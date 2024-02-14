Как изменялись носки, кто первым надел очки от солнца и другие занимательные факты из истории моды

Стильно, неброско, со вкусом...
Одежда выполняет в жизни человека множество функций: защищает от холода или от солнца, позволяет участвовать в обрядах и привлекать внимание, становится подтверждением статуса и национальной принадлежности человека. Поэтому одежде во все времена уделяли такое большое значение. И мало кто задумывается, что привычные сегодня предметы гардероба появились очень давно и имеют интереснейшую историю.
1. Брюки
Современные брюки.
Что может быть лучше после долгого рабочего дня, чем снять стесняющие движения брюки. Сразу же возникает вопрос: зачем носить то, что мешает. Но так уж исторически сложилось, что брюки стали популярной мужской одеждой - ведь на лошадях было куда удобнее ездить в брюках, чем в мантиях и тогах.
Первое задокументированное использование брюк было в VI веке до н.э. - греческие географы увидели их на азиатских и персидских всадниках. Они издевались над этими ранними брюками, говоря, что только варвары могут носить такую одежду. Подобно грекам, римляне также сначала отвергали брюки, но в конечном итоге оценили их эффективность и практичность.
В конце концов, по всей Европе рыцари и благородная элита начала носить это «нововведение». Брюки в Европе в течение XV века становились все более богато украшенными и вычурными. К счастью, этот стиль постепенно исчез, поскольку рабочий класс предпочитал более практичную одежду. Наконец, в XIX веке брюки приобрели более-менее современный вид благодаря старшему сыну королевы Виктории, Эдуарду VII.
2. Носки
Пестрое разнообразие носков.
Носки существуют уже в течение довольно длительного времени. Большинство ученых считают, что первые носки начали делать из шкур животных в каменном веке, чтобы защитить ноги. Есть также свидетельства существования носков, сделанных из шерсти животных в VIII веке до нашей эры. Римляне во II веке нашей эры использовали кусочки кожи, которые оборачивали вокруг стоп и лодыжек. Однако вскоре они разработали так называемые udones, которые были приспособлены к ноге конкретного человека.
Самые старые носки, существующие в качестве музейного экспоната сегодня, происходят из древнего Египта и датируются III – VI веками нашей эры. Как ни странно, эти носки предназначались для ношения с сандалиями (Так вот откуда эта сумасшедшая мода!).
3. Солнцезащитные очки
Антибликовые солнцезащитные очки «Антифара».
Солнцезащитные очки сегодня - это предмет жизненно необходимый с одной стороны, а с другой - статусный аксессуар.Считается, что инуиты в доисторические времена использовали сплющенные линзы из кости, чтобы защитить глаза от Солнца. Следующее задокументированное использование солнцезащитных очков датируется римскими временами, когда император Нерон наблюдал за сражениями гладиаторов сквозь изумрудно-зеленые драгоценные камни.
Солнцезащитные очки также использовались в XII веке китайскими судьями. Дымчатые кварцевые стекла не помогали зрению, а служили для скрытия выражения лица, чтобы ничто не мешало беспристрастному приговору. Солнцезащитные очки стали появляться во всем мире в XII веке, а в живописи они впервые появились на одной из картин Томмазо де Модена в 1352 году.
В начале 1920-х годов звезды кино стали носить очки, чтобы защититься от ослепляющего света камер на съемках и от надоедливых репортеров на улице. Также стоит вспомнить, что солнцезащитные очки оказали огромное влияние на Вторую мировую войну, когда компания Ray Ban использовала линзы с новой камеры Polaroid для создания поляризованных антибликовых очков для пилотов.
4. Бейсбольная кепка
Бейсболист Джо Джексон, 1919 год.
Хотя изначально бейсболки считались американским феноменом, популярность этих кепок распространилась по всему миру и среди всех классов общества. Их можно носить в качестве модного аксессуара, для того, чтобы идентифицировать любовь к какой-то спортивной команде, чтобы защитить глаза от света Солнца и чтобы волосы не падали на лицо во время работы. Но началось все с бейсбола. В 1849 году бейсбольная команда New York Knickerbockers презентовала свою форму, а которую входила специальная соломенная шляпа. Другие бейсбольные команды последовали примеру и тоже начали использовать свои версии головных уборов.
Только в 1954 году, когда компания New Era создала современную бейсболку (эта модель по-прежнему используется и сегодня игроками MLB). Вне бейсбольного поля носить бейсболку считалось дурным тоном до 1970-х годов. И снова знаменитости привели к тому, что ранее нишевый вид одежды стал использоваться в повседневной жизни. Речь идет о случае, когда Том Селлек надел бейсболку Detroit Tigers в телевизионном шоу Magnum PI.
5. Деловой костюм
Пиджак/брюки/Бонд. Джеймс Бонд.
Предшественник этого символа корпоративного подневольного состояния, который изначально назывался «пиджачный костюм», фактически появился в 1600-х годах при королевском дворе Карла II. После вспышки чумы Карл II приказал дворянам начать одеваться в более практичные туники и бриджи в более нейтральных и темных тонах. Эта одежда в конечном итоге эволюционировала в «утренний костюм» или смокинг, который фактически считался наименее формальным нарядом из «допустимой в обществе» одежды.
