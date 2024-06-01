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Голосуй или умри : история преступлений на выборах в США


Эдгар По и «Мясник» Билл Каттинг.

Эдгар По и «Мясник» Билл Каттинг.

Махинации на выборах известны с давних времен. Полтора века назад выборы не обходились без пьяных драк и подкупа избирателей. А насильственное голосование за «правильного» кандидата даже заканчивалось смертью известных людей.

Политики, пытающиеся купить голоса избирателей. Harper’s Weekly, 1857 год. | Фото: loc.gov.

Политики, пытающиеся купить голоса избирателей. Harper’s Weekly, 1857 год. | Фото: loc.gov.

В наши дни выборы не обходятся без фальсификаций и махинаций. Такая же ситуация была и несколько веков назад. Так, на Земском соборе 1598 года решение выбрать царем Бориса Годунова было ни чем иным, как подтасовкой. Как оказалось, победитель был определен заранее.

Но если выборы в Московии проходили достаточно редко, то в западных странах с республиканским режимом голосование было основой управления страной. И всегда находились желающие «поправить» результаты выборов либо активно на них повлиять.
Выпивающие избиратели на картине «Выборы в округе» Джорджа Калеба Бингема,1846 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Выпивающие избиратели на картине «Выборы в округе» Джорджа Калеба Бингема,1846 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

В Америке XIX века махинации на выборах были нормой. И неважно, выбирали президента США либо главу местного пожарного отделения. На участках действовали организованные банды, воздействовавшие на избирателей. Они похищали людей, опаивали их алкоголем и заставляли ходить с участка на участок, голосуя за своего кандидата либо политическую партию. Это было основной стратегией к победе на выборах.

Общественность была в курсе мошенничеств такого рода, но оно настолько укоренилось в американской политике, что было в ходу до конца XIX века.
Две сцены в день выборов богатом и бедном районах Нью-Йорка в 1864 году. | Фото: loc.gov.

Две сцены в день выборов богатом и бедном районах Нью-Йорка в 1864 году. | Фото: loc.gov.

 
Драка на избирательном участке, 1857 г. | Фото: loc.gov.

Драка на избирательном участке, 1857 г. | Фото: loc.gov.

Постоянный приток иммигрантов из Европы раздражающе действовал на местных жителей-американцев (которые сами прибыли лишь чуть раньше). Приезжие формировали свои группировки, местные – свои. Американцы, рожденные в США, рассматривали чужаков как угрозу. Их старались удержать от голосования либо вынуждали голосовать «за своих».

Так, сообщение в вашингтонской газете Weekly Globe от 1842 года сообщает, что с одного из участков силой вывезли 300 человек, чтобы не позволить им проголосовать.
Балтимор в 1837 году. | Фото: loc.gov.

Балтимор в 1837 году. | Фото: loc.gov.

В те годы на участках не было списков избирателей, а система предварительной регистрации была очень запутанной. Как сообщает жертва выборных махинаций Юстус Рицмин, во время президентских выборов 1859 года в Балтиморе, его и еще несколько человек вооруженные бандиты заманили на склад, где ограбили и заставили голосовать за кандидата от демократов. В тот день Рицмин «сделал свой выбор» 16 раз.

Другого пострадавшего, Питера Фицпатрика, били по голове и напоили спиртным. В день голосования он и еще 80 таких же мужчин были вынуждены ходить с участка на участок, меняя пиджаки и шляпы для маскировки.
Эдгар Аллан По - известный писатель, который стал жертвой махинаций на выборах. | Фото: lib.tpu.ru.

Эдгар Аллан По - известный писатель, который стал жертвой махинаций на выборах. | Фото: lib.tpu.ru.

Историки считают, что причиной смерти известного писателя и поэта Эдгара Аллана По (Edgar Allan Poe) в 1849 году стал случай наподобие выше описанного. Его обнаружили в чужом городе в день выборов вдребезги пьяным.

В 1850-е годы в ходу также была тактика «кровавой ванны», когда на избирательный участок приносили ведро свежей свиной крови и ею поливали пришедших на выборы граждан чтобы удержать их от голосования.

Мошенничество и махинации на выборах уменьшились с введением бюллетеней и кабинок для голосования вдали от посторонних глаз и угроз. Но нарушения продолжаются до сих пор.

«Мясник» Билл Каттинг, продажный политик из фильма «Банды Нью-Йорка». | Фото: vokrug.tv.

 

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