Только в Африке: 20 колоритных фотографий, которые поражают своей необычностью

Такое увидишь только в Африке!

1. «Бесстрашная женщина»

Такая дамочка не испугается какого-то там варана , затаившегося на берегах реки Нил.

2. «Пятнистая сигнализация»

Довольно опасна в рассерженном виде, но практически бесшумная.

3. «Блага цивилизации»

Они вроде бы как есть, но чтоб воспользоваться сотовой связью надо самому некоторое время «поработать» антенной.

4. «Самодельный бильярд»

Для создания игрального стола использовались подручные материалы – ветки и земля.

5. «Максимум выгоды»

Перевозка грузов и пассажиров, плюс тушки каких-то животных , которых, скорее всего, употребят в пищу.

6. «Взрослые игры»

Разборки уличных банд, вооруженных самодельным оружием и средствами защиты.

7. «Супермегаяркий наряд»

Болельщик во время матча за кубок Африки между Буркина-Фасо и Замбией .

8. «Теперь ты меня слышишь?!»

Чего только не сделаешь, чтобы переговорить с любимой девушкой…

9. «Рыбацкий улов»

Огромная рыба-меч больше похожа на монстра – такую и есть страшновато.

10. «Верхом на бегемоте»

Как они смогли приручить самое опасное животное Африки?

11. «Экологически чистые технологии»

И снова местные грузоперевозки, но теперь уже на деревянном транспорте собственной сборки.

12. «Мужская работа»

Мамонты давно вымерли, а вот крокодилы в Африке еще остались...

13. «Самый экономный транспорт»

Специально для тех, кому лень ходить.

14. «Женские штучки»

Женщина африканского племени мурси со специальным украшением – губной пластиной.

15. «Свадебная фотография»

А слон всего лишь спешил, чтобы не опоздать на съемку…

16. «Гламурный африканский фотограф»

Модный, стильный, привлекающий внимание и знающий свое дело.

17. «Длинношеий гость»

Жирафы часто заглядывают в окна одного кенийского отеля, чтобы получить порцию вкусняшек от проживающих в номерах.

18. «Сногсшибательная прическа»

Даже пожилая женщина в племени должна выглядеть привлекательно!

19. «Суровый и неумолимый тренер»

Отработка техники бега на короткие дистанции – обучение новичков.

20. «Нигерийские укротители гиен»

Труппа уличных актеров со своими полудикими питомцами – гиенами и бабуинами .