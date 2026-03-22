Неочевидные табу аэрогриля

Многие используют его как компактную альтернативу духовке: положил продукты, включил нужный режим и можно совершенно спокойно заниматься своими делами. Только все ли можно готовить в аэрогриле? Оказывается, что нет. Какие из продуктов лучше не готовить в кухонном помощнике? Давайте разбираться.



Жидкий кляр и темпура

Блюда с большим количеством жидкости

Сыр без панировки

Листовая зелень

Рис, макароны и сырые крупы

Попкорн

Очень жирные продукты

Морепродукты в раковинах

Крупные куски мяса и целая птица

Рыба в кляре, креветки в темпуре и другие блюда с жидким тестом почти никогда не получаются в аэрогриле (исключения есть, но они крайне редки).Проблема в том, что кляр рассчитан на приготовление в масле. Во фритюре он мгновенно схватывается и образует плотную оболочку. В аэрогриле же нет слоя горячего масла, есть только поток воздуха. Он просто сдувает жидкую массу с поверхности продукта.В результате кляр стекает через решетку на дно корзины и пригорает. Само блюдо остается без защитной оболочки, становится сухим и не подрумянивается. Ни о какой аппетитной корочки даже мечтать не приходится. Вместо этого придется долго очищать чашу аэрогриля. Р Если хочется хрустящей текстуры, лучше использовать сухую панировку (например, панировочные сухари, муку или крахмал).Супы, тушеные блюда, густые соусы и продукты, обильно покрытые маринадом, тоже плохо подходят для аэрогриля. Корзина прибора обычно имеет отверстия или сетчатое дно, чтобы горячий воздух свободно циркулировал вокруг еды. Жидкости через эти отверстия начинают стекать вниз и разбрызгиваться. При высокой температуре они быстро пригорают, образуют плотные загрязнения и могут даже попасть на нагревательный элемент.Сырные продукты требуют осторожности в процессе приготовления. Мягкие сорта вроде моцареллы, бри или камамбера начинают плавиться почти сразу после нагрева.На решетке аэрогриля расплавленный сыр быстро растекается и просачивается через отверстия. На дне камеры он превращается в пригоревшую массу, которую трудно удалить.Твердые сорта ведут себя не лучше. Они плавятся, пузырятся и тоже могут стекать вниз. Поэтому запекать сыр отдельно в аэрогриле не стоит. Исключение составляют продукты, где сыр защищен панировкой или оболочкой (например, готовые замороженные сырные палочки).Шпинат, щавель, салатные листья, микрозелень и другие растения плохо переносят мощный поток воздуха внутри прибора. Когда аэрогриль начинает работать, поток горячего воздуха буквально поднимает листья и гоняет их по камере. Они быстро высыхают, темнеют и могут пригорать. В результате вместо ожидаемой тушеной структуры вы получаете сухие и ломкие клочки. Кроме того, листья могут прилипнуть к нагревательным элементам, что увеличивает риск неприятного запаха и загрязнения устройства. Зелень лучше добавлять уже в готовые блюда или готовить на сковороде вместе с другими овощами.Аэрогриль не предназначен для варки. Он работает с сухим горячим воздухом и не доводит воду до активного кипения. Поэтому приготовить в нем рис, гречку, киноа или макароны невозможно. Без воды крупы останутся твердыми и сухими. Если же попробовать готовить их с жидкостью в форме, результат чаще всего получается неудачным: вода нагревается медленно, продукты развариваются неравномерно или превращаются в липкую массу.Попытка сделать попкорн в аэрогриле звучит заманчиво, но на практике почти всегда заканчивается неудачей. Зернам кукурузы нужна очень высокая и стабильная температура. Многие аэрогрили не могут ее поддерживать на нужном уровне, поэтому часть зерен просто не раскрывается, а часть быстро подгорает. Есть и другая проблема. Когда зерна начинают лопаться, кусочки попкорна разлетаются по всей камере. Они могут застревать в вентиляционных отверстиях или прилипать к стенкам прибора, что повышает риск перегрева и задымления.Продукты с большим количеством жира требуют осторожности. Бекон, жирные колбасы или некоторые виды мяса при высокой температуре начинают активно выделять жир. В аэрогриле жир быстро скапливается на дне и может пригорать. В результате на кухне появляется густой дым и резкий запах. Если жир попадет на нагревательный элемент, это может привести к повреждению прибора.Устрицы, мидии и другие морепродукты в створках плохо переносят сухое тепло. В аэрогриле горячий воздух быстро испаряет влагу, из-за чего нежное мясо становится плотным и жестким. Вкусовые качества таких продуктов сильно страдают, теряют сочность и становятся резиновыми. Для морепродуктов гораздо лучше подходят методы приготовления с жидкостью или паром.Некоторые модели аэрогрилей позволяют готовить курицу целиком или большие куски мяса, но это зависит от размера камеры и мощности устройства. Если продукт занимает почти все пространство корзины, воздух внутри не может нормально циркулировать. Из-за этого тепло распределяется неравномерно. Снаружи мясо может быстро подрумяниться и даже подгореть, а внутри останется сырым.