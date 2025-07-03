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Неочевидные признаки, что человеку не стоит доверять

Если человек не является открытым негодяем, иногда бывает сложно распознать в ком-то человека, которому лучше не доверять чрезмерно или не доверять вовсе. Материал расскажет о пяти неочевидных признаках, которые могут служить доказательством того, что вы имеете дело с ненадёжным человеком.

5 неочевидных признаков, что человеку не стоит доверять

1. Человек был пойман на лжи в мелочах




Врать по мелочи — не врать?
!

Совравший по мелочи скажет: «Ну, это же мелочь!» Но из таких мелочей складывается личность. Если человек в принципе склонен лгать, то вы никогда не можете знать, какая «следующая большая вещь» станет объектом его лжи.

2. Вам просто неспокойно рядом с человеком




Если вам просто некомфортно рядом с человеком и хочется от него закрыться, это достаточный повод, чтобы не доверять ему.

Интуиция – это очень мощный инструмент. Если вам некомфортно с человеком, то зачем стоит ждать, что это пройдёт само собой? Ведь если для вас от человека исходит плохая энергетика, то это вполне может значить, что он не расположен к вам, а значит, и доверять ему не стоит.

3. Вы замечаете манипулирование




Но ведь все друзья делают так!

Еси вы слышите от человека вещи вроде «Все друзья же так делают!» или «А я бы тебя выручил», то это значит, что от такой персоны вам нужны только ваши услуги, а не вы сами. Это абсолютно пользовательское отношение. Лучше сжигать мосты.

4. Человек по жизни часто меняет тактику поведения




Парень, да тебе в театральное!


Люди-хамелеоны – это в целом ходячие «красные флаги». У любого человека есть темперамент, обусловленный ДНК, и если он уж слишком разноплановый, то это может означать только одно: он играет роли точно профессиональный актер на сцене или в кино.
Если человек подстраивается под других постоянно, это значит, что он ищет только пользы, но не искреннего общения.

5. У человека снижена эмпатия




Ничего не слышу.

Если на большинство происходящих с окружающими или вами событий искомый человек постоянно говорит «Это не повод переживать, главное, все живы» или что-то в таком роде, это существенный повод задуматься. Да, есть действительно меланхолические люди с железными нервами, но если вы видите чётко, что человеку на всех плевать, доверять ему точно не стоит.
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