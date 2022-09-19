Как повысить продуктивность на работе экстраверту и интроверту

В чем фундаментальная разница между экстравертом и интровертом?

Картина мира экстраверта и интроверта на талантливом арте. / Фото: love-is.org

Полярные личностные типы.

Чем различается продуктивность экстраверта и интроверта?

Экстраверты. / Фото: rbc.ru

Типичный интроверт. / Фото: insoz.ru

Как повысить продуктивность интровертам?

Наконец-то интроверты могут это себе позволить. / Фото: realhousekeepers.net

Подходит интровертам. / Фото: lifehacker.ru

В таком стиле работы нет ничего зазорного! / Фото: r19.ru

Попробуйте высказаться первым! / Фото: usib.ru

Как повысить продуктивность экстравертам?

Рай экстраверта. / Фото: Twitter.ferraru.com

Так, нужно немного притормозить... / Фото: businessman.ru

Это поможет экстраверту. / Фото: fitostrov.ru

Это очень важно. / Фото: psy-files.ru