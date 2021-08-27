17 несчастных, у которых не жизнь, а полоса препятствий

Несчастные, к которым неприятности так и липнут.
Иногда при взгляде на окружающих, кажется, что у них не жизнь, а полоса препятствий какая-то. С ними постоянно что-то происходит. Со стороны выглядит все довольно забавно, но мы бы на захотели оказаться на их месте.
1. И это они называют «небольшой дождь»?
Люблю грозу в начале мая... | Фото: XaXa-Net.Ru - приколы и прикольные картинки.
2. Ээээ, все должно было быть наоборот!
Пищевая цепочка нарушилась. | Фото: Ответы@Mail.Ru.
3. Да... Волос теперь нет нигде...
Кажется эпиляция прошла не так успешно... | Фото: Kaifolog.ru.
4. «Ну вот и позавтракал! Теперь сытым можно и на работу идти!»
По мнению Novate.ru, это завтрак «победителя»! | Фото: Фишки.нет.
5. Жизнь такая тяжелая, что даже собака закурила!
«Эй, Шарик, верни сигареты!» | Фото: Бяки.нет!
6. «О, мои сандалии стали еще более открытыми...»
Новая мода на Novate.ru. | Фото: KakZachem.ru.
7. «Подумаешь, легкий ветерок!»
Ветреная погода. | Фото: Sympa-sympa.com.
8. «Народ, а весна там скоро?»
Вынужденный обет молчания. | Фото: Funnyjunk.
9. «Теперь в моей машине не только дверь, а еще и калитка!»
Калитку не забудь закрыть. | Фото: Twitter.
10. «Ты мед принес?»
«Я тебя не приглашал!» | Фото: Lettera43.
11. «А кому звонить, если пожар у пожарных?»
Сгорели на работе. | Фото: Галерии - div.bg.
12. Сегодня из воздухозаборника моего авто выползла змея, поблагодарила меня за то, что подбросила, и попросилась выйти...
«О, это моя остановка, выпустите, пожалуйста!» | Фото: Shareably.
13. «Дорогая, а как ты смотришь на то, чтобы спать прямо под звездами сегодня ночью!»
С палаткой можно попрощаться! | Фото: Genialne.
14. Осторожно, принтеры могут быть очень коварными
Вот тебе и черная пятница. | Фото: Фишки.нет.
15. «К черту гордость, я есть хочу!»
Как говорится: голод - не тетка. | Фото: Dogguie.
16. Лечо со стеклом - мой новый фирменный рецепт
Наверное, вкусное было лечо. | Фото: boredpanda.com.
17. Никогда, слышите, никогда не просите мужа вешать шкафчики!
Попахивает покупкой новой посуды. | Фото: Фишки.нет.
Видео-бонус:
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии