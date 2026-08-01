Идеи для экономии места, которые заставят ваши стены работать

Конечно у каждого, кто имеет небольшую жилую площадь, возникает желание как то правильно организовать пространство. Сделать так, что бы осталось максимально свободного пространства. Иногда может показаться, что это неосуществимо.



Однако, не все так плохо, как может показаться с первого взгляда. Ведь практически ни кто из нас не берет в расчет стены.

При их правильном использование открывается очень много возможностей. Сегодня мы подобрали для вас отличные идеи по экономии места, которые заставят ваши стены работать.Настенный стол, который складывается, когда он не используетсяОтличный способ экономии местаНаклеенная прикроватная полкаРаскладной обеденный стол, который будет рядом только тогда, когда он вам нуженИспользуйте подвесную полку в качестве прикроватной тумбочкиПовесьте корзины для хранения на крючкиКухонный рейлинг предлагает много места для хранения и легкий доступПревратите зелень в декор стенХраните стулья на крючкахПоставьте банки под полкиСушите белье на складной сушилкеСиликоновые органайзеры для хранения в ванной без сверленияОсвободите место на столе с помощью настенной полки для посудыЧто бы не разводить грязь, на полу в прихожей не должно быть обуви