Почему при погребении христианина крест ставят в ногах у усопшего

Кресты ставят по разному. /Фото: rownflavours.com.

Чаще всего ставят в голове. /Фото: findagrave.com.

На самом деле нет значения, где стоит крест. /Фото: stnicholasuoc.org.

Положение креста - это не догмат. /Фото: orthodoxchristiancemetery.org.