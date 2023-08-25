5 легких вариантов сладостей, для которых не нужно даже включать духовку

Сейчас каких только сладостей нет в магазинах, но полезных среди них мало. Если хочется быстро приготовить что-то вкусненькое и полезное, даже не включая духовку, эти несколько рецептов точно пригодятся. Они — отличная альтернатива покупным конфетам, выпечке и мороженому. Рецепты замечательно подходят для жаркого времени года, чтобы не добавлять кухни дополнительной духоты, а также очень хороши перед внезапным приходом гостей или для быстрого приготовления к любому празднику. Сладости получаются очень вкусными и красивыми, поэтому весьма по душе и детям, и взрослым.
1. Вкуснейшие, но простые пирожные
Аромат + полностью полезные компоненты = хорошее настроение на весь день. /Фото: eatingbirdfood.com
В основе этого рецепта всего 3 простых ингредиента для основы — грецкие орехи, финики и какао-порошок. Помимо этого для вкуса и аромата добавляется немного морской соли и ванили. Рецепт невероятно легкий, не содержит масла, сахара и муки, поэтому его можно считать диетическим и очень даже полезным. Пирожные получаются очень вкусными, ароматными и питательными. Форму им можно придать любую: легче всего разрезать на квадраты или разделить тесто на кусочки и сформировать из них шарики. Такое полезное лакомство актуально даже для тех, кто соблюдает диету. Пирожные хранятся в холодильнике в течение недели. На приготовление понадобится 15 минут.
Ингредиенты:
• 1 чайная ложка ванили;
• 1/2 стакана грецких орехов + немножко для украшения;
• 4 столовые ложки какао порошка;
• 2 стакана фиников без косточек;
• 1/2 чайной ложки морской соли;
• 1 столовая ложка шоколадной стружки или темного шоколада, можно добавить кокосовую присыпку.
Просто восхитительно! /Фото: eatingbirdfood.com
Для приготовления все ингредиенты, кроме тех, которые предназначены для украшения, нужно смешать с помощью блендера. Делать это необходимо до тех пор, пока они не образуют единую клейкую массу. Если смесь не становится однородной, нужно добавить немного воды, начиная с 1-2 столовых ложек. Затем в форму для выпекания укладывается специальный пергамент для выпечки, а уже на него полученную массу для пирожных. Ее нужно равномерно распределить по всей поверхности и утрамбовать. Сверху украсить целыми кусочками грецкого ореха, кокосовой стружкой, тертым шоколадом или сахарной пудрой. Отправляем блюдо в холодильник на 20-30 минут. Готово.
2. Ароматный крем-смузи
Апельсиновое настроение для бодрости духа. /Фото: aynmark.com
Невероятно освежающий, вкусный и полезный смузи — это именно то, что нужно на любой праздник и в жаркую летнюю погоду. Для приготовления понадобится половинка замороженного банана, несколько кубиков льда, две столовые ложки сырого кешью или других орехов, два апельсина (можно заменить на 3 мандарина), щепотка свежей цитрусовой цедры и щепотка корицы. Напиток получается невероятно легкий, пенистый, с приятной кремовой текстурой, похожей на мягкое мороженое. На приготовление потребуется в общей сложности 10 минут, однако некоторые ингредиенты нужно подготовить заранее.
Лёгкий и питательный напиток за 10 минут. /Фото: v.img.com.ua
Цитрусовые и банан чистим, режем на маленькие кусочки или делим на дольки, после чего отправляем их в контейнере в морозильную камеру на ночь или до полного замораживания. Как только они будут готовы, кладем их в блендер вместе с орехами, добавляем немного молока и смешиваем до однородной массы. В дополнение к молоку или вместо него можно добавить немного ванильного мороженого. Разливаем по бокалам, украшаем мятой, корицей и свежими дольками цитрусовых. При желании можно использовать любые другие фрукты.
3. Карамелизированные бананы и французские тосты
Отличное блюдо для вкусного завтрака. /Фото: scontent-ort2-2.cdninstagram.com
Французские тосты с карамелизированными бананами — это ароматный, питательный и очень аппетитный перекус. Чтобы сделать 8-10 кусочков хлеба, понадобится:
Для карамелизированных бананов:
• 2 измельченных спелых банана;
• 2 столовые ложки молока;
• 2 столовые ложки коричневого или кокосового сахара (можно заменить на обычный);
• пара щепоток мускатного ореха и щепотка корицы для аромата.
Готовится быстро, запоминается надолго. /Фото: imgp.golos.io
Для жидкого теста на французские тосты:
• 2 спелых банана;
• 1/2 стакана молока (миндального или обычного);
• 2 столовые ложки муки;
• 2 столовые ложки сиропа;
• 1/2 чайной ложки ванили;
• 1 чайная ложка масла;
• 1/4 чайная ложка мускатного ореха;
• хорошая щепотка соли и немного черного перца.
Всё для жидкого теста смешивается в однородную массу. После этого в нее нужно окунать кусочки хлеба с двух сторон и обжаривать на сковороде также с двух сторон. Для подготовки карамелизированных бананов необходимо: кусочки фруктов и дополнительные ингредиенты отправить на открытую сковороду и готовить на среднем огне. До полной готовности потребуется примерно 5 минут — смесь должна стать густой. Тосты дополняем бананами и наслаждаемся вместе с горячим чаем.
4. Яблоки в карамели
Выглядит необычно, а на вкус — просто пальчики оближешь. /Фото: v.img.com.ua
Для приготовления понадобится 5-6 яблок среднего размера. Их нужно помыть, высушить и избавить от сердцевины. Чтобы сделать карамель, в блендере смешиваем 4 столовые ложки молока комнатной температуры, столовую ложку сахара, 8 фиников без косточки и три столовые ложки растопленного кокосового масла. В отверстия яблок вставляем палочку, затем окунает фрукты в полученную карамель и ставим на блюдо покрытое пергаментом для запекания. Яблоки не должны касаться друг друга. Сверху их посыпаем тертыми орехами, измельченными кусочками печенья, шоколадной присыпкой или другим любимым лакомством. После этого десерт отправляем в холодильник, чтобы карамель застыла. Минимум на 10 минут, но чем дольше, тем лучше. После полной готовности хранить яблоки в холодильнике можно 5 дней.
5. Шарики из ореховой пасты
Идеально подходит для легкого перекуса или даже для завтрака с чашкой горячего напитка. /Фото: cdn.waxingkara.com
Для приготовления понадобится 10 минут. В состав шариков входит много полезных компонентов, включая омега-3, которые заряжают организм энергией на большую часть дня. С помощью блендера нужно смешать все ингредиенты:
по 1/2 стакана арахисового масла, кокосовой стружки и семян молотого льна;
1 стакан овсяных хлопьев;
1/2 чайной ложки ванили;
1/4 стакана кленового сиропа или мёда;
1/4 стакана измельченного шоколада (добавляется в самом конце, чтобы кусочки остались целыми для красоты).
Полученная смесь должна быть эластичной и мягкой. Если ингредиенты распадаются, нужно добавить еще немного мёда. После приготовления делим импровизированное тесто на кусочки и формируем шарики. Отправляем их холодильник, чтобы застыли, на 5-10 минут. Блюдо готово!
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