Почему крылатые гусары в действительности не могли спасти Польшу от поражений

Мало какая христианская страна может похвастаться тем, что на её службе были собственные «боевые ангелы». Польша – может. На сегодняшний день крылатая гусария является одним из наиболее узнаваемых символов Польши. Красивые и статные шляхтичи в сверкающих доспехах действительно производят впечатление., без крыльев) попытались «собезьянничать» даже в России.
1. Как появились крылатые гусары?
Рождение польской крылатой гусарии началось в эпоху заката классического рыцарства в XV веке. Появление огнестрельного оружия привело к резкому распуханию численности европейских армий. Относительно средневековой рыцарской конницы пехота в лице мушкетеров была дешевле и легко восполняема при потерях. Кроме того, европейское дворянство стремительно беднело, из-за чего многие знатные семьи уже не могли служить в тяжёлой кавалерии из-за дороговизны лошадей и снаряжения. Европейские же монархи, выбирая между многочисленной дешевой пехотой и немногочисленным дорогостоящим рыцарством, предсказуемо и абсолютно рационально отдавали предпочтение первой.
В целом аналогичные процессы происходили по всей Европе, включая Восточную. Хотя в последней процесс разложения рыцарской конницы дополнительно коснулся и специфики местного ТВД и экономики. Конкретно в Польше процесс деградации рыцарской конницы дополнительно наткнулся и на чисто идеологические грабли.
Ситуацию неожиданно исправил сам того не зная новый польский король в лице трансильванского князя Стефана Батория. Приехав на княжение, последний притащил с собой в Речь Посполитую не только лично верных трансильванских рыцарей, но и наёмников в лице венгерских гусар. Последние являлись весьма специфической лёгкой кавалерией. Родились балканские гусары в условиях необходимости противостоять (зачастую одновременно) как легкой степенной коннице дальнего боя (конным лучникам), так и тяжёлой турецкой коннице рыцарского образца в лице сипахов. Поэтому у сербских, венгерских и прочих гусар южноевропейского региона, несмотря на «лёгкость», вооружение состояло не только из лука или дротиков, но из рыцарского копья и щита. Именно этих парней Стефан Баторий достаточно умело применял в последовавшей вскоре войне против России, где полякам в очередной раз пришлось столкнуться с русской поместной конницей, что так же представляла достаточно экзотический симбиоз лёгкой и тяжёлой.
Манера боя венгерских гусар очень понравилась польской шляхте как из чисто практических (военных) соображений, так и из идеологических. Ведь формально переход в такую «лёгкую» кавалерию позволял тебе остаться «как дед» - тем самым рыцарем воюющем на коне со щитом и копьём!
2. Крылья-то откуда и зачем?
По всей видимости идея с крыльями была заимствована у всё тех же балканских гусар, которые очень любили крепить высушенные орлиные крылья на щит в качестве декоративного элемента. В какой-то момент поляки пошли дальше и решили лепить орлиные перья на специальные кронштейн. Последний первоначально крепился к седлу, а спустя некоторое время к доспехам самого гусара. Что касается назначения, то элемент этот исключительно декоративный и статусный. Вопреки популярным стереотипам против, татарского аркана крылья не спасают и других лошадей своим дребезжанием не пугают. Стоит так же отметить, что в действительности далеко не все польские крылатые гусары вообще носили крылья. О чём свидетельствуют многие комплекты сохранившихся гусарских доспехов и сёдел.
3. В силушка-то гусарская?
В первую очередь в коне. В условиях деградации тяжёлой и торжества лёгкой конницы крылатые гусары оставались одним из немногочисленных формирований, чьи лошади всё ещё были достаточно крепкими и сильным для того, чтобы выдерживать копейный бой. Однако, это же обстоятельство стало и главной ахиллесовой пятой гусарии. Стоимость подходящего коня колебалась в пределах 120-200 злотых, что было заметно меньше стоимости коня для настоящего рыцарского боя (примерно в 2-2.5 раза), но заметно дороже стоимости коня для лёгкого «рейтарского» боя (примерно в 3-5 раз). Собственно, именно возможность «средневекового» таранного боя с копьём и сделало гусарию настолько победоносной в условиях, когда большинство соседей Польши было вынуждено всё больше и больше переходить на использование чисто лёгкой кавалерии. Легковооруженная конница просто не имела средств против гусаров, из-за чего чаще всего была вынуждена просто разбегаться.
4. Как гусары Польшу спасли, а потом потеряли
Польские крылатые гусары оказались достаточно любопытным «вторым изданием» рыцарской кавалерии в условиях военной революции Нового времени. Гусария неоднократно помогала полякам склонить чашу весов в их пользу принеся победу в целом ряде серьёзных сражений. Увы, в итоге гусары наткнулись на те же грабли, что и классическая рыцарская конница – относительная дороговизна снаряжения и сложность в восполнении потерь. Всё это не пощадило лихих шляхтичей в условиях, когда европейский армии благодаря военной революции становились всё больше и больше. Ещё некоторое время гусары могли выигрывать отдельные сражения, но ввиду малой численности всё реже и реже были способны хоть как-то позитивно повлиять на ход войны.
