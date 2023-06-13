8 безумно дорогих блюд, которые доступны только миллионерам

1. Десерт «Рыбак на ходулях»

Stilt Fisherman Indulgence – эксклюзивный десерт курорта на Шри-Ланке. /Фото: i1.wp.com

2. Пицца «Людовик XIII»

Пицца «Людовик XIII» удерживает звание самой дорогой в мире. /Фото: 3.bp.blogspot.com







3. Карри «Сокровище морепродуктов»

Samundari Khazana – самое дорогое рагу из морепродуктов. /Фото: static2.therichestimages.com

4. Суп буйабес

Суп буйабес – гордость марсельской кухни. /Фото: static.telegraphindia.com

5. Пирог с мраморной говядиной

Пирог шедеврален и по вкусу, и по редкости деликатесных ингредиентов. /Фото: photo-1-baomoi.zadn.vn

6. Салат «Florette Sea&Earth»

У дорогого салата Florette Sea&Earth есть свои ценители. /Фото: pronews.gr

7. Шоколадный пудинг

Эстетика десерта не уступает ювелирному прототипу – яйцам Фаберже. /Фото: hedonizem.si

8. Десерт Strawberries Arnaud

Десерт оригинален, но может лучше бриллиант купить в ювелирном магазине? /Фото: watson.ch