Как вырастить хороший урожай томатов в засушливое лето

В условиях жаркого и засушливого лета томаты на грядке могут чувствовать себя не совсем комфортно. Как вырастить их в неблагоприятных условиях без потерь и помочь сформировать богатый урожай в открытом грунте, несмотря на капризы погоды? Давайте разбираться.

Разумеется, мы имеем в виду, что вы выбрали районированный сорт томатов, без ошибок вырастили помидорную рассаду и вовремя высадили ее в грамотно подготовленные грядки.

Итак, мы подошли к особенностям выращивания томатов и ухода за ними в жаркое сухое лето.

Мульчирование и рыхление томатных грядок

Сразу после высадки рассады томатов почву мульчируют, используя для этого перегной, компост, торф, солому или опилки. Благодаря этому уменьшится испарение влаги с грядок после полива (что очень важно в условиях засушливого лета), а сорняки будут расти медленнее.

В последнее время многие огородники используют в качестве мульчирующего материала темный полиэтилен – это оправдано скорее для холодного климата. В условиях же чрезмерной жары его обязательно нужно присыпать соломой или другим подобным материалом во избежание перегрева почвы.

Если грядка не замульчирована, почву придется регулярно рыхлить около 5 раз за сезон, а в жару еще чаще, чтобы не допускать высыхания и растрескивания грунта вокруг растений.

Формирование томатных кустов

Первое рыхление осуществляют спустя 10-14 дней после посадки.

Для начала не забудьте помочь своим томатным растениям правильно сформироваться – технология выращивания практически всех сортов и гибридов помидоров включает в себя этот пункт, причем вне зависимости от погоды.

Среди томатов, не требующих пасынкования, можно упомянуть такие сорта, как Жемчужинка, Краса грядки, Кремлевский, Маленький принц, Мечта огородника, Пигмей, Полярник, Сладкая девочка, Ранеточка и гибриды Анюта F1, Михей F1, Северенок F1, Семко 2006 F1.

Пасынкование томатов – процесс удаления всех лишних боковых побегов-пасынков, которые растут из пазух листьев – помогает сформировать красивое растение и оставить ему больше сил на формирование плодов.

В зависимости от сорта растения, куст томатов формируют в один или два-три стебля. Все остальные побеги (длиной не более 3-5 см), растущие в пазухах листьев как на главном, так и на боковых ответвлениях, аккуратно обламывают пальцами с периодичностью раз в 7-10 дней. Такая процедура способствует созреванию урожая на 12-20 дней раньше, чем без пасынкования.

Также весьма важно своевременно удалять у томатов избыточную зеленую массу листьев, отнимающую питание у будущего урожая. Обрывают в первую очередь нижние листья, особенно соприкасающиеся с почвой – это поможет улучшить воздухообмен в нижней части томатного растения (особенно актуально это в засушливую или, наоборот, чрезмерно влажную погоду), предотвратить появление и распространение фитофторы, ускорить созревание плодов.

Начинают это делать уже через месяц после высадки растений в грунт, удаляя по 1-3 листа за неделю (оставляя небольшой пенек) в теплую сухую погоду без активного солнца. На стебле ниже первого соцветия к моменту созревания на нем плодов листьев не должно быть вообще. Затем их продолжают удалять, но не выше 2-3 соцветия.

Как поливать помидоры в открытом грунте

Хороший урожай помидоров в открытом грунте невозможен без их грамотного полива.

Интенсивность полива подбирается в зависимости от реакции растений (если листочки поникли, значит, время пришло). Поливать томаты в открытом грунте следует только под корень (никакого дождевания!), подогретой на солнце водой и таким образом, чтобы вода не попала на листья. Отличный выбор для этих целей – система капельного полива, которая и воду вам сэкономит, и снизит риск возникновения грибковых заболеваний. Систему такую можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно. После полива землю в междурядьях рыхлят и удаляют сорняки.

Как часто нужно поливать помидоры в открытом грунте – волнуются дачники, привыкшие заглядывать на участок только по выходным. Все зависит от погодных условий – для этих растений вредно как чрезмерное, так и недостаточное увлажнение.

Норма полива томатов в обычное среднестатистическое российское лето выглядит так:

первый раз помидоры поливают спустя 2-3 недели после посадки в открытый грунт; в первой половине лета растения поливают редко, но обильно: 1-2 раза в 10 дней, при этом расходуют 3-4 л воды на растение; во время образования завязей норму полива увеличивают в 2 раза и поливают растения каждые 2-3 дня (делают это в 2-3 приема, чтобы почва лучше пропиталась влагой); когда помидоры начинают созревать, полив прекращают.

