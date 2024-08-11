СССР в 1970-х: ретро-фотографии из жизни советских людей

Отдых на пляже. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

1. Болельщики

Болельщики во время уличного матча. СССР, Ярославль , 1960-е годы.

2. Место для переодеваний

Оставленные велосипеды и одежда на лавочках. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

3. Покупка газеты

Женщина, покупающая газету в киоске. СССР , Ярославль, 1960-е годы.

4. Гуляющие во дворе дети

Дети, играющие возле большой лужи во дворе дома №1 по улице Фурманова. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

5. Во время демонстрации

Музыканты во время демонстрации. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

6. Очередной мяч

Баскетболист забрасывающий мяч в кольцо . СССР, Ярославль, 1970-е годы.

7. Замена ламп

Замена ламп уличного освещения. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

8. Двое рабочих

Двое рабочих встретившихся после работы. СССР , Ярославль, 1960-е годы.

9. Катание на санях

Катание детей на санях. СССР, Ярославль, 1950-е годы.

10. Книжный лоток

Продажа книг на улице под открытым небом. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

11. Летняя прачечная

Летняя прачечная на берегу реки. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

12. Люди на демонстрации

Люди, вышедшие на демонстрации. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

13. Подготовка к Масленице

Женщина, пекущая блины на Масленицу. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

14. Спасательные работы

Кран, достающий упавшую в воду машину. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

15. Монтаж антенн

Монтаж новых антенн на улице Пионерская. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

16. Отдых на пляже

Люди, отдыхающие на пляже. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

17. На съемках фильма

На съемках фильма - Человек, который сомневается. СССР, Ярославль, 1963 год.

18. На лавочке во время демонстрации

Бабушка на демонстрации сидящая на лавочке. СССР, Ярославль, 1950-е годы.

19. Молодой артист

Молодой человек играющий на тальянке. СССР, Ярославль, 1960-е годы.

20. Отдыхающие на пляже

Люди, отдыхающие на пляже в Павловской роще. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

21. По дороге на рынок

Люди, идущие торговать на рынок. СССР , Ярославль, 1970-е годы.