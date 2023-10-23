В Англии обнаружена пещера тамплиеров: таинственное подземелье с 700-летней историей

Пещера тамплиеров в Шропшире (Англия)
Когда Алиса решила узнать, куда ведет кроличья нора, она оказалась в невероятном мире Зазеркалья. Столь же невероятное открытие сделал и британский фотограф Майкл Скотт, исследовавший обычную заячью нору в окрестностях города Шифнал. Оказалось, что под землей – старинная пещера, которую семь столетий назад построили рыцари Ордена тамплиеров…
Тот самый вход в заячью нору
Размеры пещеры шокировали бесстрашного фотографа: под землей оказались просторные галереи и коридоры, гроты и альковы, построенные для проведения ритуальных обрядов. Пещеры располагаются под фермерскими полями, входы в них были замурованы местными жителями в 2012 году, когда представители различных субкультур стали все чаще наведываться в подземные туннели.
Возраст пещеры тамплиеров - 700 лет
Ученым известно о существовании пещер, однако должного внимания к ним не было. После того, как Майкл Скотт опубликовал свой фоторепортаж о посещении пещеры тамплиеров, Интернет и газеты буквально взорвались сообщениями о таинственной находке. Пещеры вырезаны в песчанике, они находятся на глубине метра.
Таинственные коридоры и галереи
Пещера предназначалась для проведения ритуалов
Единственный замурованный вход
Майкл рассказывает, что заметить пещеры практически невозможно, если не знать, где искать вход. Учитывая 700-летнюю историю пещер, они представляют огромный интерес не только для историков, но и для заурядных туристов. Чтобы провести фотосессию, Майкл осветил туннели пещеры свечами, атмосфера получилась загадочной и таинственной. Предполагается, что пещера тамплиеров может стать одной из привлекательных достопримечательностей Шропшира.
Пещера тамплиеров в Шропшире (Англия)
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