Что касается развития делового костюма, то его происхождение остается загадкой, но известно, что он начал появляться в середине XIX века как повседневная одежда для элиты и изысканного наряда для рабочего класса. Поскольку костюмы было легко носить и они были стильными, популярность костюмов начала расти с каждым годом среди людей из всех слоев общества.
6. Толстовка
Кофта из трикотажа с капюшоном.
Хотя плотные кофты из трикотажа с капюшонами существовали на протяжении всей истории, Champion Products утверждает, что именно создала современную худи в 1930-х годах. Первоначально эта одежда была предназначена для рабочих и спортсменов, работающих в суровых условиях окружающей среды, но в конце концов худи стали использоваться и в качестве обычной одежды, когда спортсмены в американских колледжах начали давать толстовки своим подругам.
В середине 1970-х годов толстовка начала становиться популярной на улицах среди грабителей и художников граффити, которые пытались скрыть свою личность. С тех пор эту одежду переняли и другие группы, такие как скейтбордисты, панки, рэперы и уличные художники. А далее все подряд (в основном, молодежь) оценили преимущества толстовок для повседневного использования.
7. Бюстгальтер
Бюстгальтер - побочный эффект войны.
Предшественники бюстгальтеров впервые появились в Древней Греции, но выглядели тогда, как полоса ткани, которую женщины обертывали вокруг груди. В 1500-х годах корсеты стали общепринятым аксессуаром среди женщин высшего и среднего класса, которые хотели соответствовать стандартам красоты.
Несмотря на то, что врачи обвиняли корсеты во множестве рисков для здоровья, потребовалась целая мировая война, чтобы положить конец их популярности. Поскольку каркасы корсетов обычно делали из металла, в 1917 году в США женщинам рекомендовали воздержаться от покупки корсетов, чтобы использовать металл для военных нужд. Это открыло нишу для бюстгальтера, который был впервые запатентован в 1914 году Каресс Кросби.
Первые бюстгальтеры делали из растягивающегося материала и они были одноразовыми, но в течение 1930-х годов многие разработки, в том числе эластичные ленты и мягкие чашечки разных размеров, помогли сделать бюстгальтеры более пригодными для носки.
8. Трусы-боксеры и брифы
Боксерки и трусы-плавки.
Скорее всего, каждый мужчина задавался вопросом, какие трусы выбрать — боксеры или «обычные». Однако многие могут удивиться, узнав, что этот вопрос возник только в начале XX века, когда эти два предмета были впервые изобретены. Боксеры придумали в 1925 году, когда основатель Everlast Джейкоб Голомб заменил оригинальные кожаные ремни, которые носили спортсмены, занимающиеся боксом, эластичным поясом. Затем, в 1934 году, Артур Кнейблер придумал плотные трусы-«плавки», вдохновившись купальным костюмом в стиле бикини. Боксеры и брифы обрели настоящую популярность в 1970-х и 1980-х годах, когда дизайнеры, такие как Кельвин Кляйн, начали показывать нижнее белье на подиумах.
9. Майка
Майка мужская и женская.
Благодаря дизайну без рукавов и тонкому материалу, майки являются оптимальной одеждой для жаркой среды. В любых странах с теплым климатом можно увидеть много мужчин и женщин, носящих эту одежду. Происхождение маек связано с растущими свободами женщин в начале 1900-х годов. В 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме добавили новый вид соревнований — женское плавание. Двадцать семь женщин надели купальники с верхом, который выглядел почти так же, как современные майки.
Майки стали популярными в глазах общественности, когда мужчины стали носить их в фильмах. Что интересно, эта одежда обычно ассоциировалась с кинозлодеями. Однако только в 1970-х годах майки стали общепринятым предметом одежды, а их эволюция в 1980-х годах достигла глобальных масштабов, когда немецкая армия начала продавать излишки формы танкистов (в которую входили и майки).
10. Футболка
Футболка - это стильно. Арнольд Шварценеггер.
Являющаяся, пожалуй, самой популярной формой одежды сегодня, футболка когда-то была очень скромной. Ее создали рабочие, которые модифицировали свои длинные джинсы, разрезая их на две части, чтобы джинсы можно было носить в более теплую погоду. Верхняя половина была модифицирована компанией Cooper Underwear Company в 1904 году, и тогда появилась «холостяцкая нижняя рубашка» (ее назвали так, поскольку в ней не было ни кнопок, ни пуговиц, и одиноким мужчинам не нужно было ничего пришивать).
Прообраз футболки, который носили в качестве нижнего белья, вскоре был принят в качестве части униформы ВМС США. Причина была той же — в армию приходило много молодых холостяков, которые ничего не знали о шитье. Первое известное упоминание о футболке можно найти в романе Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда «По эту сторону рая», где главный герой надевал ее в школу. Как и в случае с многими другими предметами одежды, популярными футболки стали благодаря спортивным состязаниям и кино.
БОНУС
«Во всех ты, Душенька, нарядах хороша...»
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