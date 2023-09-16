Способ выращивания роз из бутонов

Любую понравившуюся розу можно легко размножить, чтобы затем выращивать на своем участке. Все, что нужно — заполучить несколько бутонов прекрасного цветка.

Используя этот простой способ укоренения без использования каких-либо удобрений, можно получить крепкий и здоровый посадочный материал.

Обрежьте веточки с бутонами роз, используя стерильный инструмент. Стебель необходимо обрезать максимально близко к бутону.







Места срезов обработайте с помощью алоэ вера, который поможет обеззаразить срез и даст бутону огромное количество питательных веществ, необходимых для дальнейшего укоренения.







Поместите бутоны в рыхлую плодородную почву.







Хорошо увлажните посадки и накройте их пластиковой бутылкой, чтобы создать парниковый эффект.







Регулярно увлажняйте почву, и уже через месяц бутоны укоренятся и начнут наращивать зеленую массу.







Укоренившиеся бутоны необходимо пересадить в емкость большего размера, где они продолжат активно расти.





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