Если же температура летом выше, чем обычно, то и поливать растения придется чаще (через 2-4 дня). Увы, в разгар засухи просто вылить на помидоры раз в неделю вдвое увеличенный объем воды не получится – после сильного пересушивания почвы сразу проводить обильные поливы нельзя – плоды могут опадать, растрескиваться или заболевать вершинной гнилью. Норма полива в этом случае – 0,8-1 л на растение за раз.

Чем подкармливать помидоры в открытом грунте летом

Своевременная летняя подкормка томатов – один из важнейших залогов отличного урожая, поэтому пренебрегать этой процедурой нельзя. Как и чем подкармливать помидоры в открытом грунте?

Минеральные удобрения вносят под корень в жидком виде после полива. Делают это утром или вечером в сухую погоду. Внекорневые подкормки томатов (по листьям) лучше проводить вечером (особенно если лето выдалось жаркое), когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению. Такие подкормки часто проводят совместно с обработкой томатов против болезней или вредителей.

Первый раз удобрения вносят через 2-3 недели после высадки рассады в грунт, во время образования завязей на первом соцветии (ослабленные растения можно подкормить на неделю раньше). Это может быть, например, раствор куриного помета (0,5 л помета на ведро воды). В эту подкормку нужно включить суперфосфат (1 ст.л. на 10 л воды) и сернокислый калий (1 ч.л. на 10 л воды).

Вторую, а при необходимости и третью подкормки проводят при массовом росте и созревании плодов из расчета 15-20 г аммиачной селитры и 20-25 г сернокислого калия на 1 кв.м.

Будут благодарны ваши томаты и за корневую подкормку крапивным настоем – крапиву без корней закладывают в бочку до половины объема, заливают водой и накрывают пленкой. Через 7-10 дней удобрение готово к использованию.

С наступлением плодоношения под каждый куст томатов после полива можно засыпать сухую золу из расчета 3-4 ст.л. на 1 кв.м. Ее можно вносить в течение всего периода плодоношения каждые 10-14 дней.

Полезны и внекорневые подкормки. Для стимулирования появления завязей в период цветения раз в 10 дней томаты опрыскивают борной кислотой (10 г разводят в 10 л горячей воды, перед применением раствор остужают). А чтобы ускорить созревание плодов, сразу после высадки рассады и во время образования бутонов помидорные кусты опрыскивают препаратом Завязь или Томатон (стимуляторы не рекомендуется применять чаще двух раз за сезон).

Чем опрыскивать томаты летом от болезней и вредителей

Чтобы сберечь растения от болезней и вредителей, а также увеличить формирующийся урожай, следует не забывать о профилактических мерах – летом молодые томаты в открытом грунте особенно нуждаются в защите от болезней и вредителей.

С середины июня начинайте проводить профилактические опрыскивания по листьям от фитофторы – самого частого и опасного заболевания томатов. Используют для этого различные противогрибковые средства – фурацилин, Квадрис и т.п. по инструкции.

Если у вас растут томаты позднего срока созревания, можно использовать серьезные фунгициды (Профит Голд, Хом, Ордан), если же урожай вот-вот поспеет, лучше обойтись биопрепаратами (например, Фитоспорином).

Если на томатах появились первые признаки заболевания, применяйте фунгициды, например, Пеннкоцеб.

От насекомых-вредителей томатов поможет опрыскивание растений инсектицидами (Фитоверм, Децис, Фосбецид, Актара и т.п.). При использовании любых препаратов четко следуйте инструкции и соблюдайте меры предосторожности.

В июле с химических препаратов защиты томатов придется перейти на биологические – растения начинают активно плодоносить. Значит, придется использовать народные средства – опрыскивания молочной сывороткой, мыльно-дегтярным или содовым раствором, опудривание табачной пылью, полив водно-йодным раствором и т.п. Большинство этих средств направлено как на профилактику заболеваний растений, так и на отпугивание вредных насекомых.

В самом конце июля можно провести обработки томатов медьсодержащими препаратами с целью предупреждения распространения грибковых заболеваний: 1%-ной бордоской жидкостью, хлорокисью меди и др.

Как видите, выращивание помидоров в открытом грунте даже в условиях жаркого лета – вполне посильная задача для любого огородника. Важно уделять своим растениям время и внимательно прислушиваться к их "требованиям" – и тогда хороший урожай томатов вам будет обеспечен при любой погоде.

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