Почему нельзя стирать вещи при 40°C

Избавить любимое платье от пятен этот режим точно не поможет, а вот испортить его цвет и качество — запросто! Рассказываем о самых неприятных последствий стирки при любимых многими градусах.









Стирка — это то самое занятие, которое явно не входит в разряд любимых у большинства из нас. Для начала все нужно рассортировать по цвету и ткани, загрузить одну часть в барабан, добавить специальные средства, дождаться, пока все постирается, достать вещи из машинки (пункт, про которые многие успешно забывают на пару часов), развесить, затем погладить и только после этого надеть. Дико рутинно, а с учетом того, что многие вещи (например, джинсы) нужно стирать порой 2,5 часа — еще и очень долго!

Именно поэтому многие из нас нашли оптимальный вариант в лице стирки, при которой вода нагревается до 40°C, быстро освежая вещи. Вещь чистая, небольшие загрязнения испарились, значит, осталось ее лишь быстренько отпарить и можно идти покорять мир. Но замечали ли вы, что со временем еще вчерашняя блуза стала более тусклой, а любимая юбка растянулась и стала тоньше? Не стоит удивляться и высоким счетам за коммунальные услуги, если ваша машинка стирается на исключительно «эффективном» и быстром режиме с сорока градусами.

Несмотря на то, что производители постоянно работают над улучшением технологии стирки и деликатной эксплуатации стиральной машины, многие упорно продолжают игнорировать многие (читать «правильные») режимы стирки. Приводим четыре причины, почему делать этого не стоит.



Причина №1

Причина №2

Причина №3

Причина №4

Одно дело, когда вы стираете на быстром режиме (не более 30 минут) при температуре 40°C, а совсем другое, когда включаете долгий. В надежде на то, что любимый предмет гардероба освежится, а едкие пятна устранятся, вы ставите крест на его ярком цвете и идеальной посадке. Дело в том, что при стирке в горячей воде вещь гораздо быстрее изнашивается, деформируется, выцветает. Шерсть, например, может потерять свою форму, а шелк — презентабельный вид. Вышивки, аппликации, нанесенные на вещах, также требуют бережного отношения, так что не стоит закрывать на них глаза. Те вещи, что сделаны из синтетики так и вовсе выделяют микропластик, который не способен фильтроваться на станциях, в последствии попадает в воду, в том числе и в ту, которую мы пьем.Помните, что деликатные и короткие режимы в холодной воде берегут вашу одежду, не позволяя ей терять свою структуру и оттенки. Единственное исключение — если сам производитель указал на этикетке температуру в 40°C.Как мы определяем чистоту одежды? Конечно, в первую очередь по аромату. Порой пятен может и не быть, но свежесть будет сильно хромать. А потому мы загружаем в барабан белье, ставим любимый нейтральный режим с 40°C и ждем, пока все бактерии испарятся, а на смену им придет приятный запах. Но как показывает практика, по итогу в нем окажется лишь на 15% меньше бактерий, чем был изначально. Какой вывод? Эта нейтральная температура воды совершенно бессмысленна для уничтожения микробов.Для того, чтобы избавить вещи от пылевых клещей, кишечной палочки и других вредных микроорганизмов, нужно стирать их при более высоких температурах. Чтобы не допустить размножения бактерий в самом барабане, следует помнить про циклы стирки с 90°C (условно, в кипятке). Но опять же, отталкиваясь от тех требований, которые производители указывают для той или иной вещи.Помните, что избавиться от трудновыводимых пятен можно с помощью порошков, отбеливателей и увеличенного количества вращения барабана. Как ни крути, но температура воды для современных агрегатов имеет далеко не первостепенное значение в этой проблеме. К тому же у большинства стиральных машин имеется система подачи кислорода, которая словно «выталкивает» засевшую в волокнах ткани грязь без помощи относительно горячей воды.90% электроэнергии при работе стиральной машины тратится на нагрев воды. Напомним, как выглядит вся цепочка: электроэнергия специальным образом генерируется на электростанциях. Чтобы запустить этот процесс, необходимо дать ход генератору электроэнергии, для которого нужен пар. Его, в свою очередь, получают в результате сжигания нефти, угля и природного газа. Соответственно, чем ниже будет температура, тем экологичнее происходит стирка. Тоже самое можно сказать и об объемах воды. Помните, что повседневная стирка обычно не требует нагрева воды выше 30°C.Понижение температуры стирки на 10°C позволяет сэкономить до 30% электроэнергии!А еще обращайте внимание на средства для стирки. Сегодня на многих порошках мы можем заметить актуальную надпись «Экологичный продукт» и, не глядя на мелкий шрифт, покупаем средство с заботой о природе и ее ресурсах. Только вот, если действующее вещество в этом порошке начинает работать только при 40°C, то его вряд ли можно назвать eco-friendly.Мастера по ремонту стиральных машин в один голос призывают нас перестать пользоваться нейтральным сорокаградусным режимом не только по причине его бессмысленности (увы и ах, но признаем этот факт), но и из-за ускоренного выведения из строя самого агрегата.Оптимальная температура в 30°C поможет быстро освежить вещи, а для более сильных загрязнений, следует использовать более горячую воду. Тоже самое касается и полотенец: их лучше всего загружать с температурой более 60°C.При регулярной стирке в прохладной воде, в барабане стиральной машинки начинают размножаться бактерии и даже плесень, что часто приводит к поломке нашего верного помощника. Почаще обрабатывайте барабан высокой температурой и время от времени проверяйте фильтр для слива. Очень часто в нем накапливаются нитки от ткани, комки от шерсти и другие волокна, которые влияют на состояние самой машинки, а также запаха вещей.