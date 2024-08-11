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СССР в 1970-х: ретро-фотографии из жизни советских людей


Отдых на пляже. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Отдых на пляже. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Сегодня кто-то говорит об обществе 1970-х, как о эпохе процветания всех социальных пороков, которые только можно придумать. Кто-то, как об эпохе процветания, о которой сегодня можно только мечтать. Но, пожалуй, каждая из этих версий – всего лишь миф и, как это не парадоксально, часть правды. СССР в 1970-е достиг огромных успехов в обеспечении нужд граждан, но именно в это время начиналась эпоха застоя. В нашем обзоре кадры, которые кому-то позволят увидеть, как это было, а кому-то подарят несколько минут ностальгии.

1. Болельщики


Болельщики во время уличного матча. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

Болельщики во время уличного матча. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

 

2. Место для переодеваний


Оставленные велосипеды и одежда на лавочках. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

Оставленные велосипеды и одежда на лавочках. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

 

3. Покупка газеты


Женщина, покупающая газету в киоске. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

Женщина, покупающая газету в киоске. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

 

4. Гуляющие во дворе дети


Дети, играющие возле большой лужи во дворе дома №1 по улице Фурманова. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

Дети, играющие возле большой лужи во дворе дома №1 по улице Фурманова. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

 

5. Во время демонстрации



Музыканты во время демонстрации. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

6. Очередной мяч


Баскетболист забрасывающий мяч в кольцо. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Баскетболист забрасывающий мяч в кольцо. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

7. Замена ламп


Замена ламп уличного освещения. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Замена ламп уличного освещения. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

8. Двое рабочих


Двое рабочих встретившихся после работы. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

Двое рабочих встретившихся после работы. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

 

9. Катание на санях


Катание детей на санях. СССР, Ярославль, 1950-е годы.

Катание детей на санях. СССР, Ярославль, 1950-е годы.

 

10. Книжный лоток


Продажа книг на улице под открытым небом. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Продажа книг на улице под открытым небом. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

11. Летняя прачечная


Летняя прачечная на берегу реки. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Летняя прачечная на берегу реки. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

12. Люди на демонстрации


Люди, вышедшие на демонстрации. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

Люди, вышедшие на демонстрации. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

 

13. Подготовка к Масленице


Женщина, пекущая блины на Масленицу. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

Женщина, пекущая блины на Масленицу. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

 

14. Спасательные работы


Кран, достающий упавшую в воду машину. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

Кран, достающий упавшую в воду машину. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

 

15. Монтаж антенн


Монтаж новых антенн на улице Пионерская. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Монтаж новых антенн на улице Пионерская. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

16. Отдых на пляже


Люди, отдыхающие на пляже. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Люди, отдыхающие на пляже. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

17. На съемках фильма


На съемках фильма - Человек, который сомневается. СССР, Ярославль, 1963 год.

На съемках фильма - Человек, который сомневается. СССР, Ярославль, 1963 год.

 

18. На лавочке во время демонстрации


Бабушка на демонстрации сидящая на лавочке. СССР, Ярославль, 1950-е годы.

Бабушка на демонстрации сидящая на лавочке. СССР, Ярославль, 1950-е годы.

 

19. Молодой артист


Молодой человек играющий на тальянке. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

Молодой человек играющий на тальянке. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

 

20. Отдыхающие на пляже


Люди, отдыхающие на пляже в Павловской роще. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Люди, отдыхающие на пляже в Павловской роще. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

21. По дороге на рынок


Люди, идущие торговать на рынок. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

Люди, идущие торговать на рынок. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

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