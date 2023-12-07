20 элегантных образов неподражаемой соул-дивы Бейонсе, которые копируют модницы по всему миру

Бейонсе Жизель Ноулз родилась в творческой семье. Мама была дизайнером по костюмам, а отец работал в звукозаписывающей компании. В 17 лет к ней пришёл оглушительный успех – тогда она выступала в группе «Destiny’s Child» и давала сольные концерты. Её первый альбом имел ошеломительный успех – уже после первой недели он стал четырежды платиновым. А ещё Бейонсе - само очарование и настоящая икона стиля.
1. Самая коммерчески успешная артистка современности
Блестящее золотое платье от модного дизайнера Elie Saab прекрасно подчеркивает женственные формы певицы. Роскошное чёрное платье от Givenchy с глубоким декольте соблазнительно открывает грудь.
2. Обладательница привлекательной внешности
Ослепительно красивое вечернее платье безупречно подходит под макияж и прекрасные украшения. Идеальный образ Бейонсе создан благодаря прекрасному вечернему платью в сочетании с элегантным колье.
3. Обворожительная звезда шоу бизнеса
Привлекательную внешность Бейонсе одинаково хорошо подчёркивают как яркие, так и облегающие черные платья. В невероятно роскошном платье от Во Francesco Scognamiglio певица появилась на церемонии вручения премии MTV Movie Awards.
4. Популярная американская певица
Эффектное чёрное кружевное платье со шлейфом пикантно просвечивает тело Бейонсе. Удивительно красивое вечернее платье от Elie Saab подчеркивает грудь звёзды.
5. Великолепная поп-дива Бейонсе
Откровенное прозрачное платье с россыпью блестящих черных камней удивительно красиво подчеркивает фигуру Бейонсе. Элегантное платье нежно-голубого цвета с блестящими кристаллами прекрасно сочетается с серьгами и макияжем Бейонсе.
6. Искрометная певица Бейонсе Жизель
Платье в нежном пудровом цвете прекрасно сочетается со смуглым цветом кожи Бейонсе. Классика черного - бархатное платье в пол со шлейфом, безукоризненно подчеркивает соблазнительную фигуру певицы.
7. Обладательница матовой кожи и магического взгляда
Знаменитая соул-дива выглядит великолепно в изящном сером платье в греческом стиле. На кинопремии Оскар Бейонсе появилась в великолепном черном платье от House of Dereon с золотыми цветами.
8. Роскошная Бейонсе
Безупречное чёрное платье с шикарной вышивкой от Emilio Pucci выгодно подчеркивает соблазнительные формы Бейонсе. Шикарное платье со шлейфом от Givenchy прекрасно смотрится на Бейонсе и подчеркивает ее чувство стиля.
9. Ослепительная и великолепная Бейонсе Жизель
В фантастическом белом платье от Givenchy Бейонсе посетила Бал Института костюма Met Gala. Знаменитая дива блестяще выглядит не только в вечерних нарядах, но и в стильном лаконичном платье алого цвета.
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