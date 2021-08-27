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17 несчастных, у которых не жизнь, а полоса препятствий


Несчастные, к которым неприятности так и липнут.

Несчастные, к которым неприятности так и липнут.

Иногда при взгляде на окружающих, кажется, что у них не жизнь, а полоса препятствий какая-то. С ними постоянно что-то происходит. Со стороны выглядит все довольно забавно, но мы бы на захотели оказаться на их месте.

1. И это они называют «небольшой дождь»?


Люблю грозу в начале мая... | Фото: XaXa-Net.Ru - приколы и прикольные картинки.

Люблю грозу в начале мая... | Фото: XaXa-Net.Ru - приколы и прикольные картинки.

 

2. Ээээ, все должно было быть наоборот!


Пищевая цепочка нарушилась. | Фото: Ответы@Mail.Ru.

Пищевая цепочка нарушилась. | Фото: Ответы@Mail.Ru.

 

3. Да... Волос теперь нет нигде...


Кажется эпиляция прошла не так успешно... | Фото: Kaifolog.ru.

Кажется эпиляция прошла не так успешно... | Фото: Kaifolog.ru.

 

4. «Ну вот и позавтракал! Теперь сытым можно и на работу идти!»


По мнению Novate.ru, это завтрак «победителя»! | Фото: Фишки.нет.

По мнению Novate.ru, это завтрак «победителя»! | Фото: Фишки.нет.

 

5. Жизнь такая тяжелая, что даже собака закурила!


17 несчастных, у которых не жизнь, а полоса препятствий

«Эй, Шарик, верни сигареты!» | Фото: Бяки.нет!

 

6. «О, мои сандалии стали еще более открытыми...»


Новая мода на Novate.ru. | Фото: KakZachem.ru.

Новая мода на Novate.ru. | Фото: KakZachem.ru.

 

7. «Подумаешь, легкий ветерок!»


Ветреная погода. | Фото: Sympa-sympa.com.

Ветреная погода. | Фото: Sympa-sympa.com.

 

8. «Народ, а весна там скоро?»


Вынужденный обет молчания. | Фото: Funnyjunk.

Вынужденный обет молчания. | Фото: Funnyjunk.

 

9. «Теперь в моей машине не только дверь, а еще и калитка!»


Калитку не забудь закрыть. | Фото: Twitter.

Калитку не забудь закрыть. | Фото: Twitter.

 

10. «Ты мед принес?»


17 несчастных, у которых не жизнь, а полоса препятствий

«Я тебя не приглашал!
» | Фото: Lettera43.

 

11. «А кому звонить, если пожар у пожарных?»


Сгорели на работе. | Фото: Галерии - div.bg.

Сгорели на работе. | Фото: Галерии - div.bg.

 

12. Сегодня из воздухозаборника моего авто выползла змея, поблагодарила меня за то, что подбросила, и попросилась выйти...


17 несчастных, у которых не жизнь, а полоса препятствий

«О, это моя остановка, выпустите, пожалуйста!» | Фото: Shareably.

 

13. «Дорогая, а как ты смотришь на то, чтобы спать прямо под звездами сегодня ночью!»


С палаткой можно попрощаться! | Фото: Genialne.

С палаткой можно попрощаться! | Фото: Genialne.

 

14. Осторожно, принтеры могут быть очень коварными


Вот тебе и черная пятница. | Фото: Фишки.нет.

Вот тебе и черная пятница. | Фото: Фишки.нет.

 

15. «К черту гордость, я есть хочу!»


Как говорится: голод - не тетка. | Фото: Dogguie.

Как говорится: голод - не тетка. | Фото: Dogguie.

 

16. Лечо со стеклом - мой новый фирменный рецепт


Наверное, вкусное было лечо. | Фото: boredpanda.com.

Наверное, вкусное было лечо. | Фото: boredpanda.com.

 

17. Никогда, слышите, никогда не просите мужа вешать шкафчики!


Попахивает покупкой новой посуды. | Фото: Фишки.нет.

Попахивает покупкой новой посуды. | Фото: Фишки.нет.

 

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17 несчастных, у которых не жизнь, а полоса препятствий

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17 несчастных, у которых не жизнь, а полоса препятствийПодписаться на мой Instagram
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