Любую понравившуюся розу можно легко размножить, чтобы затем выращивать на своем участке. Все, что нужно — заполучить несколько бутонов прекрасного цветка.
Используя этот простой способ укоренения без использования каких-либо удобрений, можно получить крепкий и здоровый посадочный материал.
Обрежьте веточки с бутонами роз, используя стерильный инструмент. Стебель необходимо обрезать максимально близко к бутону.
Места срезов обработайте с помощью алоэ вера, который поможет обеззаразить срез и даст бутону огромное количество питательных веществ, необходимых для дальнейшего укоренения.
Поместите бутоны в рыхлую плодородную почву.
Хорошо увлажните посадки и накройте их пластиковой бутылкой, чтобы создать парниковый эффект.
Регулярно увлажняйте почву, и уже через месяц бутоны укоренятся и начнут наращивать зеленую массу.
Укоренившиеся бутоны необходимо пересадить в емкость большего размера, где они продолжат активно расти.
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Способ выращивания роз из бутонов
Любую понравившуюся розу можно легко размножить, чтобы затем выращивать на своем участке. Все, что нужно — заполучить несколько бутонов прекрасного цветка.
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