.
Копии алмазов, которые получились от Куллинана. /Фото: wikipedia.org
В 1907 году «Куллинан» стал подарком для английского монарха Эдуарда VII в честь дня рождения. Король, впрочем, решил не сохранять его в первозданном виде, а поручил огранку алмаза одному из лучших ювелиров того времени в Европе Йозефу Ашеру, которые был знаменит своим умением находить рассчитать настолько точный удар по поверхности драгоценного камня, чтобы он разбился на минимальное количество частей. Несколько месяцев мастер изучал алмаз, и только после этого он решился его разделить.
Интересный факт: по легенде, от волнения за результат раскола Ашер даже ненадолго потерял сознание, однако быстро пришёл в себя и убедился, что всё прошло благополучно.
Самый большой оскокол алмаза. /Фото: lutch.ru
В результате работы ювелиров «Куллинан» был разделён на 2 крупных монолитных алмаза, 7 средних и почти сотню мелких осколков. На огранку всех получившихся частей ушло практически два года. Самым большим из ограненных кусочков «Куллинана» оказался красивейший бриллиант каплевидной формы «Куллинан-I», более известный как «Большая звезда Африки» - его масса составляет 530 каратов. Сегодня он является центральным украшением скипетра короля Эдуарда VII, которым с момента его правления венчают британских монархов на царство, а увидеть его можно в лондонском Тауэре.
2. Бриллиант «Кохинур»
Бриллиант с длинной интересной историей. /Фото: brillianty.info
Ещё один бриллиант, который считается одним из крупнейших из найденных на планете: по данным редакции Novate.ru, вес его составлял 105 каратов. Называется он «Кохинур», а увидеть его можно в короне британского монарха. Однако история алмаза отсчитывается еще со времён Средневековья. Первое упоминание о нём датируется ещё 1300-ми годами, причём в далёкой Индии, где его владельцами были раджи одной из влиятельных династий.
Первыми его владельцами были раджи Индии. /Фото: travelask.ru
Позднее, когда произошёл захват Индии монголами, камень перешёл в собственность потомков Тамерлана, а в последующие столетия в результате войн он стал буквально кочевать по континенту - вначале отправилася в Персию, затем в Афганистан, а потом снова оказался на родине в Индию. И только в середине позапрошлого века он попал во владение британских властей, где он претерпел трансформации: «Кохинур» решили изменить за счёт новой огранки, поэтому принц Альберт лично передать его в работу голландсокму ювелиру.
Сегодня этот бриллиант можно увидеть в Тауэре на короне королевы. /Фото: travelask.ru
После переогранки масса алмаза уменьшилась со 191 до 108,9 карата. Когда известнейший на планете бриллиант лишился почти половины свого драгоценного веса, это вызвало много споров, но изменить было уже ничего нельзя, а обновленный камень получил новое применение, став украшением короны королевы Александры в 1902 году. Через несколько лет его перенесли в другую корону, которая была изготовлена для коронации королевы Марии, а в 1937 году он оказался на своём нынешнем месте - в венце, в котором возводили на престол королеву Елизаветы Вторую.
3. «Рубин Черного Принца»
Рубин, наделавший немало шума. /Фото: pikabu.ru
Ещё один интересный камень из сокровищницы британской империи — это «Рубин Черного Принца». Драгоценность представляет собой красный прозрачный камень в форме бусины, размер которого сопоставим с курином яйцом, а весит он 34 грамм, или 170 каратов. Сегодня им инкрустирован передний крест короны Британской империи. Именно с Англией связывают начало его истории, ведь первые сведения о камне зафиксированы в середине XIV столетия, как раз тогда, когда он перешел во владение британской монархии.
Первые британские монархи, владевшие камнем. /Фото: livejournal.com
Своё запоминающееся название камень получил в честь Эдуарда Черного Принца, старшего сына короля Англии Эдуарда III. Наследний престола получил рубин от испанского графа Энрике де Трастамара в качестве благодарности помощь в восстании против его брата, короля Кастилии Педро I. Известно, что предыдущим его владельцем был как раз последний, которые получи камень в результате вероломного убийства мавританского принца Гранады Абу Саида.
Сегодня камень можно увидеть в короне кролевы Англии. /Фото: livejournal.com
В XVI веке рубин вставили в королевскую корону, однако, когда грянула Английская буржуазная революция XVII века, практически все королевские регалии и драгоценные камни решили продать. «Рубин Черного Принца» постигла та же участь: он был приобретён лондонским ювелиром, а тот позднее продал его королю Карлу II, после того, как в 1660 году монархия в Британии восстановила позиции. Самое интересное, что рубином камень назвали ошибочно, так как тонда не существовало химического анализа самоцветов. А современные исследование позволили опознать в нём шпинель, который отличается от рубина по плотности, твердости и по оптическим свойствам.
4. Аквамарин «Дон Педро»
Самый большой в мире аквамарин. /Фото: sites.google.com
Крупнейший на планете обработанный аквамарин на сегодняшний день можено увидеть в Вашингтоне, в Музее естественной истории при Смитсоновском институте. И в отличие от вышеупомянутых драгоценностей, этот камень длинной историей похвастаться не может. Известно, что исходный кристалл был добыт в восточной части Бразилии в восьмидесятых годах прошлого столетия и до обработки имел внушительные размеры - по информации Novate.ru, его вес составлял около 45 килограмм.
Вид камня до и после огранки. /Фото: arttravelblog.ru
Огранку столь редкого и удивительного аквамарина доверили художнику-ювелиру Бернду Мунштайнеру. Мастеру понадобилось целых четыре месяца для того, чтобы подробно изучить огромный кристалл, а только после этого он потратил ещё полгода на его огранку и полировку. В результате кропотливой работы аквамарин получился в форме обелиска размерами 35,6 сантиметров в высоту и 10 сантиметров в ширину, а вот масса его критически снизилась - всего до 2 килограмм, или 10 363 карат.
Камень удивительно красоты. /Фото: nedro.wiki
Оставшиеся две части камня тоже не пропали - их продал владелец шахты в качестве сырья для производства ювелирных украшений. А своё название «Дон Педро» аквамарин получил в честь сразу двух первых бразильских императоров — Педро I и его сына Педро II. В 1999 году бизнесмены-коллекционеры из Флориды Джейн Митчел и Джефри Бланд купили камень, двенадцать лет спустя они преподнесли сине-зеленый кристалл в дар Смитсоновскому институту, в музее которого он выставляется и сейчас.
