Факты о домашнем насилии

Несмотря на огромный багаж статистических данных, невозможно с уверенностью сказать, сколько женщин хоть раз испытали на себе побои со стороны партнера. Ведь статистика способна посчитать лишь тех, кто сказал об этом. А сколько женщин вообще боятся признаться? Сколько из них считают эту ситуацию нормальной?
В этой статье мы поговорим о том, что же на самом деле является причиной такой банальной и вместе с тем отвратительной картины отношений. А помогут нам в этом эксперты по вопросам домашнего насилия Даян Экард и Кэндис Хопкинс. Даян — психолог, состоящий в организации»Разорви круг» (Break the Cycle), главная задача которой, помочь жертвам домашнего насилия перебороть страх и разорвать отношения с обидчиком. Кэндис является директором проекта «Любовь и уважение» (Love and Respect) — горячей линии для подростков, столкнувшихся с насилием в семье или в отношениях с партнером. Итак, приступим!
1) Это не твоя вина и он не изменится
И это — первое, что вам следует запомнить. Мужчина ударивший вас однажды, скорее всего, сделает это ещё не раз. Конечно, бывают исключения, но они настолько редкие, что говорить о них здесь, не имеет особого смысла. В абсолютном большинстве случаев агрессор остается таким всю свою жизнь.
2) Агрессор страдает от непреодолимого желания контролировать все, что он любит
Многие считают, что агрессивные мужчины просто не умеют контролировать свой гнев. Это не совсем так. У них действительно могут быть проблемы со сдерживанием импульса, однако многие из них прекрасно контролируют себя в конфликтах на работе или на дорогах. В чем же дело? Дело в контроле… но не своих эмоций, а своей женщины. Агрессор испытывает безумное желание контролировать свою возлюбленную: с кем она говорит, что она делает, как она одевается — все это агрессор считает обязательным предметом своего пристального и навязчивого внимания.
Интересно, что такие мужчины могут не проявлять себя в начале отношений. Первое время он может просто постоянно звонить и настойчиво выяснять все о вашем местоположении, окружении и даже об одежде. Многие девушки путают такое поведение с заботой. Отличить заботу от контроля довольно легко — количество звонков и настойчивость требований. Сравните фразы: “не носи эти туфли” и “ мне не нравятся эти туфли” — чувствуете разницу?
3) Мужчина, регулярно избивающий свою женщину, действительно любит ее
Это парадоксально, но — да, такой мужчина действительно любит свою избранницу, несмотря на то, что регулярно причиняет ей боль. Они могут быть просто безумно влюблены в своих жен и девушек, что еще больше усугубляет их ревность и подстегивает желание тотального контроля. Часто такие мужчины выходят из семей, где жестокость была привычной, поэтому они просто не умеют по-другому выражать свои чувства. Пожалуй, в этом случае семейная психотерапия может спасти ваши отношения, если, конечно, агрессор на нее согласиться ведь…
4) Агрессор всегда винит свою жертву
Он всегда найдет, в чем виновата его жертва, и как она его спровоцировала. Это может быть “слишком пристальный” взгляд в сторону другого мужчины, слишком короткая юбка или просто не вымытая “вовремя” посуда. Почему же женщина это терпит? Ответ в следующем пункте.
5) Жертва верит в то, что она «сама виновата”
Да, агрессоры невероятно убедительны. Девушки и женщины начинают искренне верить, что она действительно что-то сделала не так, чем заставила его ревновать или злиться.
6) Примирение как дополнительный рычаг контроля
Вот уж что агрессор делает невероятно здорово, так это извиняется: цветы, слезы, бриллианты, поцелуи ваших ножек и ручек… Чего только не применяют мужчины, чтобы заставить свою женщину, забыв боль и унижение, вернуться в длительные и мучительные отношения. Таким образом мужчина просто возвращает вас “к себе”, и верить его обещаниям ”больше никогда так не делать” точно не стоит. Правда, следует заметить, что сами они не всегда осознают, что их мольбы и обещания — не более чем слова: они могут быть искренни в своих эмоциях.
7) Агрессор ненадежен, опасен и имеет серьезные проблемы с самоконтролем
Эти мужчины нестабильны. На работе они могут быть милыми и даже мягкими, но страх потерять любимую заставляет их проявлять жестокость, которую они не могут контролировать.
8) Мужчина, поднявший руку на женщину считает, что он имеет на это право
Самое неприятное в том, что агрессоров очень тяжело убедить в том, что они виноваты. Даже когда дело доходит до вызова полиции, они оправдывают себя фразами вроде “ ты сама напросилась — вела себя как шлюха”!
9) Если ваш избранник ведёт себя агрессивно, он вряд ли изменится
Многие женщины до последнего верят, что их любимый сможет стать другим. Знайте: в абсолютном большинстве случаев — это не так. Агрессор уверен, что он прав, что он просто “воспитывал” вас (да, он думает, что это он вас воспитывает). Более того, со временем, мужчины, которые поднимают руку на своих женщин становятся еще жестче и агрессивнее.
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