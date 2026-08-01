Идеи для экономии места, которые заставят ваши стены работать

Конечно у каждого, кто имеет небольшую жилую площадь, возникает желание как то правильно организовать пространство. Сделать так, что бы осталось максимально свободного пространства. Иногда может показаться, что это неосуществимо.
Однако, не все так плохо, как может показаться с первого взгляда. Ведь практически ни кто из нас не берет в расчет стены.
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