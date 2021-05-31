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Идеи переделки старых вещей

У каждого из нас есть приятные воспоминания о каких-то предметах мебели, посуды или одежды из далекого детства.
К сожалению, со временем многие вещи приходят в негодность и от них попросту избавляются. Однако некоторые люди могут не только придать им былую красоту, но и даже усовершенствовать.
Мы с удовольствием наблюдали за результатами работ пользователей сети. В этой статье покажем наиболее понравившиеся нам. А в самом конце небольшой бонус: пример реставрации, которая будет по плечу даже тем, кто в жизни и кисточки в руках не держал.

1. Из старого и ненужного шкафа-буфета может получиться вполне современная мебель
Идеи переделки старых вещей

2. Многие помнят холодильник ЗИЛ именно таким — потертым, с выцветшей краской. Мастера переделали его так
Идеи переделки старых вещей

3. «Моя небольшая реставрация»
Идеи переделки старых вещей

4. «Мы с девушкой нашли несколько стульев в мусорном контейнере и решили их восстановить»
Идеи переделки старых вещей

5. «У моей жены этот стол с детства»
Идеи переделки старых вещей

6. «Превратил старую тележку для микроволновки в многоярусную игровую площадку для своих дочерей»
Идеи переделки старых вещей

7. Сложно представить, что на этих фото один и тот же комод
Идеи переделки старых вещей

8. «Немного краски и новой ткани творят чудеса»
Идеи переделки старых вещей

9. «Реставрация платяного шкафа 1962 года»
Идеи переделки старых вещей

10. «Я хотел заняться реставрацией комода еще с тех пор, как не стало моего отца.

Очень горжусь результатом, ведь подобную работу выполнял впервые»
Идеи переделки старых вещей

11. «Реставрация стульев 50–60-х годов»
Идеи переделки старых вещей

12. «Кто-то хотел выбросить столик на помойку, а я взял и довел до ума»
Идеи переделки старых вещей

13. «Попробовал восстановить старую скамейку моих родителей. Помню ее с самого детства»
Идеи переделки старых вещей

14. «Делал для себя, первый опыт»
Идеи переделки старых вещей

15. «Впервые решил заняться реставрацией, и вот результат»
Идеи переделки старых вещей

16. «Изначально тумба была сделана из ДСП с ужасным покрытием, поэтому я воспользовался краской»
Идеи переделки старых вещей

17. «Из старого рояля сделал книжный шкаф. В качестве задней стенки выступила крышка»
Идеи переделки старых вещей

Бонус: «На выходных меня все покинули. Решил поработать над таким сокровищем из местного антикварного магазина»
Идеи переделки старых вещей
Доводилось ли вам восстанавливать или переделывать что-то старое и ненужное? Возможно, даже найдутся какие-то фото из личных архивов?

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Вещипеределка
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