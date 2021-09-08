Как вернуть смесителю блеск и сияние

Со временем, из-за жёсткой воды, смесители теряют прежний блеск и сияние. Однако вернуть прежний вид смесителю легче лёгкого — и всё необходимое для этого, скорее всего, уже есть у вас дома!



С помощью старой щётки и обычной зубной пасты почистите смеситель со всех сторон. Оставьте минут на 5, потом еще раз пройдитесь щеткой по всему смесителю. Затем смойте все водой. Далее необходимо нанести буквально несколько капель растительного масла. Вы будете удивлены результату — а он будет не хуже, чем от специальных средств из магазина! Смеситель снова заблестит, как в первые дни после покупки.



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