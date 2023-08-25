5 легких вариантов сладостей, для которых не нужно даже включать духовку

1. Вкуснейшие, но простые пирожные

Аромат + полностью полезные компоненты = хорошее настроение на весь день. /Фото: eatingbirdfood.com

Просто восхитительно! /Фото: eatingbirdfood.com

2. Ароматный крем-смузи

Апельсиновое настроение для бодрости духа. /Фото: aynmark.com

Лёгкий и питательный напиток за 10 минут. /Фото: v.img.com.ua

3. Карамелизированные бананы и французские тосты

Отличное блюдо для вкусного завтрака. /Фото: scontent-ort2-2.cdninstagram.com

Готовится быстро, запоминается надолго. /Фото: imgp.golos.io

4. Яблоки в карамели

Выглядит необычно, а на вкус — просто пальчики оближешь. /Фото: v.img.com.ua

5. Шарики из ореховой пасты

Идеально подходит для легкого перекуса или даже для завтрака с чашкой горячего напитка. /Фото: cdn.waxingkara.com













