Голосуй или умри : история преступлений на выборах в США

Эдгар По и «Мясник» Билл Каттинг.

Новости СМИ2 Политики, пытающиеся купить голоса избирателей.Harper’s Weekly, 1857 год. | Фото: loc.gov.

Выпивающие избиратели на картине «Выборы в округе» Джорджа Калеба Бингема,1846 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Две сцены в день выборов богатом и бедном районах Нью-Йорка в 1864 году. | Фото: loc.gov.

Драка на избирательном участке, 1857 г. | Фото: loc.gov.

Балтимор в 1837 году. | Фото: loc.gov.

Эдгар Аллан По - известный писатель, который стал жертвой махинаций на выборах. | Фото: lib.tpu.ru.

«Мясник» Билл Каттинг, продажный политик из фильма « Банды Нью-Йорка». | Фото: vokrug.tv.