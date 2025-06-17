Почему при погребении христианина крест ставят в ногах у усопшего

Есть две категории православных: первые категорически убеждены в том, что крест с распятием во время похоронной процессии устанавливается на могиле в голове усопшего, вторые не менее категорически убеждены в том, что крест с распятием устанавливается на могиле в ногах покойного… Как несложно догадаться, обе описанные категории людей православной культуры сформировали убеждения на почве личного опыта похорон.
Кресты ставят по разному. /Фото: rownflavours.com.
Прежде всего стоит напомнить о том, что и православные, и католики копают могилы таким образом, чтобы усопший лежал головой на запад, а ногами на восток. Делается это для того, чтобы лицо ушедшего было обращено именно к востоку. Данное правило является церковным догматом и должно неукоснительно соблюдаться. Появился догмат не на пустом месте. Считается, что именно таким образом был похоронен после распятия Спаситель. Более того, христиане верят, что в ходе Второго пришествия Иисус Христос явится именно с востока, вместе с рассветом. А значит, все ушедшие должны быть обращены лицом именно на восток, чтобы застать приход Спасителя.
Чаще всего ставят в голове. /Фото: findagrave.com.
Теперь, что касается установки креста… Так вот, первое и оно же главное, что нужно знать о месте установки распятия на могиле, – это не церковный догмат. Другими словами, у христиан нет жестких правил относительно того, каким именно образом должен быть установлен крест: в ногах или в голове погребения. Надо сказать, что дискуссия среди богословов ведется на эту тему уже не первый год.
На самом деле нет значения, где стоит крест. /Фото: stnicholasuoc.org.
Традиция с установкой креста в ногах усопшего не лишены смысла. Как правило, богословы, ратующие именно за такой способ оформления погребения, указывают на тот факт, что крест и распятие на нем должны быть для усопшего своего рода «путеводной звездой», символом победы Христа над лукавым. Считается, что в момент Второго пришествия крест, установленный в ногах, станет своего рода «мостом» или «опорой» для усопшего. При этом важно еще раз подчеркнуть, что все это именно традиция, а не правило. Какого-либо однозначного мнения в самой христианской церкви на этот счет до сих пор нет и вряд ли уже когда-нибудь появится.
Положение креста - это не догмат. /Фото: orthodoxchristiancemetery.org.
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